Pep Gvardiola AQSH milliy jamoasini boshqarishi mumkin: Katta o‘zgarishlar kutilmoqda

1 daqiqa o'qish64
Pep Gvardiola AQSH milliy jamoasini boshqarishi mumkin: Katta o‘zgarishlar kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pep Gvardiola AQSH milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi.
  • Ushbu o'zgarish Maurisio Pochettinoning Maykl Kerrik o'rniga «Manchester Yunayted» klubiga o'tishi bilan bog'liq bo'lishi kutilmoqda.
  • Avvalroq ispaniyalik mutaxassis Italiya milliy jamoasidan tushgan taklifni rad etib, dam olishni afzal ko'rgan edi.
  • Agar mazkur reja amalga oshsa, Gvardiola o'z faoliyatida ilk bor terma jamoa bilan ishlash tajribasiga ega bo'ladi.

«Manchester Siti» klubining sobiq bosh murabbiyi Pep Gvardiola faoliyatini terma jamoada davom ettirishi mumkin. Uning nomzodi AQSH milliy jamoasi boshqaruvi uchun jiddiy muhokama qilinayotgani haqida nufuzli The Athletic nashri xabar berdi.

Transferlar zanjiri va AQSH federatsiyasining rejalari

Manbaning ma’lum qilishicha, Pep Gvardiolaning AQSH terma jamoasiga borishi muayyan murabbiylar almashinuviga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Xususan, bu Maurisio Pochettino Maykl Kerrik o‘rniga «Manchester Yunayted» klubini qabul qilib olgan taqdirda amalga oshishi kutilmoqda.

Eslatib o‘tamiz, ushbu ma’lumotlardan avval ispaniyalik taniqli mutaxassis Italiya milliy jamoasini boshqarish bo‘yicha tushgan taklifni rad etgan va murabbiylik faoliyatidan muayyan muddat dam olishni ma’qul ko‘rgan edi.

Pep Gvardiolaning «Manchester Siti»dagi sovrinlari

Yutuqlar soni va ko‘rsatkichlari

Angliya Premer-ligasi

Olti marta g‘olib chiqqan

Angliya Kubogi

Uch marta qo‘lga kiritgan

Angliya Liga kubogi

Besh marta g‘olib bo‘lgan

Angliya Superkubogi

Uch marta qo‘lga kiritilgan

Xalqaro arenadagi sovrinlar

UYEFA Chempionlar ligasi, Superkubok va klublar o‘rtasidagi JCH (bir martadan)

«Gvardiola o‘z faoliyati davomida nafaqat «Manchester Siti», balki «Barselona» va «Bavariya» klublari bilan ham mislsiz yutuqlarga erishib, jahonning eng oldi murabbiylaridan biriga aylangan».

Murabbiyning boy merosi va yangi chaqiruv

Pep Gvardiola klublar miqyosida qo‘lga kiritish mumkin bo‘lgan barcha nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritgan. U «Manchester Siti» bilan birgalikda Angliya maydonlarida hukmronlik qilganidan tashqari, yevrokubok turnirlarida ham hayratlanarli natijalarni qayd etgan. Agar AQSH futbol federatsiyasining ushbu rejasi amalga oshsa, Gvardiola faoliyatida ilk bor terma jamoa bilan ishlash tajribasiga ega bo‘ladi.

Sizningcha, Pep Gvardiolaning klub futbolidan so‘ng AQSH terma jamoasi boshqaruviga o‘tishi uning murabbiylik faoliyatida yangi va muvaffaqiyatli qadam bo‘la oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari