Yevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdi

·53·Dunyo
Yevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropada tabiiy gaz narxi so‘nggi to‘rt yillik eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tarilib, Niderlandiya TTF birjasida 86,79 yevrogacha yetdi.
  • Bu holatga Hurmuz bo‘g‘ozidagi falajlik, Osiyo bilan STG uchun kurash va omborlardagi zaxiralarning so‘nggi 15 yildagi eng past ko‘rsatkichda ekanligi sabab bo‘lmoqda.
  • Mutaxassislar qahraton qish va STG yetkazib berish zanjirlaridagi uzilishlar bir vaqtga to‘g‘ri kelsa, vaziyat o‘ta keskinlashishi mumkinligini bashorat qilmoqda.

Yevropa Ittifoqi hududida tabiiy gaz narxi so‘nggi to‘rt yillikning eng yuqori darajasiga ko‘tarildi. Niderlandiyaning asosiy TTF birjasida kelgusi oy uchun fyuchers shartnomalari narxi yana 2 foizga o‘sib, savdolar davomida 86,79 yevrogacha yetdi.

Yevropa OAVlari Niderlandiyaning yirik ING banki tadqiqotiga tayanib xabar berishicha, xalqaro bozorlar yaqinlashib kelayotgan qahraton qishning katta qismini Fors ko‘rfazidan suyultirilgan tabiiy gaz (STG)ning cheklangan yetkazib berilishi sharoitida o‘tkazishga majbur bo‘lmoqda.

Narxlar nega keskin ko‘tarilmoqda?

Yevropadagi energetik bozorni larzaga keltirayotgan asosiy omillar qatoriga quyidagilar kiradi:

  • Hurmuz bo‘g‘ozidagi falajlik: Rossiya quvur gazidan voz kechgan Yevropa Ittifoqi AQSH va Yaqin Sharq suyultirilgan gaziga (STG) qaram bo‘lib qolgan edi. Biroq AQSH va Isroilning Eron bilan urushi tufayli dunyodagi suyultirilgan gaz eksportining qariyb 20 foizi o‘tadigan Hurmuz bo‘g‘ozi orqali kemalar qatnovi deyarli to‘xtab qoldi;

  • Osiyo bilan STG uchun kurash: Patria Finance bosh iqtisodchisi Dominik Rusinkoning ta’kidlashicha, Yevropa so‘nggi lahzada omborlarini to‘ldirish maqsadida Osiyo bozorlari bilan har bir gaz tankeri uchun ayovsiz raqobat olib bormoqda;

  • Qahraton sovuq xavfi: Arete Energy investitsiya fondi direktori Martin Patsovskiyning ogohlantirishicha, agar uzoq va qahraton sovuqlar Germaniya va Chexiya kabi davlatlarga bir vaqtda kelsa, gaz narxi yana o‘nlab foizga qimmatlashishi mumkin va bu kurashda asosiy qurol yana yuqori narx bo‘lib qoladi.

Omborlardagi zaxira: 15 yillik antirekord

Gas Infrastructure Europe tashkilotining 11 oktyabr holatiga ko‘ra e’lon qilgan ma’lumotlari xavotirli manzarani ko‘rsatmoqda:

  • Umumiy Yevropa bo‘yicha: YEI yer osti gaz omborlari 74 foizdan sal kamroq hajmda to‘lgan. Vaholanki, uzoq muddatli o‘rtacha ko‘rsatkich qariyb 90 foizni tashkil etar edi. Hozirgi holat so‘nggi 15 yildagi eng past ko‘rsatkichdir;

  • Germaniyada vaziyat og‘ir: Qit’aning eng yirik gaz iste’molchisi sanalgan Germaniyada omborlar atigi 60 foizga to‘lgan, Chexiyada esa bu raqam qariyb 76 foizni tashkil qilmoqda.

Yevropa qishni qanday o‘tkazadi: Mutaxassislar prognozi

Bozordagi jiddiy tanglikka qaramay, iqtisodchilar qit’a qishni to‘liq muzlab qolmasdan o‘tkaza olishi mumkinligini taxmin qilmoqda:

  • Zaxiralar martida qancha qoladi: Patria Finance modellariga ko‘ra, gaz iste’moli jadalligiga qarab, mart oyi oxiriga kelib Yevropa omborlarida 12 foizdan 39 foizgacha zaxira qolishi kutilmoqda;

  • Energetik inqiroz takrorlanadimi: Ekspertlar fikricha, hatto eng yomon ssenariyda ham gazni jismoniy jihatdan mutlaqo topilmay qolishi kuzatilmaydi. 2021–2022 yillardagi misli ko‘rilmagan inqirozning qaytalanish xavfi past baholanmoqda, ammo vaziyat mutlaqo xavfsiz emas;

  • Hal qiluvchi omil: Faqatgina haddan tashqari qahraton keladigan qish va STG yetkazib berish zanjirlaridagi katta uzilishlar bir vaqtga to‘g‘ri kelgan taqdirdagina vaziyat o‘ta keskin tus olishi mumkin.

Yevropada isitish mavsumi endigina boshlanayotgan bir paytda, dunyo siyosati va logistika zanjiridagi beqarorlik ko‘hna qit’a aholisi va sanoati uchun elektr hamda isitish xarajatlari yana ortishidan dalolat bermoqda.

Yevropa IttifoqiTTF birjaSuyultirilgan gazPatria Finans
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...12 sentabr 17:04Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdi16 sentabr 08:05Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!2 sentabr 20:44Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqda4 sentabr 10:54Armaniston arzon rus gazidan voz kechishga tayyorligini e’lon qildi — Yerevanning keskin demarshiArmaniston arzon rus gazidan voz kechishga tayyorligini e’lon qildi — Yerevanning keskin demarshi25 sentabr 10:00Yevropani og‘ir qish kutmoqda: Energiya narxlari va 13 yillik antirekord haqida ogohlantiruvYevropani og‘ir qish kutmoqda: Energiya narxlari va 13 yillik antirekord haqida ogohlantiruv6 oktabr 16:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi