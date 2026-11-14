Qozog‘istonlik yosh muhandis kartondan haqiqiy avtomobil dvigatelining modelini yasab internetni hayratga soldi
Qozog‘istonda yashovchi yosh ijodkor o‘zining noodatiy ixtirosi bilan internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. U oddiy kartondan avtomobil dvigatelining batafsil modelini yasashga muvaffaq bo‘ldi.
Yosh muhandis konstruksiyani yaratishda har bir mayda jihatga alohida e’tibor qaratgan. Modelga ko‘plab kichik detallar qo‘shilib, haqiqiy avtomobil dvigatelining tuzilishi va ishlash mexanizmini imkon qadar aniq aks ettirishga harakat qilingan.
E’tiborlisi, bu ijodiy ishni bajarish uchun qimmatbaho materiallar yoki murakkab uskunalar talab etilmagan. Yosh ixtirochi oddiy karton, tasavvur va mahorati yordamida o‘ziga xos konstruksiya yaratgan.
Uning ishi ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish uyg‘otib, ko‘plab foydalanuvchilarning olqishiga sazovor bo‘lmoqda. Ayrimlar esa unda kelajakda yetuk muhandis yoki avtomexanik bo‘lib yetishishi mumkin bo‘lgan yosh iste’dodni ko‘rmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…