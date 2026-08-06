Nevadada ayiqlarni qutqarayotgan maxsus itlar hammani hayratga soldi

·123·Dunyo
Nevadada ayiqlarni qutqarayotgan maxsus itlar hammani hayratga soldi
Qisqacha

Nevadada odamlar va yovvoyi ayiqlar o'rtasidagi to'qnashuvlarning oldini olish uchun maxsus tayyorlangan karel ayiq itlaridan foydalanilmoqda. Bo'rsiq va Banjo laqabli itlar ayiqlarga hujum qilmay, vovullash, quvish va ayrim hollarda yengil tishlash orqali ularni aholi yashaydigan hududlardan uzoqlashtiradi. Ular, shuningdek, uylar ostiga yashiringan, jarohatlangan yoki yetim qolgan ayiqlarni izlash hamda yovvoyi tabiat tadqiqotlarida ishtirok etadi.

Nevada shtatida odamlar va yovvoyi ayiqlar o‘rtasidagi to‘qnashuvlarning oldini olish uchun maxsus tayyorlangan karel ayiq itlaridan foydalanilmoqda. Bu usul nafaqat aholi xavfsizligini ta’minlash, balki ayiqlarni ham halokatdan saqlab qolishga xizmat qilmoqda.

Bo‘rsiq va Banjo laqabli ikki karel ayiq iti Nevada Yovvoyi tabiat departamenti (NDOW) biologlari bilan birga ishlaydi. Ular ayiqlarga hujum qilmaydi, balki vovullash, quvish va ayrim hollarda yengil tishlash orqali hayvonni aholi yashaydigan hududlardan uzoqlashtirishga o‘rgatilgan.

Mutaxassislar bu usulni «salbiy shartli refleks shakllantirish» deb ataydi. Uning maqsadi ayiqlarda odamlar yashaydigan joylarga nisbatan tabiiy ehtiyotkorlik hissini qayta tiklashdir. Shu tariqa hayvonlar oson ozuqa izlab mahallalarga qaytish o‘rniga o‘z tabiiy yashash muhitiga yo‘l oladi.

Qora ayiq va oq-qora it dala bo‘ylab birga yugurmoqda.

Bo‘rsiq va Banjo nafaqat ayiqlarni shahar hududlaridan chiqarish, balki uylar ostiga yashiringan hayvonlarni topish, jarohatlangan yoki yetim qolgan ayiqlarni izlash hamda yovvoyi tabiat tadqiqotlarida ishtirok etish vazifalarini ham bajaradi.

Karel ayiq itlari Finlyandiya va Rossiya o‘rtasidagi Kareliya hududida yirik hayvonlarni ovlash uchun yetishtirilgan. Ular jasurligi, kuchli instinkti va katta hayvonlar bilan ishlash qobiliyati tufayli yovvoyi tabiatni muhofaza qilish ishlarida eng samarali zotlardan biri hisoblanadi.

Keng dashtda ikki oq-qora it bilan o‘tirgan, kepka kiygan erkak.

Ma’lum qilinishicha, Nevadada ushbu dastur 2001 yilda birinchi karel ayiq iti — Stryker bilan yo‘lga qo‘yilgan. Shundan buyon maxsus tayyorlangan itlar ayiqlar va odamlarning xavfsiz birga yashashini ta’minlashda muhim o‘rin tutib kelmoqda.

NevadaKareliaFinlandiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi