Chilida kulgili holat: xizmat iti vitse-admiralni “tekshirib ko‘rdi”

·772·Dunyo
Chilida kulgili holat: xizmat iti vitse-admiralni “tekshirib ko‘rdi”

Chilida harbiy-dengiz floti kinologlari bitiruv marosimida kutilmagan va kulgili holat yuz berdi. Narkotik moddalarni aniqlashga o‘rgatilgan xizmat iti tadbir davomida birdaniga vitse-admiralning shim cho‘ntagidan tishlab oldi.

Voqea rasmiy marosim vaqtida sodir bo‘lgan bo‘lib, atrofdagilarni hayratda qoldirdi. Holat videoga olinib, qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va foydalanuvchilar orasida turli munozaralarga sabab bo‘ldi.

Ba’zi foydalanuvchilar buni hazil tariqasida qabul qilgan bo‘lsa, boshqalar itning bunday harakati nimani anglatishi mumkinligi haqida turli taxminlarni ilgari surdi.

Shundan so‘ng Chili harbiy-dengiz floti rasmiy izoh bilan chiqdi. Bayonotda aytilishicha, ushbu holat itning hali yoshligi, fe’l-atvori va marosim paytidagi yuqori hayajoni bilan bog‘liq bo‘lib, unda hech qanday yashirin ma’no yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi