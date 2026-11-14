Komil Allamjonov AQSHning nufuzli universiteti prezidenti Ellen Granberg bilan uchrashdi

1 daqiqa o'qish34
Komil Allamjonov AQSHning nufuzli universiteti prezidenti Ellen Granberg bilan uchrashdi

Komil Allamjonov AQSHning yetakchi va nufuzli universitetlaridan birining prezidenti Ellen Granberg bilan uchrashuv o‘tkazdi. Mazkur muloqot chog‘ida ta’lim sohasini global o‘zgarishlar davrida rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.

Sun’iy intellekt va oliy ta’lim kelajagi

Uchrashuv davomida tomonlar asosiy e’tiborni sun’iy intellekt davrida oliy ta’limning kelajagiga hamda universitetning strategik rivojlanish yo‘nalishlariga qaratdilar. Zamonaviy texnologiyalarning ta’lim jarayoniga kirib borishi va ularni o‘quv dasturlariga moslashtirish masalalari keng muhokama qilindi.

Uchrashuvning asosiy yo‘nalishlari

Tafsilotlar

Ishtirokchilar

Komil Allamjonov va universitet prezidenti Ellen Granberg

Asosiy mavzular

Sun’iy intellekt davrida ta’lim va strategik rivojlanish

Maslahatchilik maqomi

2025 yildan buyon Markaziy Osiyoni o‘rganish dasturi bo‘yicha maxsus maslahatchi

Markaziy Osiyoni o‘rganish dasturi va faoliyat

Eslatib o‘tamiz, Komil Allamjonov 2025 yildan buyon mazkur nufuzli universitetning Markaziy Osiyoni o‘rganish dasturi bo‘yicha maxsus maslahatchisi hisoblanadi. Ushbu lavozim doirasida u mintaqa bilan bog‘liq ta’limiy va ilmiy loyihalarni rivojlantirish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash borasida faoliyat olib bormoqda.

Sizningcha, sun’iy intellektning rivojlanishi oliy ta’lim tizimini va kasblar yo‘nalishini qanday o‘zgartirib yuboradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari