Diyora Keldiyorova Zagreb Gran-prisida bronza medalini qo‘lga kiritdi

1 daqiqa o'qish51
Diyora Keldiyorova Zagreb Gran-prisida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova Xorvatiyada o‘tkazilgan Zagreb Gran-prisi musobaqasida bronza medaliga sazovor bo‘ldi. -52 kg vazn toifasida ishtirok etgan o‘zbekistonlik dzyudochi yarimfinalda vengriyalik raqibasiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
  • Shunga qaramay, uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda fransiyalik raqibasini mag‘lub etgan sportchi delegatsiyamiz hisobiga navbatdagi medalni qo‘shib qo‘ydi.

Dzyudo bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasining a’zosi, Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova Xorvatiyada bo‘lib o‘tayotgan nufuzli Zagreb Gran-prisi musobaqasida navbatdagi yuqori natijani qayd etdi.

Murosasiz kechgan bahslar va yarimfinal sari yo‘l

Nufuzli turnirda -52 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli sportchimiz musobaqa davomida yuqori tayyorgarlik va kuchli iroda namoyish etdi. U dastlabki bosqichlarda raqiblarini mag‘lub etib, yarimfinalga qadar muvaffaqiyatli yetib bordi.

Biroq final yo‘llanmasi uchun kechgan keskin va murosasiz bahsda u vengriyalik raqibasiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Musobaqa bosqichlari

Natijalar va tafsilotlar

Vazn toifasi

-52 kg (ayollar arasida)

Musobaqa nomi

Zagreb Gran-prisi (Xorvatiya)

Asosiy natija

Bronza medali (uchinchi o‘rin)

Hal qiluvchi bahs

Fransiya vakilasi ustidan g‘alaba qozonildi

Fransiyalik raqiba ustidan ishonchli g‘alaba

Oltin medal uchun kurashish imkoniyatini boy berganiga qaramay, Diyora Keldiyorova o‘z ruhini tushirib yubormadi. Bronza medali uchun kechgan hal qiluvchi bellashuvda u Fransiya vakilasiga qarshi tatamiga chiqdi. O‘ta shiddatli kechgan jang davomida o‘z mahoratini ko‘rsatgan olimpiada chempioni raqibasini mag‘lubiyatga uchratdi va musobaqaning uchinchi o‘rinini egalladi.

Shu tariqa, Diyora Keldiyorova Xorvatiyadagi Zagreb Gran-prisini faxrli bronza medali bilan yakunlab, O‘zbekiston sport delegatsiyasi hisobiga yana bir qimmatli medalni qo‘shib qo‘ydi.

Sizningcha, Diyora Keldiyorovaning kelgusi xalqaro musobaqalardagi imkoniyatlari qanday va u yana qanday yuqori cho‘qqilarni zabt eta oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari