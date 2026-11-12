Karpin O‘zbekiston terma jamoasining kuchayganini tan oldi va Kannavaroga javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin O‘zbekiston terma jamoasi 2022 yilga nisbatan ancha kuchayganini va jamoa taktik intizom borasida katta o‘sishga erishganini ta’kidladi.
- Rossiyalik hujumchi Konstantin Tyukavin esa «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovga qarshi o‘ynash imkoniyatidan mahrum bo‘lganidan afsusdaligini bildirdi.
- Shuningdek, Karpin Eldor Shomurodovning Italiyadagi faoliyatini yuqori baholab, uning salohiyatini e’tirof etdi.
Rossiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida raqibning hozirgi saviyasi, Abduqodir Husanov va Eldor Shomurodov haqida gapirdi. Rossiyalik mutaxassisning e’tiroficha, O‘zbekiston terma jamoasi 2022 yilga nisbatan ancha kuchaygan va intizomli jamoaga aylangan. Hujumchi Konstantin Tyukavin esa «Manchester Siti» himoyachisi Husanovga qarshi o‘ynash imkoniyatidan mahrum bo‘lganidan afsusda ekanini yashirmadi.
O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan raqib jamoa vakillari ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin va hujumchi Konstantin Tyukavin jurnalistlarning savollariga javob berishdi.
Anjuman davomida O‘zbekistonning so‘nggi yillardagi o‘sishi, jamoaning kuchli jihatlari, Abduqodir Husanovning o‘yinda ishtirok etmasligi, Eldor Shomurodovning Italiyadagi faoliyati va hatto Fabio Kannavaroning Karpin haqidagi fikrlari ham muhokama qilindi.
«O‘zbekiston 2022 yilga nisbatan ancha kuchaygan»
Matbuot anjumanida Karpinga O‘zbekiston milliy jamoasini Sloveniya terma jamoasi bilan taqqoslaydimi, degan savol berildi. Jurnalist 2022 yilda Rossiya O‘zbekiston bilan o‘ynashidan oldin mamlakatimiz terma jamoasi hali jahon chempionatida ishtirok etmaganini, keyin esa mundialga yo‘llanma olganini eslatdi.
Karpin raqibning hozirgi holatini aniq baholash uchun uning so‘nggi o‘yinlarini kuzatmaganini aytdi. Biroq O‘zbekistonning o‘sishini e’tirof etdi.
«Ehtimol, biz ularni anchadan beri ko‘rmaganmiz. Men ularning hozirgi o‘yinlarini kuzatmadim, shuning uchun Sloveniya bilan taqqoslay olmayman. O‘shanda, 2021 yilda Slovakiya va Sloveniya bilan o‘ynagan edik. Hozir esa ular bilan anchadan beri to‘qnash kelmadik.
Shu bois ayni paytda qaysi holatda ekanliklarini bilmayman. Ammo menimcha, O‘zbekiston 2022 yilga nisbatan ancha kuchaygan. Ehtimol, hozir ular o‘sha paytdagidan ham kuchliroqdir», — dedi Rossiya terma jamoasi ustozi.
Karpin O‘zbekistonning eng kuchli jihatini aytdi
Rossiyalik mutaxassisdan O‘zbekiston milliy jamoasining qaysi jihatlarini alohida ajratib ko‘rsatishi va ularga qarshi qanday taktika qo‘llashi so‘raldi.
Karpin bu savolga qisqa, ammo e’tiborga molik javob berdi. Uning fikricha, O‘zbekiston terma jamoasidagi eng katta o‘zgarish — taktik intizomning oshgani.
«Bu jihatlardan qanday foydalanishimizni ertaga o‘yinda ko‘rasizlar. Menimcha, 2022 yilga nisbatan eng katta farq — bugungi O‘zbekiston milliy jamoasi ancha intizomli jamoaga aylangan. Buni shunday ta’riflagan bo‘lardim», — dedi Karpin.
Bu e’tirof ayniqsa ahamiyatli. Chunki raqib murabbiyi O‘zbekistonning nafaqat natijalari, balki jamoaviy o‘yin va taktik intizom borasida ham o‘sishga erishganini ta’kidlamoqda.
Tyukavin Husanovga qarshi o‘ynashni istagan ekan
Matbuot anjumanida Rossiya hujumchisi Konstantin Tyukavinga ham Abduqodir Husanovning bo‘lajak uchrashuvda ishtirok etmasligi haqida savol berildi.
«Manchester Siti» himoyachisiga qarshi o‘ynash imkoniyatidan mahrum bo‘lgani unda afsus uyg‘otdimi?
Tyukavin bunday kuchli futbolchiga qarshi maydonga tushishni istaganini yashirmadi.
«Yo‘q, xafa bo‘ldim deb aytolmayman. Lekin, albatta, shunday kuchli himoyachiga qarshi o‘ynashni, o‘z imkoniyatlarimni va uning salohiyatini sinab ko‘rishni istagandim. Ammo tushunishimcha, u ertangi o‘yinda ishtirok etmaydi, shundaymi? Afsus», — dedi Rossiya hujumchisi.
Shunday qilib, Rossiya vakili Husanovning hozirgi saviyasini yuqori baholashini ochiq ko‘rsatdi. O‘zbekistonlik himoyachining Angliyaning yetakchi klublaridan biridagi faoliyati xorijlik futbolchilar e’tiborini ham tortayotgani ushbu javobda yana bir bor namoyon bo‘ldi.
Karpin Eldor Shomurodovning o‘yini haqida nima dedi?
Jurnalistlar Rossiya terma jamoasi ustozidan Eldor Shomurodovning Italiyadagi faoliyati va hozirgi o‘yin saviyasi haqida ham so‘rashdi.
Karpin hujumchini avvaldan tanishini, biroq uning bugungi holatiga baho berish uchun birgalikda mashg‘ulot o‘tkazish kerakligini ta’kidladi. Shu bilan birga, Shomurodovning so‘nggi yillardagi o‘sishini e’tirof etdi.
«Uning hozirgi darajasi eng yuqorisimi yoki yo‘qmi, bu borada aniq fikr bildirishim qiyin. Men ham uni sizlar kabi tashqaridan kuzatyapman. Buni baholash uchun u bilan ko‘proq vaqt birga o‘tkazishimiz, hech bo‘lmaganda mashg‘ulotlarda birga ishlashimiz kerak.
U hozir ko‘rsatayotgan o‘yiniga kelsak, o‘z salohiyatini namoyon qildi. Buni u “Rostov”dayoq ko‘rsatgan edi. Shu bilan birga, Italiyada ham yaxshi futbol maktabini o‘tadi. Shuning uchun hozir namoyish etayotgan o‘yini, birinchi navbatda, yuqori saviyadan dalolat beradi. Eng muhimi, u shu darajani kamida saqlab qolishi kerak», — dedi Karpin.
Kannavaro Karpinni eslay olmagani murabbiyga ta’sir qildimi?
Matbuot anjumanining eng qiziqarli lahzalaridan biri Fabio Kannavaro bilan bog‘liq bo‘ldi.
Avvalroq O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyidan Karpin haqida so‘ralganida, u rossiyalik mutaxassisning ismini aytmagan, ammo uning yaxshi futbolchi bo‘lganini va hozir ham yaxshi murabbiy bo‘lishiga umid qilishini bildirgan edi.
Shundan kelib chiqib, jurnalist Karpindan Kannavaro uni ism-familiyasi bilan eslay olmagani qanday ta’sir qilganini so‘radi.
Rossiyalik mutaxassis esa bu holatga xotirjam munosabat bildirdi:
«Eslay olmagan bo‘lsa, eslay olmabdi. Hechqisi yo‘q», — dedi Karpin.
Do‘ppi, taktik sxema va Anton Miranchuk haqidagi hazil
Matbuot anjumanida milliy madaniyatimizga oid samimiy lahzalar ham bo‘ldi. Jurnalistlardan biri Karpinga do‘ppi sovg‘a qildi va uni kiyib ko‘rishni taklif etdi. Shuningdek, mutaxassisga avval tarqalgan videoda ayol kishi taktik sxemani chizib bergani haqida hazilomuz savol yo‘llandi.
Karpin do‘ppini kiyib ko‘rishga rozi bo‘ldi va videodagi taktikani ham qo‘llashini hazil bilan aytdi.
«Demak, rolikdagi taktika haqida gap ketyaptimi? Do‘ppini albatta kiyib ko‘rishim mumkin. Taktikani ham qo‘llaymiz. Ayni paytda bizga yetishmayotgan taktikani nazarda tutayotgan bo‘lsangiz kerak... Keyin esa... Anton Miranchuk yo‘q. Qolganiga kelsak, taktikani qo‘llaymiz. Keyin javobini ko‘rasiz», — dedi u.
Rossiya murabbiyi nimani kutmoqda?
Karpinning aytishicha, Rossiya milliy jamoasi har bir uchrashuvga yuqori umid bilan maydonga tushadi. U mashg‘ulotlarda ishlangan jihatlar futbolchilar harakatida ham aks etishini va jamoa sifatida shakllanganlik ko‘rinishini istaydi.
Konstantin Tyukavin ham asosiy maqsad yaxshi futbol namoyish etish ekanini ta’kidladi.
«Bizning kutilmalarimiz hamisha bir xil: maydonga chiqib, o‘z vazifamizni bajarish, mashg‘ulotlarda o‘rganayotganlarimizni va murabbiylar shtabi bizga o‘rgatayotgan jihatlarni ko‘rsatish. Eng muhimi, yaxshi futbol namoyish etish», — dedi hujumchi.
O‘zbekiston — Rossiya uchrashuvi
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 12 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida bo‘lib o‘tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da boshlanadi.
Matbuot anjumanidagi fikrlardan ko‘rinib turibdiki, Rossiya vakillari O‘zbekistonni avvalgi yillardagi jamoa sifatida qabul qilmayapti. Karpinning taktik intizom haqidagi e’tirofi va Tyukavinning Husanovga qarshi o‘ynash istagi bo‘lajak bahsga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.
Endi bu gaplarning maydondagi ifodasi qanday bo‘lishini uchrashuvning o‘zi ko‘rsatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…