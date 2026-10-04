Ekvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildi

·54·Dunyo
Ekvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildi

Ekvador politsiyasi katta miqdordagi kokainni musodara qildi. E’tiborlisi, giyohvand modda solingan paketlarga “Manchester Siti” va Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Holandning surati tushirilgan stikerlar yopishtirilgan.

“Associated Press” xabar berishicha, huquq-tartibot idoralari jami 469,6 kilogramm kokainni aniqlagan. Giyohvand modda 370 ta paketga joylangan bo‘lib, yuk mashinasining maxsus yashirin qismiga berkitilgan.

Hodisa Ekvadorning Kolumbiya bilan chegarasi yaqinida fosh etilgan. Politsiya yukni tekshirish vaqtida yashirin bo‘linmadagi giyohvand moddalarni topgan.

Qizig‘i, musodara qilingan boshqa bir yukda Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messining surati ham aniqlangan.

Mutaxassislar va huquq-tartibot idoralari ma’lumotlariga ko‘ra, jinoiy guruhlar o‘z yuklarini ajratib olish yoki muayyan tarmoqqa tegishli ekanini belgilash uchun mashhur insonlarning ismlari va suratlaridan foydalanishi mumkin.

Shu bilan birga, Holandning ushbu giyohvand moddalarga yoki ularning tashilishiga qandaydir aloqasi borligi haqida hech qanday ma’lumot yo‘q.

Hodisa yuzasidan tergov davom etmoqda.

Ekvador politsiyasiManchester SitiErling HolandLionel Messi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdiSamolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdiKecha 14:08Shov-shuv: Erling Holand kelajakda faqat bitta klub safida o‘ynamoqchi...Shov-shuv: Erling Holand kelajakda faqat bitta klub safida o‘ynamoqchi...Kecha 09:29«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi2 oktabr 10:42Yevropada yangi transfer intrigasi: «Real» «Siti» futbolchilariga qiziqmoqdaYevropada yangi transfer intrigasi: «Real» «Siti» futbolchilariga qiziqmoqda26 sentabr 15:49Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi15 sentabr 18:54Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindi14 sentabr 09:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota