Pep Gvardiola AQSH milliy jamoasini boshqarishi mumkin: Katta o‘zgarishlar kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Pep Gvardiola AQSH milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi.
- Ushbu o'zgarish Maurisio Pochettinoning Maykl Kerrik o'rniga «Manchester Yunayted» klubiga o'tishi bilan bog'liq bo'lishi kutilmoqda.
- Avvalroq ispaniyalik mutaxassis Italiya milliy jamoasidan tushgan taklifni rad etib, dam olishni afzal ko'rgan edi.
- Agar mazkur reja amalga oshsa, Gvardiola o'z faoliyatida ilk bor terma jamoa bilan ishlash tajribasiga ega bo'ladi.
«Manchester Siti» klubining sobiq bosh murabbiyi Pep Gvardiola faoliyatini terma jamoada davom ettirishi mumkin. Uning nomzodi AQSH milliy jamoasi boshqaruvi uchun jiddiy muhokama qilinayotgani haqida nufuzli The Athletic nashri xabar berdi.
Transferlar zanjiri va AQSH federatsiyasining rejalari
Manbaning ma’lum qilishicha, Pep Gvardiolaning AQSH terma jamoasiga borishi muayyan murabbiylar almashinuviga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Xususan, bu Maurisio Pochettino Maykl Kerrik o‘rniga «Manchester Yunayted» klubini qabul qilib olgan taqdirda amalga oshishi kutilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, ushbu ma’lumotlardan avval ispaniyalik taniqli mutaxassis Italiya milliy jamoasini boshqarish bo‘yicha tushgan taklifni rad etgan va murabbiylik faoliyatidan muayyan muddat dam olishni ma’qul ko‘rgan edi.
Pep Gvardiolaning «Manchester Siti»dagi sovrinlari
Yutuqlar soni va ko‘rsatkichlari
Angliya Premer-ligasi
Olti marta g‘olib chiqqan
Angliya Kubogi
Uch marta qo‘lga kiritgan
Angliya Liga kubogi
Besh marta g‘olib bo‘lgan
Angliya Superkubogi
Uch marta qo‘lga kiritilgan
Xalqaro arenadagi sovrinlar
UYEFA Chempionlar ligasi, Superkubok va klublar o‘rtasidagi JCH (bir martadan)
«Gvardiola o‘z faoliyati davomida nafaqat «Manchester Siti», balki «Barselona» va «Bavariya» klublari bilan ham mislsiz yutuqlarga erishib, jahonning eng oldi murabbiylaridan biriga aylangan».
Murabbiyning boy merosi va yangi chaqiruv
Pep Gvardiola klublar miqyosida qo‘lga kiritish mumkin bo‘lgan barcha nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritgan. U «Manchester Siti» bilan birgalikda Angliya maydonlarida hukmronlik qilganidan tashqari, yevrokubok turnirlarida ham hayratlanarli natijalarni qayd etgan. Agar AQSH futbol federatsiyasining ushbu rejasi amalga oshsa, Gvardiola faoliyatida ilk bor terma jamoa bilan ishlash tajribasiga ega bo‘ladi.
Sizningcha, Pep Gvardiolaning klub futbolidan so‘ng AQSH terma jamoasi boshqaruviga o‘tishi uning murabbiylik faoliyatida yangi va muvaffaqiyatli qadam bo‘la oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…