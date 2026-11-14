Xitoyda erkak ikki xonali kvartirani 20 ming so‘mga sotib oldi

1 daqiqa o'qish37
Xitoyda erkak ikki xonali kvartirani 20 ming so‘mga sotib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Xegan shahrida yashovchi erkak «Boydoqlar kuni» munosabati bilan o‘tkazilgan onlayn auksionda 68,36 kvadrat metrli ikki xonali kvartirani 11 yuan, ya’ni 20 ming so‘m evaziga qo‘lga kiritdi.
  • Alibaba Auction platformasida 2 daqiqa 20 soniya davom etgan savdolarda g‘olib bo‘lgan xaridor ushbu ko‘chmas mulkdan qishki ta’tillar uchun foydalanishni rejalashtirmoqda.

Xitoyda yashovchi erkak «Bo‘ydoqlar kuni» (11.11) munosabati bilan tashkil etilgan maxsus onlayn auksionda ikki xonali kvartirani atigi 11 yuan — taxminan 20 ming so‘mga sotib oldi.

68,36 kvadrat metrli kvartira mamlakat shimoli-sharqidagi Xeylunszyan provinsiyasining Xegan shahrida joylashgan. U Alibaba Auction platformasida savdoga qo‘yilgan. Auksionda 1 677 kishi qatnashish uchun ro‘yxatdan o‘tgan, jami 1 001 ta taklif berilgan.

Savdolar 5 noyabr kuni boshlangan. Dastlabki narx 1 yuan etib belgilangan, har bir keyingi taklif esa 0,01 yuanga oshib borgan. Bunda eng yuqori narx 11 yuan bilan cheklangan. Ushbu summani birinchi bo‘lib taklif qilgan xaridor g‘olib deb topilgan. Auksion bor-yo‘g‘i 2 daqiqa 20 soniya davom etgan.

Kvartiraning bozor qiymati taxminan 40 ming yuan deb baholangan. Auksionni tashkil etgan kompaniya vakilining tushuntirishicha, bu «Bo‘ydoqlar kuni» munosabati bilan o‘tkazilgan reklama aksiyasi bo‘lib, kvartiraning haqiqiy qiymati bilan xaridor to‘lagan summa o‘rtasidagi farqni platforma qoplagan. Ya’ni, bu sud orqali sotilayotgan yoki odatiy ko‘chmas mulk auksioni emas.

Sharqiy Xitoydan bo‘lgan xaridor Xegan shahriga ko‘chib o‘tishni rejalashtirmayapti. U kvartiradan qishki sayohatlari davomida dam olish maskani sifatida foydalanmoqchi.

Biroq uy xaridorga faqat 11 yuan evaziga tushmaydi. Mulk huquqini rasmiylashtirish uchun u qo‘shimcha ravishda taxminan 2 ming yuan miqdorida soliq to‘lashi kerak. Shu bois kvartiraning yakuniy xarajati sarlavhada ko‘rsatilgan summadan ancha yuqori bo‘ladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari