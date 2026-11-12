World Boxing yangi reytingi: O‘zbekistonlik bokschilar xalqaro maydonda yetakchilik qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- World Boxing tashkiloti noyabr oyi uchun e'lon qilgan yangilangan reytingda o'zbekistonlik bokschilar bir qator vazn toifalarida yetakchilik qilmoqda.
- Erkaklar o'rtasida Abdumalik Xaloqov, Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Javohir Ummataliyev, Akmaljon Isroilov va To'rabek Habibullayev o'z vaznlarida birinchi o'rinni egallab turibdi.
- Shuningdek, ayol bokschilarimiz ham reytingning kuchli o'nligidan munosib o'rin olgan.
World Boxing xalqaro tashkiloti tomonidan noyabr oyi uchun yangilangan bokschilarning rasmiy reytingi e’lon qilindi. Unga ko‘ra, dunyoning turli vazn toifalarida ringga chiqayotgan o‘zbekistonlik mahoratli sportchilar yuqori o‘rinlarni band etib, o‘z pozitsiyalarini yanada mustahkamladilar. Xususan, erkaklar o‘rtasida bir yo‘la to‘rt nafar vakilimiz o‘z vazn toifalarida birinchi o‘rinni egallab turibdi.
Erkaklar o‘rtasidagi yetakchilar va kuchli uchliklar
Yangilangan reytingdan o‘rin olgan erkaklar bahsida o‘zbek boks maktabining vakillari bir nechta vaznlarda peshqadamlik qilmoqda. Jumladan, Abdumalik Xaloqov (60 kg), Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (65 kg), Javohir Ummataliyev (80 kg) hamda Akmaljon Isroilov (85 kg) o‘z vazn toifalarida dunyo bo‘yicha birinchi pog‘onani band etgan.
Vazn toifasi
Peshqadam va kuchli o‘rinlardagi o‘zbekistonlik bokschilar
50 kg
Asilbek Jalilov (13-o‘rin), Shodiyorjon Meliquziyev (20-o‘rin)
55 kg
Mirazizbek Mirzaxalilov (15-o‘rin), Samandar Olimov (19-o‘rin), Shahzod Muzaffarov (22-o‘rin)
60 kg
Abdumalik Xaloqov (1-o‘rin), Dilshod Abdumurodov (34-o‘rin), Madiyar Daniyarov (40-o‘rin)
65 kg
Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (1-o‘rin), Abdulloh Madaminov (7-o‘rin), Adhamjon Muhiddinov (31-o‘rin)
70 kg
Shavkatjon Boltayev (9-o‘rin), Muhammadazizbek Ismoilov (34-o‘rin)
75 kg
Fazliddin Erkinboyev (3-o‘rin), Javohir Abdurahimov (7-o‘rin)
80 kg
Javohir Ummataliyev (1-o‘rin), Fazliddin Erkinboyev (2-o‘rin), To‘rabek Habibullayev (23-o‘rin)
85 kg
Akmaljon Isroilov (1-o‘rin), Jasurbek Yuldoshev (5-o‘rin)
90 kg
To‘rabek Habibullayev (1-o‘rin), Halimjon Mamasoliyev (6-o‘rin), Nusratbek Tohirov (21-o‘rin)
90+ kg
Jahongir Zokirov (2-o‘rin), Arman Maxanov (22-o‘rin), Halimjon Mamasoliyev (22-o‘rin)
«O‘zbekistonlik bokschilarning xalqaro reytinglarda muntazam ravishda yuqori o‘rinlarni egallab kelayotgani yurtimizda sportga qaratilayotgan yuksak e’tibor va maktab salohiyatining yaqqol isbotidir».
Qizlarimiz ham yuqori pog‘onalarda
Shuningdek, ayollar o‘rtasidagi reyting natijalari ham quvonarli. Qizlar bahsida ham bir qator vakilalarimiz kuchli o‘nlikdan joy olgan:
48 kg: Sabina Bobokulova — 6-o‘rin, Farzona Fozilova — 11-o‘rin
51 kg: Feruza Kazakova — 7-o‘rin, Gulsevar G‘aniyeva — 22-o‘rin
65 kg: Navbahor Hamidova — 3-o‘rin, Feruza Abdualimova — 23-o‘rin
70 kg / 75 kg: Aziza Zokirova — 7-o‘rin (ikkala vaznda ham)
80 kg: Ruxshona Parpiyeva — 7-o‘rin
80+ kg: Oltinoy Sotimboyeva — 6-o‘rin
Oldinda Toshkentdagi jahon kubogi finali
Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 26 noyabridan 4 dekabriga qadar poytaxtimiz Toshkent shahrida World Boxing 2026 jahon kubogining final bosqichi yuqori saviyada o‘tkaziladi. Mazkur nufuzli musobaqa oldidan yangilangan reyting va sportchilarimizning yuqori o‘rinlarda ekani milliy terma jamoamizning imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda.
Sizningcha, tobora yaqinlashib kelayotgan Toshkentdagi jahon kubogi finalida bokschilarimiz umumiy hisobda birinchi o‘rinni saqlab qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…