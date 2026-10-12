Braziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyalik kichkintoyning o‘yinchoq traktoridan yasagan «hayvonlar poyezdi» bilan uy hayvonlarini sayrga olib chiqayotgani aks etgan videolar millionlab odamlarning qalbidan joy olmoqda.
- Uning bu o‘ziga xos sayohatida quyonlar, xo‘rozlar, tovuqlar, g‘ozlar, qo‘ylar va echkilar ishtirok etadi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tabiat va hayvonot olamiga beg‘ubor mehr qo‘ygan jajji fermerning sarguzashtlari aks etgan videolar haqiqiy virusga aylanib, dunyo bo‘ylab millionlab foydalanuvchilarning qalbidan chuqur joy olmoqda. Fermada ulg‘ayayotgan kichkintoy o‘zining o‘yinchoq qizil traktoriga ulangan rang-barang aravachalardan haqiqiy «hayvonlar poyezdi»ni yasab, kundalik sayohatlarni yo‘lga qo‘ygan.
Katta kovboy shlyapasi va rezina etiklari bilan haqiqiy fermer qiyofasiga kirgan bolakay nafaqat tengdoshlariga, balki kattalarga ham hayvonlarga nisbatan cheksiz muhabbat va g‘amxo‘rlik namunasini ko‘rsatmoqda.
Har bir yo‘lovchiga alohida joy: «Hayvonlar poyezdi» qanday harakatlanadi?
Kichkintoy o‘z ixtiyoridagi uy hayvonlarini o‘ziga xos tartib va mehr bilan sayrga olib chiqadi:
Quyonlar uchun maxsus vagonlar: Kichik aravachalarning har birida qulay to‘shamalar to‘shalgan bo‘lib, u yerda bir nechta oppoq va kulrang uy quyonlari bemalol joylashib sayohatdan zavq olishadi;
Xo‘roz va tovuqlar qatnovi: Bolakay ba’zan xo‘rozni bag‘riga bosib boshqaruv ruliga o‘tiradi, ba’zi vagonlarda esa tovuqlar ham o‘z o‘rnini egallagan bo‘ladi;
G‘ozlar va qo‘zichoqlar hamrohligi: Traktor harakatlana boshlaganda, poyezd ortidan vagonlardagi do‘stlariga qo‘shilib bir nechta oppoq g‘ozlar, qo‘ylar va echkilar quvnoqlik bilan ergashib boradi.
«Bebe Campeiro»: Internetni zabt etgan samimiyat
Ushbu videolavhalarning muallifi hisoblangan «Bebe Campeiro» sahifasi qisqa muddat ichida minglab kuzatuvchilarni jamlab, yuz minglab tomoshalar soniga erishdi:
Tabiiy g‘amxo‘rlik va mehr: Videolarda bolakay har bir quyon va xo‘rozlarni ehtiyotkorlik bilan o‘pib, ular bilan gaplashib, sayohatga chiqishdan oldin barchasi joy-joyida ekanini shaxsan tekshirib chiqishi aks etgan;
Gadjetlarsiz bolalik: Zamonaviy texnologiyalar va ekranlarga bog‘lanib qolgan dunyoda kichkintoyning ochiq tabiat qo‘ynida, toza havoda va jonivorlar bilan samimiy ulg‘ayayotgani internet ahlida katta havas uyg‘otmoqda.
Inson va tabiat o‘rtasidagi bunday sof uyg‘unlik nafaqat bola tarbiyasidagi eng muhim qadriyatlarni namoyon etadi, balki kun davomida har qanday tomoshabinga samimiy tabassum va iliqlik ulashadi.
Izohlar 0
…