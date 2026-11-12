Islom Maxachevga global maqom berildi: U sambo chempionati tafsilotlarini so‘zlab berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Islom Maxachev Jahon sambo federatsiyasi (FIAS) tomonidan rasman dunyo bo‘yicha sambo elchisi maqomiga loyiq ko‘rildi.
- Sportchi ushbu unvonni 5–8 noyabr kunlari Toshkent shahrida o‘tkazilgan sambo bo‘yicha 50-yubiley jahon chempionatiga tashrifi chog‘ida qabul qilib oldi.
- Mazkur musobaqada FIAS prezidenti Vasiliy Shestakov Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenkolarga tegishli rasmiy hujjatlarni tantanali ravishda topshirdi.
UFC chempioni Islom Maxachevga Jahon sambo federatsiyasi (FIAS) tomonidan rasman “dunyo bo‘yicha sambo elchisi” maqomi berildi. Abdulmanap Nurmagomedov nomidagi Yakkakurashlar maktabi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko‘ra, sportchi ushbu yuksak unvonni O‘zbekistonga qilgan so‘nggi tashrifi chog‘ida qabul qilib olgan.
Toshkentdagi yubiley chempionat va xalqaro e’tirof
Islom Maxachev joriy yilning 5–8 noyabr kunlari Toshkent shahriga tashrif buyurib, sambo bo‘yicha 50-yubiley jahon chempionatida faxriy mehmon va ushbu sport turining elchisi sifatida ishtirok etgan edi. Musobaqa boshlanishidan oldin Xalqaro sambo federatsiyasi (FIAS) prezidenti Vasiliy Shestakov matbuot anjumanida Islom Maxachev hamda MMA afsonasi Fyodor Yemelyanenkogo dunyo miqyosida sambo elchisi maqomini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlarni tantanali ravishda topshirdi.
«So‘nggi safarim – O‘zbekiston haqida. U yerda sambo bo‘yicha elliginchi, yubiley jahon chempionati bo‘lib o‘tdi. Menimcha, musobaqa juda yuqori darajada tashkil etildi. Jami 101 ta davlat ishtirok etdi. Endi sambo bilan bog‘liq barcha ishlarga faolroq kirishaman, chunki rasman butun dunyo bo‘yicha sambo elchisiga aylandim. O‘zbekistonda menga nihoyat “sambo bo‘yicha xizmat ko‘rsatgan sport ustasi” unvoni ham berildi», — dedi Islom Maxachev.
Sambo bo‘yicha yubiley jahon chempionati parametrlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
O‘tkazilgan sanalar
2026 yil 5–8 noyabr kunlari
Musobaqa manzili
Toshkent shahridagi «Yangi O‘zbekiston» majmuasi
Ishtirokchi davlatlar soni
101 ta mamlakat sportchilari
Berilgan maqomlar
FIAS tomonidan «Dunyo bo‘yicha sambo elchisi» va «Sambo bo‘yicha xizmat ko‘rsatgan sport ustasi»
Tadbirning faxriy mehmonlari
Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko
«Toshkentda tashkil etilgan mazkur yirik musobaqa nafaqat sport bayrami, balki xalqaro sport hamjamiyati uchun ham ulkan tarixiy voqelikka aylandi».
«Yangi O‘zbekiston» majmuasidagi tantanalar va ochilish marosimi
Chempionat poytaxtimizdagi ko‘rkam «Yangi O‘zbekiston» majmuasida yuqori saviyada o‘tkazildi. Unda dunyoning 101 ta davlatidan tashrif buyurgan eng sara sportchilar o‘zaro raqobatlashdi. Tadbir doirasida Islom Maxachev afsonaviy jangchi Fyodor Yemelyanenko bilan birgalikda musobaqaning ochilish marosimida nutq so‘zlab, yosh sportchilarga o‘z tajribalari bilan o‘rtoqlashdi hamda ommaviy axborot vositalariga o‘z faoliyati haqida qiziqarli ma’lumotlarni taqdim etdi.
Sizningcha, Islom Maxachev kabi jahon yulduzlarining bunday xalqaro elchi maqomini olishi yoshlar o‘rtasida sambo sport turining ommalashuviga qanchalik katta turtki beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…