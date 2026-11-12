Igor Kolivanov Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari imkoniyatlarini baholadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Igor Kolivanov 12 noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tadigan O'zbekiston va Rossiya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvida rossiyalik futbolchilar g'alaba qozonishi shartligini ta'kidladi.
- Mutaxassis O'zbekiston terma jamoasining jangovor ruhini va tarkibidagi yaxshi saviyadagi futbolchilarni e'tirof etib, jamoaga Yevropa raqiblari bilan kurashish uchun tajriba yetishmaganini qayd etdi.
Rossiya terma jamoasining sobiq hujumchisi va mahoratli murabbiy Igor Kolivanov «Sport24» nashriga bergan intervyusida Rossiya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasida Toshkent shahrida o‘tkaziladigan o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan o‘z fikrlari va kutilmalari bilan o‘rtoqlashdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, rossiyalik futbolchilar mazkur bahsda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishlari shart.
O‘zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki va Kolivanov bahosi
Ma’lum qilinishicha, rossiyalik mutaxassis O‘zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi o‘yinlarini kuzatib borgan. U milliy jamoaning muhim musobaqaga yo‘l olganining o‘zi katta yutuq ekanini ta’kidlab, jamoaning kuchli va zaif tomonlariga to‘xtalib o‘tdi.
«Albatta, jahon chempionatida O‘zbekiston o‘yinlarini kuzatdim. Rostini aytsam, ular unchalik ishonchli o‘yin namoyish etmadi. Lekin jahon chempionatiga yo‘l olgan jamoa uchun buning o‘zi katta yutuq. O‘zbekiston terma jamoasi jangovor ruhi bilan ajralib turadi, tarkibida yaxshi saviyadagi futbolchilar bor. Jamoa oxirigacha kurashdi, harakat qildi. Ehtimol, Yevropadagi kuchli raqiblar bilan tengma-teng kurashish uchun tajriba va mahorat yetishmagandir», — dedi Igor Kolivanov.
Rossiya terma jamoasining yig‘in parametrlari
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Birinchi o‘rtoqlik o‘yini
12 noyabr kuni Toshkent shahrida O‘zbekistonga qarshi
Ikkinchi o‘rtoqlik o‘yini
17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuelaga qarshi
Ekspert bahosi
Igor Kolivanov (sobiq hujumchi va murabbiy)
Asosiy fikr
«Rossiya O‘zbekistonni yutishga majbur, tarkibimizda yosh va istiqbolli futbolchilar yetarli»
«Rossiya g‘alaba qozonadi» — Kolivanov kelajakdagi o‘yin haqida
Kolivanov Rossiya terma jamoasida iste’dodli va yosh futbolchilar yetarli ekanini, shu bois jamoa raqobatbardosh ekanini alohida qayd etdi. Uning fikricha, Rossiya har jihatdan ustun kelib, Toshkentdagi uchrashuvda zafar quchishi kerak.
«Rossiya O‘zbekistonni yutishga majbur. Bizda juda yaxshi jamoa bor, tarkibda yosh, istiqbolli, o‘sib borayotgan futbolchilar yetarli. Biz raqobatbardoshmiz va yaxshi futbol ko‘rsatishimiz kerak. O‘ylaymanki, Rossiya g‘alaba qozonadi», — deya xulosa qildi mutaxassis.
Eslatib o‘tamiz, Rossiya terma jamoasi joriy yig‘in doirasida 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekistonga qarshi maydonga tushsa, 17 noyabrda Krasnodar shahrida Venesuela milliy jamoasini qabul qiladi.
Sizningcha, taniqli murabbiyning bunday fikrlari qanchalik asosli va Toshkentdagi o‘rtoqlik uchrashuvida qaysi jamoa ustunlikka erishadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…