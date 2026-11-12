Igor Kolivanov Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari imkoniyatlarini baholadi

2 daqiqa o'qish78
Igor Kolivanov Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari imkoniyatlarini baholadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Igor Kolivanov 12 noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tadigan O'zbekiston va Rossiya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvida rossiyalik futbolchilar g'alaba qozonishi shartligini ta'kidladi.
  • Mutaxassis O'zbekiston terma jamoasining jangovor ruhini va tarkibidagi yaxshi saviyadagi futbolchilarni e'tirof etib, jamoaga Yevropa raqiblari bilan kurashish uchun tajriba yetishmaganini qayd etdi.

Rossiya terma jamoasining sobiq hujumchisi va mahoratli murabbiy Igor Kolivanov «Sport24» nashriga bergan intervyusida Rossiya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasida Toshkent shahrida o‘tkaziladigan o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan o‘z fikrlari va kutilmalari bilan o‘rtoqlashdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, rossiyalik futbolchilar mazkur bahsda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishlari shart.

O‘zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki va Kolivanov bahosi

Ma’lum qilinishicha, rossiyalik mutaxassis O‘zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi o‘yinlarini kuzatib borgan. U milliy jamoaning muhim musobaqaga yo‘l olganining o‘zi katta yutuq ekanini ta’kidlab, jamoaning kuchli va zaif tomonlariga to‘xtalib o‘tdi.

«Albatta, jahon chempionatida O‘zbekiston o‘yinlarini kuzatdim. Rostini aytsam, ular unchalik ishonchli o‘yin namoyish etmadi. Lekin jahon chempionatiga yo‘l olgan jamoa uchun buning o‘zi katta yutuq. O‘zbekiston terma jamoasi jangovor ruhi bilan ajralib turadi, tarkibida yaxshi saviyadagi futbolchilar bor. Jamoa oxirigacha kurashdi, harakat qildi. Ehtimol, Yevropadagi kuchli raqiblar bilan tengma-teng kurashish uchun tajriba va mahorat yetishmagandir», — dedi Igor Kolivanov.

Rossiya terma jamoasining yig‘in parametrlari

Ma’lumotlar va tafsilotlar

Birinchi o‘rtoqlik o‘yini

12 noyabr kuni Toshkent shahrida O‘zbekistonga qarshi

Ikkinchi o‘rtoqlik o‘yini

17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuelaga qarshi

Ekspert bahosi

Igor Kolivanov (sobiq hujumchi va murabbiy)

Asosiy fikr

«Rossiya O‘zbekistonni yutishga majbur, tarkibimizda yosh va istiqbolli futbolchilar yetarli»

«Rossiya g‘alaba qozonadi» — Kolivanov kelajakdagi o‘yin haqida

Kolivanov Rossiya terma jamoasida iste’dodli va yosh futbolchilar yetarli ekanini, shu bois jamoa raqobatbardosh ekanini alohida qayd etdi. Uning fikricha, Rossiya har jihatdan ustun kelib, Toshkentdagi uchrashuvda zafar quchishi kerak.

«Rossiya O‘zbekistonni yutishga majbur. Bizda juda yaxshi jamoa bor, tarkibda yosh, istiqbolli, o‘sib borayotgan futbolchilar yetarli. Biz raqobatbardoshmiz va yaxshi futbol ko‘rsatishimiz kerak. O‘ylaymanki, Rossiya g‘alaba qozonadi», — deya xulosa qildi mutaxassis.

Eslatib o‘tamiz, Rossiya terma jamoasi joriy yig‘in doirasida 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekistonga qarshi maydonga tushsa, 17 noyabrda Krasnodar shahrida Venesuela milliy jamoasini qabul qiladi.

Sizningcha, taniqli murabbiyning bunday fikrlari qanchalik asosli va Toshkentdagi o‘rtoqlik uchrashuvida qaysi jamoa ustunlikka erishadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari