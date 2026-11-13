Yonida iti va lamasi bor bola: Internetni hayratga solgan maktab safari qanday o‘tadi?
Dunyoning turli burchaklarida bolalarning maktabga borish yo‘llari turlicha va o‘ziga xos qiziqarli voqealarga boy. Ekvadorda yashovchi kichik maktab o‘quvchisi esa har kuni bilim dargohiga borish uchun o‘ta noodatiy va lol qoldiruvchi usulni tanlagan — u har kuni maktabga lama minib boradi.
Bir soatlik masofa va sodiq to‘rt oyoqli do‘st
Bolaning ota-onasi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, uydan maktabgacha piyoda borish uchun taxminan bir soat vaqt sarflanadi. Shu sababli u uzoq masofani osonroq bosib o‘tish maqsadida lama minib borishga qaror qilgan. Qolaversa, qahramonimiz lama minishni hali besh yoshligidayoq o‘rganib olgan.
Eng qizig‘i, bu sayohatda unga doimo sodiq iti hamrohlik qiladi — it yo‘l davomida lamaning yonida chopib borib, o‘z egasini qo‘riqlaydi va kayfiyatini ko‘taradi.
Safarning asosiy tafsilotlari
Ma’lumotlar
Joylashuv
Ekvador, Janubiy Amerika
Maktabga borish vaqti
Piyoda taxminan 1 soatlik masofa
Harakatlanish vositasi
Miniladigan maxsus lama
Hamroh jonzot
Yonida yugurib boruvchi sodiq it
Lama o‘zi qanday hayvon?
Lama — Janubiy Amerikada yashaydigan, tuyaga juda o‘xshash, uzun bo‘yinli va qalin junli hayvon hisoblanadi. U tuyalar oilasiga mansub bo‘lsa-da, boshqa turdoshlaridan farqli o‘laroq o‘rkachi bo‘lmaydi. Bunday jonzotlar tog‘li va adirlik hududlarda og‘ir yuk tashish hamda uzoq masofalarga yurish uchun juda moslashgan.
Haqiqiy tabiat qo‘ynida, jonzotlar bilan do‘stlashgan holda hayotdan zavq olib yashayotgan bu bolaning kundalik safari ko‘plab insonlarga iliq tabassum va quvonch ulashmoqda.
Sizningcha, maktabga borishning bunday noodatiy va tabiatga yaqin usuli bolalarda mas’uliyat va hayvonlarga nisbatan mehr-oqibatni shakllantirishda qanchalik muhim? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…