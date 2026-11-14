Sarukyanning shov-shuvli bayonoti: Iliya Topuriya Usman bilan jang qilishdan qochadimi?

1 daqiqa o'qish55
Sarukyanning shov-shuvli bayonoti: Iliya Topuriya Usman bilan jang qilishdan qochadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Arman Sarukyan Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov jamoasi o‘rtasidagi mojaro ishtirokchilari Abu-Dabi qonunlariga ko‘ra deportatsiya qilinishi mumkinligini ta’kidladi.
  • Shunga qaramay, Sarukyan UFC rahbariyati iste’dodli jangchi sifatida Usman Nurmagomedovni qadrlashini va u baribir ligada faoliyatini davom ettirishini qayd etdi.

Mashhur MMA jangchisi Arman Sarukyan yaqinda Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov jamoasi o‘rtasida yuz bergan mojaro hamda uning oqibatlari haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yuzaga kelgan hibsga olishlar va qonuniy muammolarga qaramay, Usman baribir UFC ligasida o‘z faoliyatini davom ettiradi.

Abu-Dabidagi qonunlar va deportatsiya xavfi

Sarukyanning fikricha, Abu-Dabining qat’iy qonun-qoidalariga ko‘ra, muhokama qilinayotgan voqea ishtirokchilarga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Hatto Merab Dvalishvili ham bu vaziyatda chetda qolmasligi mumkinligi ta’kidlandi.

«Go‘yoki janjal ishtirokchilariga nisbatan qonun bo‘yicha oqibatlar bo‘lar ekan. Menimcha, eng kamida hammani deportatsiya qilishadi. Merabni ham. Chunki Abu-Dabi qoidalariga ko‘ra, agar senga zarba berishsa, janjalni boshlashga haqqing yo‘q. Umid qilamanki, hammani qo‘yib yuborishadi», — dedi Sarukyan.

Bashorat va fikrlar

Tafsilotlar

Bayonot muallifi

Arman Sarukyan (MMA jangchisi)

Asosiy mavzu

Usman Nurmagomedovning UFC'ga o‘tishi va Abu-Dabidagi mojaro

Huquqiy vaziyat

Qonun qoidalariga ko‘ra deportatsiya qilinish xavfi mavjud

Ehtimoliy jang

Usman Nurmagomedov va Iliya Topuriya qarama-qarshiligi

Usman Nurmagomedovning UFC'dagi istiqboli va Iliya Topuriya

Arman Sarukyan UFC rahbariyati bunday taniqli va iste’dodli jangchilarni qadrlashini, shuning uchun Usman kelajakda baribir eng yirik promoushenga o‘tishini ta’kidladi. Shu bilan birga, u Iliya Topuriya bilan ehtimoliy jang masalasiga ham to‘xtalib o‘tdi.

«Albatta, Usman UFC'ga kerak. Aksincha, UFC bunday yigitlarni yaxshi ko‘radi. Masalan, hozir Usman va Iliya o‘rtasida jang tashkil qilinsa, naqadar zo‘r bo‘lardi. Ammo menimcha, Iliya hech qachon Usman bilan jang qilmaydi. U ehtiyotkor bo‘ladi, ayniqsa, so‘nggi jangidan keyin u bilan to‘qnash kelmaydi. Menimcha, Iliya o‘zi uchun nisbatan qulayroq raqibni tanlaydi, jang qiladi, qanday formada ekanini tekshiradi va shundan keyingina Usman bilan oktagonga chiqadi», — deya qo‘shimcha qildi sportchi.

Mazkur fikrlar muxlislar va ekspertlar o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Sizningcha, Iliya Topuriya haqiqatan ham Usman Nurmagomedov bilan jang qilishdan qochadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari