World Boxing yangi reytingi: O‘zbekistonlik bokschilar xalqaro maydonda yetakchilik qilmoqda

2 daqiqa o'qish15
World Boxing yangi reytingi: O‘zbekistonlik bokschilar xalqaro maydonda yetakchilik qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • World Boxing tashkiloti noyabr oyi uchun e'lon qilgan yangilangan reytingda o'zbekistonlik bokschilar bir qator vazn toifalarida yetakchilik qilmoqda.
  • Erkaklar o'rtasida Abdumalik Xaloqov, Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Javohir Ummataliyev, Akmaljon Isroilov va To'rabek Habibullayev o'z vaznlarida birinchi o'rinni egallab turibdi.
  • Shuningdek, ayol bokschilarimiz ham reytingning kuchli o'nligidan munosib o'rin olgan.

World Boxing xalqaro tashkiloti tomonidan noyabr oyi uchun yangilangan bokschilarning rasmiy reytingi e’lon qilindi. Unga ko‘ra, dunyoning turli vazn toifalarida ringga chiqayotgan o‘zbekistonlik mahoratli sportchilar yuqori o‘rinlarni band etib, o‘z pozitsiyalarini yanada mustahkamladilar. Xususan, erkaklar o‘rtasida bir yo‘la to‘rt nafar vakilimiz o‘z vazn toifalarida birinchi o‘rinni egallab turibdi.

Erkaklar o‘rtasidagi yetakchilar va kuchli uchliklar

Yangilangan reytingdan o‘rin olgan erkaklar bahsida o‘zbek boks maktabining vakillari bir nechta vaznlarda peshqadamlik qilmoqda. Jumladan, Abdumalik Xaloqov (60 kg), Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (65 kg), Javohir Ummataliyev (80 kg) hamda Akmaljon Isroilov (85 kg) o‘z vazn toifalarida dunyo bo‘yicha birinchi pog‘onani band etgan.

Vazn toifasi

Peshqadam va kuchli o‘rinlardagi o‘zbekistonlik bokschilar

50 kg

Asilbek Jalilov (13-o‘rin), Shodiyorjon Meliquziyev (20-o‘rin)

55 kg

Mirazizbek Mirzaxalilov (15-o‘rin), Samandar Olimov (19-o‘rin), Shahzod Muzaffarov (22-o‘rin)

60 kg

Abdumalik Xaloqov (1-o‘rin), Dilshod Abdumurodov (34-o‘rin), Madiyar Daniyarov (40-o‘rin)

65 kg

Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (1-o‘rin), Abdulloh Madaminov (7-o‘rin), Adhamjon Muhiddinov (31-o‘rin)

70 kg

Shavkatjon Boltayev (9-o‘rin), Muhammadazizbek Ismoilov (34-o‘rin)

75 kg

Fazliddin Erkinboyev (3-o‘rin), Javohir Abdurahimov (7-o‘rin)

80 kg

Javohir Ummataliyev (1-o‘rin), Fazliddin Erkinboyev (2-o‘rin), To‘rabek Habibullayev (23-o‘rin)

85 kg

Akmaljon Isroilov (1-o‘rin), Jasurbek Yuldoshev (5-o‘rin)

90 kg

To‘rabek Habibullayev (1-o‘rin), Halimjon Mamasoliyev (6-o‘rin), Nusratbek Tohirov (21-o‘rin)

90+ kg

Jahongir Zokirov (2-o‘rin), Arman Maxanov (22-o‘rin), Halimjon Mamasoliyev (22-o‘rin)

«O‘zbekistonlik bokschilarning xalqaro reytinglarda muntazam ravishda yuqori o‘rinlarni egallab kelayotgani yurtimizda sportga qaratilayotgan yuksak e’tibor va maktab salohiyatining yaqqol isbotidir».

Qizlarimiz ham yuqori pog‘onalarda

Shuningdek, ayollar o‘rtasidagi reyting natijalari ham quvonarli. Qizlar bahsida ham bir qator vakilalarimiz kuchli o‘nlikdan joy olgan:

  • 48 kg: Sabina Bobokulova — 6-o‘rin, Farzona Fozilova — 11-o‘rin

  • 51 kg: Feruza Kazakova — 7-o‘rin, Gulsevar G‘aniyeva — 22-o‘rin

  • 65 kg: Navbahor Hamidova — 3-o‘rin, Feruza Abdualimova — 23-o‘rin

  • 70 kg / 75 kg: Aziza Zokirova — 7-o‘rin (ikkala vaznda ham)

  • 80 kg: Ruxshona Parpiyeva — 7-o‘rin

  • 80+ kg: Oltinoy Sotimboyeva — 6-o‘rin

Oldinda Toshkentdagi jahon kubogi finali

Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 26 noyabridan 4 dekabriga qadar poytaxtimiz Toshkent shahrida World Boxing 2026 jahon kubogining final bosqichi yuqori saviyada o‘tkaziladi. Mazkur nufuzli musobaqa oldidan yangilangan reyting va sportchilarimizning yuqori o‘rinlarda ekani milliy terma jamoamizning imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda.

Sizningcha, tobora yaqinlashib kelayotgan Toshkentdagi jahon kubogi finalida bokschilarimiz umumiy hisobda birinchi o‘rinni saqlab qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari