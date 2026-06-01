Chilida kulgili holat: xizmat iti vitse-admiralni “tekshirib ko‘rdi”
Chilida harbiy-dengiz floti kinologlari bitiruv marosimida kutilmagan va kulgili holat yuz berdi. Narkotik moddalarni aniqlashga o‘rgatilgan xizmat iti tadbir davomida birdaniga vitse-admiralning shim cho‘ntagidan tishlab oldi.
Voqea rasmiy marosim vaqtida sodir bo‘lgan bo‘lib, atrofdagilarni hayratda qoldirdi. Holat videoga olinib, qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va foydalanuvchilar orasida turli munozaralarga sabab bo‘ldi.
Ba’zi foydalanuvchilar buni hazil tariqasida qabul qilgan bo‘lsa, boshqalar itning bunday harakati nimani anglatishi mumkinligi haqida turli taxminlarni ilgari surdi.
Shundan so‘ng Chili harbiy-dengiz floti rasmiy izoh bilan chiqdi. Bayonotda aytilishicha, ushbu holat itning hali yoshligi, fe’l-atvori va marosim paytidagi yuqori hayajoni bilan bog‘liq bo‘lib, unda hech qanday yashirin ma’no yo‘q.
…