Shavkat Mirziyoyev Turkiyada Finlyandiya prezidenti Aleksandr Stubb bilan uchrashuv o‘tkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Finlyandiya Prezidenti Aleksandr Stubb Antaliya shahrida bo‘lib o‘tgan BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha 31-konferensiyasi (COP31) doirasida uchrashdi.
- Tomonlar metallurgiya, energetika va geologiya sohalaridagi investitsiyaviy loyihalarni jadallashtirish hamda o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish bo‘yicha kelishuvlarga erishdilar.
2026 yil 11 noyabr kuni Antaliya shahrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Finlyandiya Prezidenti Aleksandr Stubb o‘rtasida rasmiy uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Mazkur muloqot BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha 31-konferensiyasi (COP31) doirasida tashkil etilib, ikki tomonlama strategik sheriklikni yanada kengaytirish va mustahkamlash masalalariga bag‘ishlandi.
Muloqotning asosiy yo‘nalishlari va strategik kelishuvlar
O‘zbekiston Prezidenti matbuot xizmati taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, uchrashuv chog‘ida tomonlar bir qator ustuvor sohalardagi hamkorlikni jadallashtirish yuzasidan kelishib oldilar:
Savdo va iqtisodiy loyihalar: 2025 yilgi oliy darajadagi tashrif chog‘ida erishilgan kelishuvlarni so‘zsiz ijro etish, o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini sezilarli darajada oshirish hamda metallurgiya, energetika va geologiya kabi muhim tarmoqlardagi investitsiyaviy loyihalarni jadallashtirish.
Ekologiya va suv resurslari: Iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslaridan oqilona va tejamkor foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi qo‘shma tashabbuslarni amalga oshirish. Shuningdek, 2027 yil boshida Hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig‘ilishi hamda qo‘shma biznes-forumni yuqori saviyada o‘tkazish rejalari belgilab olindi.
Xalqaro maydondagi muloqot: Uchrashuv davomida tomonlar mintaqaviy va global ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashib, xalqaro tuzilmalar doirasidagi o‘zaro qo‘llab-quvvatlashni davom ettirishga kelishib oldilar.
Hamkorlik yo‘nalishlari
Asosiy rejalar va vazifalar
Savdo va iqtisodiyot
Tovar ayirboshlashni ko‘paytirish va qo‘shma loyihalarni jadallashtirish
Ustuvor tarmoqlar
Metallurgiya, energetika va geologiya
Ekologiya va suv
Suv resurslaridan oqilona foydalanish va atrof-muhitni asrash
Tashkiliy tadbirlar
2027 yil boshida Hukumatlararo komissiya yig‘ilishi va biznes-forum
«Ikki mamlakat o‘rtasidagi oliy darajadagi muloqotlarning izchil davom etishi turli sohalardagi amaliy sheriklikni yangi bosqichga ko‘tarishga xizmat qiladi».
Sizningcha, O‘zbekiston va Finlyandiya o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning yanada kengayishi mamlakatimizning yashil energetika va geologiya sohalaridagi salohiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…