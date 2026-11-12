«Demokrat.uz» rahbari va bloger tovlamachilikda ayblanib 10 yildan ortiq muddatga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi «Demokrat.uz» rahbari Fazliddinxon Mehmonov va bloger Aziz G'oipnazarovni tovlamachilikda aybdor deb topib, ularga 10 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinladi.
- Sudlanuvchilar avtosalon faoliyatini obro'sizlantiruvchi videolavhani tarqatmaslik evaziga tadbirkordan 50 ming AQSH dollari talab qilishgan.
Mamlakatimizda noqonuniy harakatlar va tovlamachilik jinoyatlariga qarshi kurashish doirasida navbatdagi shov-shuvli sud jarayoni o‘z nihoyasiga yetdi. Jinoyat ishlari bo‘yicha Mirobod tuman sudi tomonidan «Demokrat.uz» internet-nashri rahbari Fazliddinxon Mehmonov hamda bloger Aziz G‘oipnazarovga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Ular tovlamachilik va boshqa bir qator og‘ir jinoyatlarda aybdor deb topildi.
50 ming dollar talab qilingani va sud hukmi tafsilotlari
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, sudlanuvchilar avtosalon faoliyatini jiddiy ravishda obro‘sizlantiruvchi videolavhani internet tarmoqlarida tarqatmaslik va uni o‘chirish evaziga tadbirkordan katta miqdordagi mablag‘ — 50 ming AQSH dollari talab qilishgan.
11 noyabr kuni e’lon qilingan sud hukmiga ko‘ra:
Fazliddinxon Mehmonov tovlamachilik, firibgarlik va qurolning qonunga xilof muomalasi jinoyatlarida aybli deb topilib, 10 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, undan jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni undirish belgilandi.
Aziz G‘oipnazarov esa tovlamachilik jinoyatini sodir etgani uchun 10 yil 1 oyga qamaldi.
Har ikki sudlanuvchi o‘z jazolarini umumiy tartibli koloniyalarda o‘taydilar.
Sudlanuvchilar va tayinlangan jazolar
Asosiy ayblovlar va muddatlar
Fazliddinxon Mehmonov («Demokrat.uz» rahbari)
Tovlamachilik, firibgarlik va qurol muomalasi — 10 yil 3 oy ozodlikdan mahrum etildi
Aziz G‘oipnazarov (bloger)
Tovlamachilik jinoyati — 10 yil 1 oy ozodlikdan mahrum etildi
Jazoni o‘tash joyi
Umumiy tartibli koloniyalar
Jinoyatning asosiy sababi
Avtosalonni obro‘sizlantiruvchi videoni o‘chirish evaziga 50 ming dollar talab qilish
«Sud qarori bilan ayblanuvchilarning qonunga xilof xatti-harakatlariga huquqiy baho berilib, tegishli jazo choralari tayinlandi va moddiy zararlarni qoplash belgilandi».
Jamoatchilik va media maydonidagi muhokamalar
Mazkur sud jarayoni va chiqarilgan qat’iy hukm ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Mutaxassislarning fikricha, jurnalistika va blogerlik maqomini suiiste’mol qilgan holda tadbirkorlik subyektlariga nisbatan bosim o‘tkazish va tovlamachilik qilish holatlari qonun doirasida qat’iy jazolanishi lozim.
Sizningcha, media va blogerlik faoliyati niqobi ostida sodir etiladigan bu kabi tovlamachilik jinoyatlarining oldini olish va tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish uchun yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…