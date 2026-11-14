Sarukyanning shov-shuvli bayonoti: Iliya Topuriya Usman bilan jang qilishdan qochadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arman Sarukyan Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov jamoasi o‘rtasidagi mojaro ishtirokchilari Abu-Dabi qonunlariga ko‘ra deportatsiya qilinishi mumkinligini ta’kidladi.
- Shunga qaramay, Sarukyan UFC rahbariyati iste’dodli jangchi sifatida Usman Nurmagomedovni qadrlashini va u baribir ligada faoliyatini davom ettirishini qayd etdi.
Mashhur MMA jangchisi Arman Sarukyan yaqinda Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov jamoasi o‘rtasida yuz bergan mojaro hamda uning oqibatlari haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yuzaga kelgan hibsga olishlar va qonuniy muammolarga qaramay, Usman baribir UFC ligasida o‘z faoliyatini davom ettiradi.
Abu-Dabidagi qonunlar va deportatsiya xavfi
Sarukyanning fikricha, Abu-Dabining qat’iy qonun-qoidalariga ko‘ra, muhokama qilinayotgan voqea ishtirokchilarga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Hatto Merab Dvalishvili ham bu vaziyatda chetda qolmasligi mumkinligi ta’kidlandi.
«Go‘yoki janjal ishtirokchilariga nisbatan qonun bo‘yicha oqibatlar bo‘lar ekan. Menimcha, eng kamida hammani deportatsiya qilishadi. Merabni ham. Chunki Abu-Dabi qoidalariga ko‘ra, agar senga zarba berishsa, janjalni boshlashga haqqing yo‘q. Umid qilamanki, hammani qo‘yib yuborishadi», — dedi Sarukyan.
Bashorat va fikrlar
Tafsilotlar
Bayonot muallifi
Arman Sarukyan (MMA jangchisi)
Asosiy mavzu
Usman Nurmagomedovning UFC'ga o‘tishi va Abu-Dabidagi mojaro
Huquqiy vaziyat
Qonun qoidalariga ko‘ra deportatsiya qilinish xavfi mavjud
Ehtimoliy jang
Usman Nurmagomedov va Iliya Topuriya qarama-qarshiligi
Usman Nurmagomedovning UFC'dagi istiqboli va Iliya Topuriya
Arman Sarukyan UFC rahbariyati bunday taniqli va iste’dodli jangchilarni qadrlashini, shuning uchun Usman kelajakda baribir eng yirik promoushenga o‘tishini ta’kidladi. Shu bilan birga, u Iliya Topuriya bilan ehtimoliy jang masalasiga ham to‘xtalib o‘tdi.
«Albatta, Usman UFC'ga kerak. Aksincha, UFC bunday yigitlarni yaxshi ko‘radi. Masalan, hozir Usman va Iliya o‘rtasida jang tashkil qilinsa, naqadar zo‘r bo‘lardi. Ammo menimcha, Iliya hech qachon Usman bilan jang qilmaydi. U ehtiyotkor bo‘ladi, ayniqsa, so‘nggi jangidan keyin u bilan to‘qnash kelmaydi. Menimcha, Iliya o‘zi uchun nisbatan qulayroq raqibni tanlaydi, jang qiladi, qanday formada ekanini tekshiradi va shundan keyingina Usman bilan oktagonga chiqadi», — deya qo‘shimcha qildi sportchi.
Mazkur fikrlar muxlislar va ekspertlar o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Sizningcha, Iliya Topuriya haqiqatan ham Usman Nurmagomedov bilan jang qilishdan qochadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…