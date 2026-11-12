Islom Maxachevga global maqom berildi: U sambo chempionati tafsilotlarini so‘zlab berdi

2 daqiqa o'qish50
Islom Maxachevga global maqom berildi: U sambo chempionati tafsilotlarini so‘zlab berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Islom Maxachev Jahon sambo federatsiyasi (FIAS) tomonidan rasman dunyo bo‘yicha sambo elchisi maqomiga loyiq ko‘rildi.
  • Sportchi ushbu unvonni 5–8 noyabr kunlari Toshkent shahrida o‘tkazilgan sambo bo‘yicha 50-yubiley jahon chempionatiga tashrifi chog‘ida qabul qilib oldi.
  • Mazkur musobaqada FIAS prezidenti Vasiliy Shestakov Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenkolarga tegishli rasmiy hujjatlarni tantanali ravishda topshirdi.

UFC chempioni Islom Maxachevga Jahon sambo federatsiyasi (FIAS) tomonidan rasman “dunyo bo‘yicha sambo elchisi” maqomi berildi. Abdulmanap Nurmagomedov nomidagi Yakkakurashlar maktabi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko‘ra, sportchi ushbu yuksak unvonni O‘zbekistonga qilgan so‘nggi tashrifi chog‘ida qabul qilib olgan.

Toshkentdagi yubiley chempionat va xalqaro e’tirof

Islom Maxachev joriy yilning 5–8 noyabr kunlari Toshkent shahriga tashrif buyurib, sambo bo‘yicha 50-yubiley jahon chempionatida faxriy mehmon va ushbu sport turining elchisi sifatida ishtirok etgan edi. Musobaqa boshlanishidan oldin Xalqaro sambo federatsiyasi (FIAS) prezidenti Vasiliy Shestakov matbuot anjumanida Islom Maxachev hamda MMA afsonasi Fyodor Yemelyanenkogo dunyo miqyosida sambo elchisi maqomini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlarni tantanali ravishda topshirdi.

«So‘nggi safarim – O‘zbekiston haqida. U yerda sambo bo‘yicha elliginchi, yubiley jahon chempionati bo‘lib o‘tdi. Menimcha, musobaqa juda yuqori darajada tashkil etildi. Jami 101 ta davlat ishtirok etdi. Endi sambo bilan bog‘liq barcha ishlarga faolroq kirishaman, chunki rasman butun dunyo bo‘yicha sambo elchisiga aylandim. O‘zbekistonda menga nihoyat “sambo bo‘yicha xizmat ko‘rsatgan sport ustasi” unvoni ham berildi», — dedi Islom Maxachev.

Sambo bo‘yicha yubiley jahon chempionati parametrlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

O‘tkazilgan sanalar

2026 yil 5–8 noyabr kunlari

Musobaqa manzili

Toshkent shahridagi «Yangi O‘zbekiston» majmuasi

Ishtirokchi davlatlar soni

101 ta mamlakat sportchilari

Berilgan maqomlar

FIAS tomonidan «Dunyo bo‘yicha sambo elchisi» va «Sambo bo‘yicha xizmat ko‘rsatgan sport ustasi»

Tadbirning faxriy mehmonlari

Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko

«Toshkentda tashkil etilgan mazkur yirik musobaqa nafaqat sport bayrami, balki xalqaro sport hamjamiyati uchun ham ulkan tarixiy voqelikka aylandi».

«Yangi O‘zbekiston» majmuasidagi tantanalar va ochilish marosimi

Chempionat poytaxtimizdagi ko‘rkam «Yangi O‘zbekiston» majmuasida yuqori saviyada o‘tkazildi. Unda dunyoning 101 ta davlatidan tashrif buyurgan eng sara sportchilar o‘zaro raqobatlashdi. Tadbir doirasida Islom Maxachev afsonaviy jangchi Fyodor Yemelyanenko bilan birgalikda musobaqaning ochilish marosimida nutq so‘zlab, yosh sportchilarga o‘z tajribalari bilan o‘rtoqlashdi hamda ommaviy axborot vositalariga o‘z faoliyati haqida qiziqarli ma’lumotlarni taqdim etdi.

Sizningcha, Islom Maxachev kabi jahon yulduzlarining bunday xalqaro elchi maqomini olishi yoshlar o‘rtasida sambo sport turining ommalashuviga qanchalik katta turtki beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari