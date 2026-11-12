«Demokrat.uz» rahbari va bloger tovlamachilikda ayblanib 10 yildan ortiq muddatga qamaldi

1 daqiqa o'qish49
«Demokrat.uz» rahbari va bloger tovlamachilikda ayblanib 10 yildan ortiq muddatga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi «Demokrat.uz» rahbari Fazliddinxon Mehmonov va bloger Aziz G'oipnazarovni tovlamachilikda aybdor deb topib, ularga 10 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinladi.
  • Sudlanuvchilar avtosalon faoliyatini obro'sizlantiruvchi videolavhani tarqatmaslik evaziga tadbirkordan 50 ming AQSH dollari talab qilishgan.

Mamlakatimizda noqonuniy harakatlar va tovlamachilik jinoyatlariga qarshi kurashish doirasida navbatdagi shov-shuvli sud jarayoni o‘z nihoyasiga yetdi. Jinoyat ishlari bo‘yicha Mirobod tuman sudi tomonidan «Demokrat.uz» internet-nashri rahbari Fazliddinxon Mehmonov hamda bloger Aziz G‘oipnazarovga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Ular tovlamachilik va boshqa bir qator og‘ir jinoyatlarda aybdor deb topildi.

50 ming dollar talab qilingani va sud hukmi tafsilotlari

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, sudlanuvchilar avtosalon faoliyatini jiddiy ravishda obro‘sizlantiruvchi videolavhani internet tarmoqlarida tarqatmaslik va uni o‘chirish evaziga tadbirkordan katta miqdordagi mablag‘ — 50 ming AQSH dollari talab qilishgan.

11 noyabr kuni e’lon qilingan sud hukmiga ko‘ra:

  • Fazliddinxon Mehmonov tovlamachilik, firibgarlik va qurolning qonunga xilof muomalasi jinoyatlarida aybli deb topilib, 10 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, undan jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni undirish belgilandi.

  • Aziz G‘oipnazarov esa tovlamachilik jinoyatini sodir etgani uchun 10 yil 1 oyga qamaldi.

«Demokrat.uz» rahbari va bloger tovlamachilikda ayblanib 10 yildan ortiq muddatga qamaldi

Har ikki sudlanuvchi o‘z jazolarini umumiy tartibli koloniyalarda o‘taydilar.

Sudlanuvchilar va tayinlangan jazolar

Asosiy ayblovlar va muddatlar

Fazliddinxon Mehmonov («Demokrat.uz» rahbari)

Tovlamachilik, firibgarlik va qurol muomalasi — 10 yil 3 oy ozodlikdan mahrum etildi

Aziz G‘oipnazarov (bloger)

Tovlamachilik jinoyati — 10 yil 1 oy ozodlikdan mahrum etildi

Jazoni o‘tash joyi

Umumiy tartibli koloniyalar

Jinoyatning asosiy sababi

Avtosalonni obro‘sizlantiruvchi videoni o‘chirish evaziga 50 ming dollar talab qilish

«Sud qarori bilan ayblanuvchilarning qonunga xilof xatti-harakatlariga huquqiy baho berilib, tegishli jazo choralari tayinlandi va moddiy zararlarni qoplash belgilandi».

Jamoatchilik va media maydonidagi muhokamalar

Mazkur sud jarayoni va chiqarilgan qat’iy hukm ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Mutaxassislarning fikricha, jurnalistika va blogerlik maqomini suiiste’mol qilgan holda tadbirkorlik subyektlariga nisbatan bosim o‘tkazish va tovlamachilik qilish holatlari qonun doirasida qat’iy jazolanishi lozim.

Sizningcha, media va blogerlik faoliyati niqobi ostida sodir etiladigan bu kabi tovlamachilik jinoyatlarining oldini olish va tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish uchun yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari