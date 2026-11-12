Eldor Shomurodov Aleksey Batrakovning Turkiyadagi faoliyati haqida nima dedi?

1 daqiqa o'qish80
Eldor Shomurodov Aleksey Batrakovning Turkiyadagi faoliyati haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov «Galatasaroy» yarimhimoyachisi Aleksey Batrakovning Turkiya chempionatidagi muvaffaqiyatli o‘yinini yuqori baholadi.
  • Avgus oyida Moskvaning «Lokomotiv» klubidan transfer qilingan 21 yoshli futbolchi yangi jamoasi safida 13 ta uchrashuvda 6 ta gol va 3 ta assist qayd etdi.
  • Shomurodov yosh o‘yinchi kelajakda Rossiya futbolining katta yulduziga aylanishiga ishonch bildirdi.

«Istanbul Bashakshehir» klubi hujumchisi va O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov «RIA Novosti» nashriga bergan intervyusida «Galatasaroy» yarimhimoyachisi Aleksey Batrakovning faoliyati va uning istiqboli haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. U yosh futbolchining Turkiya chempionatidagi muvaffaqiyatli o‘yinini alohida e’tirof etdi.

Batrakovning yutuqlari va Shomurodovning bahosi

Ma’lum qilinishicha, 21 yoshli iste’dodli yarimhimoyachi Aleksey Batrakov shu yilning avgust oyida Moskvaning «Lokomotiv» klubidan Turkiyaning grand jamoasi — «Galatasaroy»ga ko‘chib o‘tgan edi. U yangi jamoa safida qisqa vaqt ichida o‘z mahoratini ko‘rsatib, jami 13 ta uchrashuvda maydonga tushdi va o‘z hisobiga 6 ta gol hamda 3 ta assist yozdirib qo‘ydi.

«O‘ylashimcha, Aleksey hozir Turkiyada o‘zini juda yaxshi ko‘rsatmoqda. Hammasi, avvalo, uning o‘ziga bog‘liq. Nazarimda, u Rossiya futboli uchun katta yulduzga aylanadi», — dedi Eldor Shomurodov o‘z intervyusida.

Aleksey Batrakovning ko‘rsatkichlari

Ma’lumotlar va tafsilotlar

Joriy klubi

«Galatasaroy» (Turkiya)

Avvalgi klubi

«Lokomotiv» Moskva (Rossiya)

O‘tkazilgan o‘yinlar soni

13 ta uchrashuv

Gollar va assistlar

6 ta gol va 3 ta assist muallifi

Baholagan sportchi

Eldor Shomurodov («Istanbul Bashakshehir» / O‘zbekiston MTJ)

Bugun Toshkentda muhim o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi

Eslatib o‘tamiz, bugun, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida navbatdagi nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi start oladi. Shundan so‘ng, Rossiya milliy jamoasi 17 noyabr kuni Venesuela terma jamoasini qabul qiladi. Bosh murabbiy Valeriy Karpin yilning so‘nggi o‘yinlari uchun jami 28 nafar futbolchini asosiy tarkibga jalb etgan.

Sizningcha, yosh yarimhimoyachi Aleksey Batrakov «Galatasaroy»dagi yuqori natijalarini davom ettirib, yevropalik top-klublar e’tiborini yanada ko‘proq torta oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari