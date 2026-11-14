Diyora Keldiyorova Zagreb Gran-prisida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova Xorvatiyada o‘tkazilgan Zagreb Gran-prisi musobaqasida bronza medaliga sazovor bo‘ldi. -52 kg vazn toifasida ishtirok etgan o‘zbekistonlik dzyudochi yarimfinalda vengriyalik raqibasiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
- Shunga qaramay, uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda fransiyalik raqibasini mag‘lub etgan sportchi delegatsiyamiz hisobiga navbatdagi medalni qo‘shib qo‘ydi.
Dzyudo bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasining a’zosi, Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova Xorvatiyada bo‘lib o‘tayotgan nufuzli Zagreb Gran-prisi musobaqasida navbatdagi yuqori natijani qayd etdi.
Murosasiz kechgan bahslar va yarimfinal sari yo‘l
Nufuzli turnirda -52 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli sportchimiz musobaqa davomida yuqori tayyorgarlik va kuchli iroda namoyish etdi. U dastlabki bosqichlarda raqiblarini mag‘lub etib, yarimfinalga qadar muvaffaqiyatli yetib bordi.
Biroq final yo‘llanmasi uchun kechgan keskin va murosasiz bahsda u vengriyalik raqibasiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Musobaqa bosqichlari
Natijalar va tafsilotlar
Vazn toifasi
-52 kg (ayollar arasida)
Musobaqa nomi
Zagreb Gran-prisi (Xorvatiya)
Asosiy natija
Bronza medali (uchinchi o‘rin)
Hal qiluvchi bahs
Fransiya vakilasi ustidan g‘alaba qozonildi
Fransiyalik raqiba ustidan ishonchli g‘alaba
Oltin medal uchun kurashish imkoniyatini boy berganiga qaramay, Diyora Keldiyorova o‘z ruhini tushirib yubormadi. Bronza medali uchun kechgan hal qiluvchi bellashuvda u Fransiya vakilasiga qarshi tatamiga chiqdi. O‘ta shiddatli kechgan jang davomida o‘z mahoratini ko‘rsatgan olimpiada chempioni raqibasini mag‘lubiyatga uchratdi va musobaqaning uchinchi o‘rinini egalladi.
Shu tariqa, Diyora Keldiyorova Xorvatiyadagi Zagreb Gran-prisini faxrli bronza medali bilan yakunlab, O‘zbekiston sport delegatsiyasi hisobiga yana bir qimmatli medalni qo‘shib qo‘ydi.
Sizningcha, Diyora Keldiyorovaning kelgusi xalqaro musobaqalardagi imkoniyatlari qanday va u yana qanday yuqori cho‘qqilarni zabt eta oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…