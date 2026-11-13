Yonida iti va lamasi bor bola: Internetni hayratga solgan maktab safari qanday o‘tadi?

1 daqiqa o'qish33
Yonida iti va lamasi bor bola: Internetni hayratga solgan maktab safari qanday o‘tadi?

Dunyoning turli burchaklarida bolalarning maktabga borish yo‘llari turlicha va o‘ziga xos qiziqarli voqealarga boy. Ekvadorda yashovchi kichik maktab o‘quvchisi esa har kuni bilim dargohiga borish uchun o‘ta noodatiy va lol qoldiruvchi usulni tanlagan — u har kuni maktabga lama minib boradi.

Bir soatlik masofa va sodiq to‘rt oyoqli do‘st

Bolaning ota-onasi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, uydan maktabgacha piyoda borish uchun taxminan bir soat vaqt sarflanadi. Shu sababli u uzoq masofani osonroq bosib o‘tish maqsadida lama minib borishga qaror qilgan. Qolaversa, qahramonimiz lama minishni hali besh yoshligidayoq o‘rganib olgan.

Eng qizig‘i, bu sayohatda unga doimo sodiq iti hamrohlik qiladi — it yo‘l davomida lamaning yonida chopib borib, o‘z egasini qo‘riqlaydi va kayfiyatini ko‘taradi.

Safarning asosiy tafsilotlari

Ma’lumotlar

Joylashuv

Ekvador, Janubiy Amerika

Maktabga borish vaqti

Piyoda taxminan 1 soatlik masofa

Harakatlanish vositasi

Miniladigan maxsus lama

Hamroh jonzot

Yonida yugurib boruvchi sodiq it

Lama o‘zi qanday hayvon?

Lama — Janubiy Amerikada yashaydigan, tuyaga juda o‘xshash, uzun bo‘yinli va qalin junli hayvon hisoblanadi. U tuyalar oilasiga mansub bo‘lsa-da, boshqa turdoshlaridan farqli o‘laroq o‘rkachi bo‘lmaydi. Bunday jonzotlar tog‘li va adirlik hududlarda og‘ir yuk tashish hamda uzoq masofalarga yurish uchun juda moslashgan.

Haqiqiy tabiat qo‘ynida, jonzotlar bilan do‘stlashgan holda hayotdan zavq olib yashayotgan bu bolaning kundalik safari ko‘plab insonlarga iliq tabassum va quvonch ulashmoqda.

Sizningcha, maktabga borishning bunday noodatiy va tabiatga yaqin usuli bolalarda mas’uliyat va hayvonlarga nisbatan mehr-oqibatni shakllantirishda qanchalik muhim? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari