Komil Allamjonov AQSHning nufuzli universiteti prezidenti Ellen Granberg bilan uchrashdi
Komil Allamjonov AQSHning yetakchi va nufuzli universitetlaridan birining prezidenti Ellen Granberg bilan uchrashuv o‘tkazdi. Mazkur muloqot chog‘ida ta’lim sohasini global o‘zgarishlar davrida rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.
Sun’iy intellekt va oliy ta’lim kelajagi
Uchrashuv davomida tomonlar asosiy e’tiborni sun’iy intellekt davrida oliy ta’limning kelajagiga hamda universitetning strategik rivojlanish yo‘nalishlariga qaratdilar. Zamonaviy texnologiyalarning ta’lim jarayoniga kirib borishi va ularni o‘quv dasturlariga moslashtirish masalalari keng muhokama qilindi.
Uchrashuvning asosiy yo‘nalishlari
Tafsilotlar
Ishtirokchilar
Komil Allamjonov va universitet prezidenti Ellen Granberg
Asosiy mavzular
Sun’iy intellekt davrida ta’lim va strategik rivojlanish
Maslahatchilik maqomi
2025 yildan buyon Markaziy Osiyoni o‘rganish dasturi bo‘yicha maxsus maslahatchi
Markaziy Osiyoni o‘rganish dasturi va faoliyat
Eslatib o‘tamiz, Komil Allamjonov 2025 yildan buyon mazkur nufuzli universitetning Markaziy Osiyoni o‘rganish dasturi bo‘yicha maxsus maslahatchisi hisoblanadi. Ushbu lavozim doirasida u mintaqa bilan bog‘liq ta’limiy va ilmiy loyihalarni rivojlantirish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash borasida faoliyat olib bormoqda.
Sizningcha, sun’iy intellektning rivojlanishi oliy ta’lim tizimini va kasblar yo‘nalishini qanday o‘zgartirib yuboradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…