Turkiyada Edjevit 25 yildan ortiq vaqtdan beri sevgan ayolini kutib yashamoqda (video)

·85·Dunyo
Turkiyada Edjevit 25 yildan ortiq vaqtdan beri sevgan ayolini kutib yashamoqda (video)

Ba’zi muhabbat hikoyalari baxtli uchrashuvlar bilan emas, yillar davomida so‘nmagan umid va intizorlik bilan yodda qoladi. Turkiyaning Sinop viloyatida yashovchi Edjevit Okyudjyuning hayoti ham shunday hikoyalardan biriga aylangan. Bu haqda Tengri Life xabar berdi.

Mahalliy aholi orasida «Oshiq Edjevit» nomi bilan tanilgan erkak 25 yildan ortiq vaqtdan beri yoshlikda sevib qolgan Ayshe ismli ayolni yo‘l bo‘yidagi bekatda kutib keladi. Uning bu hikoyasi yillar davomida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Edjevit Ayshe bilan taxminan 2000 yillarda tanishgan. Biroq ularning munosabatlari davom etmagan va ayol ketib qolgan. Shundan so‘ng Edjevit uni yana bir kun qaytib kelishiga umid qilib, bir xil joyda kutishni davom ettirgan.

Uning hikoyasidan ta’sirlangan mahalliy aholi va yo‘lovchilar ham Edjevitga befarq qaramagan. Ayrim haydovchilar unga oziq-ovqat olib kelib, sovuq kunlarda yordam berishgan. Hatto bir xayriyapesha inson unga yashashi uchun konteyner uy ham sovg‘a qilgan.

So‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Edjevit vafot etgani haqida ham xabarlar tarqaldi. Biroq bu ma’lumot tasdiqlanmagan. 2026 yil avgust oyidagi xabarlarda uning yaqinlari erkakning vafot etgani haqidagi iddaolarni rad etgan. 28 oktyabr kuni e’lon qilingan xabarda esa u hanuz sevgan ayolini kutayotgani aytilgan.

Edjevitning hayot yo‘li ko‘pchilikni muhabbat, sadoqat va yillar davomida so‘nmagan umid haqida o‘ylashga undamoqda.

Edjevit OkyudjyuSinopTurkiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘alati jinoyat: Erkak xotinini 45 daqiqa skotch bilan bog‘lab qo‘yib, futbol tomosha qildiG‘alati jinoyat: Erkak xotinini 45 daqiqa skotch bilan bog‘lab qo‘yib, futbol tomosha qildi23 oktabr 19:03Turkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordiTurkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordi22 oktabr 16:16Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?6 sentabr 17:51Teraktdan so‘ng Germaniyada sarosima: Har uchinchi nemis qo‘rquvda yashamoqdaTeraktdan so‘ng Germaniyada sarosima: Har uchinchi nemis qo‘rquvda yashamoqda7 avgust 12:39Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)22 sentabr 20:561832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)19 iyun 20:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi