Shavkat Mirziyoyev Turkiyada Finlyandiya prezidenti Aleksandr Stubb bilan uchrashuv o‘tkazdi

1 daqiqa o'qish49
Shavkat Mirziyoyev Turkiyada Finlyandiya prezidenti Aleksandr Stubb bilan uchrashuv o‘tkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Finlyandiya Prezidenti Aleksandr Stubb Antaliya shahrida bo‘lib o‘tgan BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha 31-konferensiyasi (COP31) doirasida uchrashdi.
  • Tomonlar metallurgiya, energetika va geologiya sohalaridagi investitsiyaviy loyihalarni jadallashtirish hamda o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish bo‘yicha kelishuvlarga erishdilar.

2026 yil 11 noyabr kuni Antaliya shahrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Finlyandiya Prezidenti Aleksandr Stubb o‘rtasida rasmiy uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Mazkur muloqot BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha 31-konferensiyasi (COP31) doirasida tashkil etilib, ikki tomonlama strategik sheriklikni yanada kengaytirish va mustahkamlash masalalariga bag‘ishlandi.

Muloqotning asosiy yo‘nalishlari va strategik kelishuvlar

O‘zbekiston Prezidenti matbuot xizmati taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, uchrashuv chog‘ida tomonlar bir qator ustuvor sohalardagi hamkorlikni jadallashtirish yuzasidan kelishib oldilar:

  • Savdo va iqtisodiy loyihalar: 2025 yilgi oliy darajadagi tashrif chog‘ida erishilgan kelishuvlarni so‘zsiz ijro etish, o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini sezilarli darajada oshirish hamda metallurgiya, energetika va geologiya kabi muhim tarmoqlardagi investitsiyaviy loyihalarni jadallashtirish.

  • Ekologiya va suv resurslari: Iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslaridan oqilona va tejamkor foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi qo‘shma tashabbuslarni amalga oshirish. Shuningdek, 2027 yil boshida Hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig‘ilishi hamda qo‘shma biznes-forumni yuqori saviyada o‘tkazish rejalari belgilab olindi.

  • Xalqaro maydondagi muloqot: Uchrashuv davomida tomonlar mintaqaviy va global ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashib, xalqaro tuzilmalar doirasidagi o‘zaro qo‘llab-quvvatlashni davom ettirishga kelishib oldilar.

Hamkorlik yo‘nalishlari

Asosiy rejalar va vazifalar

Savdo va iqtisodiyot

Tovar ayirboshlashni ko‘paytirish va qo‘shma loyihalarni jadallashtirish

Ustuvor tarmoqlar

Metallurgiya, energetika va geologiya

Ekologiya va suv

Suv resurslaridan oqilona foydalanish va atrof-muhitni asrash

Tashkiliy tadbirlar

2027 yil boshida Hukumatlararo komissiya yig‘ilishi va biznes-forum

«Ikki mamlakat o‘rtasidagi oliy darajadagi muloqotlarning izchil davom etishi turli sohalardagi amaliy sheriklikni yangi bosqichga ko‘tarishga xizmat qiladi».

Sizningcha, O‘zbekiston va Finlyandiya o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning yanada kengayishi mamlakatimizning yashil energetika va geologiya sohalaridagi salohiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari