Eldor Shomurodov Aleksey Batrakovning Turkiyadagi faoliyati haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov «Galatasaroy» yarimhimoyachisi Aleksey Batrakovning Turkiya chempionatidagi muvaffaqiyatli o‘yinini yuqori baholadi.
- Avgus oyida Moskvaning «Lokomotiv» klubidan transfer qilingan 21 yoshli futbolchi yangi jamoasi safida 13 ta uchrashuvda 6 ta gol va 3 ta assist qayd etdi.
- Shomurodov yosh o‘yinchi kelajakda Rossiya futbolining katta yulduziga aylanishiga ishonch bildirdi.
«Istanbul Bashakshehir» klubi hujumchisi va O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov «RIA Novosti» nashriga bergan intervyusida «Galatasaroy» yarimhimoyachisi Aleksey Batrakovning faoliyati va uning istiqboli haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. U yosh futbolchining Turkiya chempionatidagi muvaffaqiyatli o‘yinini alohida e’tirof etdi.
Batrakovning yutuqlari va Shomurodovning bahosi
Ma’lum qilinishicha, 21 yoshli iste’dodli yarimhimoyachi Aleksey Batrakov shu yilning avgust oyida Moskvaning «Lokomotiv» klubidan Turkiyaning grand jamoasi — «Galatasaroy»ga ko‘chib o‘tgan edi. U yangi jamoa safida qisqa vaqt ichida o‘z mahoratini ko‘rsatib, jami 13 ta uchrashuvda maydonga tushdi va o‘z hisobiga 6 ta gol hamda 3 ta assist yozdirib qo‘ydi.
«O‘ylashimcha, Aleksey hozir Turkiyada o‘zini juda yaxshi ko‘rsatmoqda. Hammasi, avvalo, uning o‘ziga bog‘liq. Nazarimda, u Rossiya futboli uchun katta yulduzga aylanadi», — dedi Eldor Shomurodov o‘z intervyusida.
Aleksey Batrakovning ko‘rsatkichlari
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Joriy klubi
«Galatasaroy» (Turkiya)
Avvalgi klubi
«Lokomotiv» Moskva (Rossiya)
O‘tkazilgan o‘yinlar soni
13 ta uchrashuv
Gollar va assistlar
6 ta gol va 3 ta assist muallifi
Baholagan sportchi
Eldor Shomurodov («Istanbul Bashakshehir» / O‘zbekiston MTJ)
Bugun Toshkentda muhim o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi
Eslatib o‘tamiz, bugun, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida navbatdagi nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi start oladi. Shundan so‘ng, Rossiya milliy jamoasi 17 noyabr kuni Venesuela terma jamoasini qabul qiladi. Bosh murabbiy Valeriy Karpin yilning so‘nggi o‘yinlari uchun jami 28 nafar futbolchini asosiy tarkibga jalb etgan.
Sizningcha, yosh yarimhimoyachi Aleksey Batrakov «Galatasaroy»dagi yuqori natijalarini davom ettirib, yevropalik top-klublar e’tiborini yanada ko‘proq torta oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…