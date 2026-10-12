Braziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqda

·96·Dunyo
Braziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyalik kichkintoyning o‘yinchoq traktoridan yasagan «hayvonlar poyezdi» bilan uy hayvonlarini sayrga olib chiqayotgani aks etgan videolar millionlab odamlarning qalbidan joy olmoqda.
  • Uning bu o‘ziga xos sayohatida quyonlar, xo‘rozlar, tovuqlar, g‘ozlar, qo‘ylar va echkilar ishtirok etadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tabiat va hayvonot olamiga beg‘ubor mehr qo‘ygan jajji fermerning sarguzashtlari aks etgan videolar haqiqiy virusga aylanib, dunyo bo‘ylab millionlab foydalanuvchilarning qalbidan chuqur joy olmoqda. Fermada ulg‘ayayotgan kichkintoy o‘zining o‘yinchoq qizil traktoriga ulangan rang-barang aravachalardan haqiqiy «hayvonlar poyezdi»ni yasab, kundalik sayohatlarni yo‘lga qo‘ygan.

Katta kovboy shlyapasi va rezina etiklari bilan haqiqiy fermer qiyofasiga kirgan bolakay nafaqat tengdoshlariga, balki kattalarga ham hayvonlarga nisbatan cheksiz muhabbat va g‘amxo‘rlik namunasini ko‘rsatmoqda.

Har bir yo‘lovchiga alohida joy: «Hayvonlar poyezdi» qanday harakatlanadi?

Kichkintoy o‘z ixtiyoridagi uy hayvonlarini o‘ziga xos tartib va mehr bilan sayrga olib chiqadi:

  • Quyonlar uchun maxsus vagonlar: Kichik aravachalarning har birida qulay to‘shamalar to‘shalgan bo‘lib, u yerda bir nechta oppoq va kulrang uy quyonlari bemalol joylashib sayohatdan zavq olishadi;

  • Xo‘roz va tovuqlar qatnovi: Bolakay ba’zan xo‘rozni bag‘riga bosib boshqaruv ruliga o‘tiradi, ba’zi vagonlarda esa tovuqlar ham o‘z o‘rnini egallagan bo‘ladi;

  • G‘ozlar va qo‘zichoqlar hamrohligi: Traktor harakatlana boshlaganda, poyezd ortidan vagonlardagi do‘stlariga qo‘shilib bir nechta oppoq g‘ozlar, qo‘ylar va echkilar quvnoqlik bilan ergashib boradi.

«Bebe Campeiro»: Internetni zabt etgan samimiyat

Ushbu videolavhalarning muallifi hisoblangan «Bebe Campeiro» sahifasi qisqa muddat ichida minglab kuzatuvchilarni jamlab, yuz minglab tomoshalar soniga erishdi:

  • Tabiiy g‘amxo‘rlik va mehr: Videolarda bolakay har bir quyon va xo‘rozlarni ehtiyotkorlik bilan o‘pib, ular bilan gaplashib, sayohatga chiqishdan oldin barchasi joy-joyida ekanini shaxsan tekshirib chiqishi aks etgan;

  • Gadjetlarsiz bolalik: Zamonaviy texnologiyalar va ekranlarga bog‘lanib qolgan dunyoda kichkintoyning ochiq tabiat qo‘ynida, toza havoda va jonivorlar bilan samimiy ulg‘ayayotgani internet ahlida katta havas uyg‘otmoqda.

Inson va tabiat o‘rtasidagi bunday sof uyg‘unlik nafaqat bola tarbiyasidagi eng muhim qadriyatlarni namoyon etadi, balki kun davomida har qanday tomoshabinga samimiy tabassum va iliqlik ulashadi.

Bebe KampeyroHayvonlar poyezdiBola fermasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdiTurk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdi9 oktabr 14:10Bu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdiBu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdi17 sentabr 12:29Janjallashayotgan ota-onasini ajratmoqchi bo‘layotgan sug‘ur bolasi tarmoqlarda iliq fikrlarga sabachi bo‘ldi!Janjallashayotgan ota-onasini ajratmoqchi bo‘layotgan sug‘ur bolasi tarmoqlarda iliq fikrlarga sabachi bo‘ldi!24 iyul 12:38Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdi13 avgust 18:1930 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan26 sentabr 14:52Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdi11 avgust 23:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi