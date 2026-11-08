Lahorda pechene sotayotgan yigit internet yulduziga aylandi

·52·Dunyo
Lahorda pechene sotayotgan yigit internet yulduziga aylandi

Pokistonning Lahor shahrida ko‘chada pechene va turli shirinliklar sotib kun kechirayotgan yigit ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘lib ketdi. Gap o‘zining kelishgan qiyofasi va o‘ziga xos ko‘rinishi bilan e’tibor tortgan Irshod Xon haqida.

Urdu News nashrining yozishicha, Xaybar-Paxtunxva viloyatidan bo‘lgan Irshod so‘nggi 16 yildan buyon Lahorda mehnat qilib keladi. U yaqinda ko‘chada pechene sotayotgan paytidagi tasvirlari sabab internetda ommalashgan. Uning videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab insonlarning e’tiborini tortgan. Hozir ayrim muxlislari u bilan suratga tushish uchun navbat kutmoqda.

Qizig‘i, bu Pokistonda oddiy sotuvchining tashqi ko‘rinishi sabab internet yulduziga aylanishi bilan bog‘liq ilk voqea emas. 2016 yilda Islomoboddagi bozorda choy sotib yurgan Arshad Xon ham ko‘k-ko‘kimtir ko‘zlari va kelishgan qiyofasi bilan mashhur bo‘lib ketgandi. Fotograf Jiya Ali uning suratini Instagram sahifasiga joylashtirganidan so‘ng tasvir tezda tarqalib, yigit «Chaiwala» nomi bilan tanilgan.

Moviy ko‘zli yigit ko‘k ko‘ylakda qo‘lida cho‘mich bilan turibdi.

Arshadga mashhurlik ortidan modellik takliflari kelib tushgan. Keyinchalik u o‘z biznesini yo‘lga qo‘yib, 2020 yilda Islomobodda «Cafe Chaiwala Rooftop» nomli ilk kafesini ochgan. Vaqt o‘tishi bilan uning qahvaxonalar tarmog‘i Pokiston chegarasidan tashqariga ham kengaygan.

Endilikda esa Irshod Xonning voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda yana bir bor muhokama qilinmoqda. Uning mashhurligi ham oddiy mehnatkash insonning hayotini bir necha video va surat qanday o‘zgartirib yuborishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Irshod XonArshad XonPokistonChaiwala
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaPokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqda14 sentabr 02:2617 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea22 oktabr 11:12TikTok yulduziga aylangan 96 yoshli momo: 15 million obunachi va qariyalar uyidagi mojaroTikTok yulduziga aylangan 96 yoshli momo: 15 million obunachi va qariyalar uyidagi mojaro23 oktabr 23:24G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?10 iyul 12:39AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)21 oktabr 19:29AQSHda ayiq kutubxonaga bostirib kirib, xodimlarning yeguliklarini yeb ketdiAQSHda ayiq kutubxonaga bostirib kirib, xodimlarning yeguliklarini yeb ketdi21 oktabr 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi