Nina Drama Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili janjali yuzasidan keskin bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC inflyuyenseri Nina Drama Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov jamoasi o'rtasida yuz bergan mojaroni keskin qoralab, buni oldindan rejalashtirilgan hujum deb atadi.
- U UFC rahbariyatidan Usman Nurmagomedov va uning do'stlariga tashkilot turnirlarida qatnashishni umrbod taqiqlashni talab qildi.
- Drama Dillon Denisga nisbatan qo'llanilgan avvalgi cheklovlarni eslatib, UFC bu borada ikkiyuzlamachilik qilmasligi kerakligini ta'kidladi.
UFC mashhur inflyuyenseri Nina Drama sobiq chempion Merab Dvalishvili hamda Usman Nurmagomedov jamoasi o‘rtasida yuz bergan mojaro yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi. U sodir etilgan voqeani keskin qoralab, aybdorlarga nisbatan eng qat’iy choralar ko‘rilishi kerakligini ta’kidladi.
«Bu oldindan rejalashtirilgan hujum edi»
Nina Dramaning so‘zlariga ko‘ra, Merab Dvalishvili unga akadek yaqin inson hisoblanadi. Shu bois, u sodir bo‘lgan voqea videosini ko‘rganda o‘zini yomon his qilganini yashirmadi.
«Merab Dvalishvili menga xuddi akamdek. Unga qilingan hujum videosini ko‘rganimda, haqiqatan ham ko‘nglim aynidi. Bu qo‘rqoqlar qilmishlari uchun javob berishlari kerak. Bu oldindan rejalashtirilgan hujum edi, ular tasvirga olish uchun telefonlarini ham avvaldan tayyorlab qo‘yishgan», — dedi u.
Munosabat va bayonot jihatlari
Tafsilotlar
Bayonot muallifi
UFC inflyuyenseri Nina Drama
Asosiy fikr
Merab Dvalishviliga qilingan hujumni keskin qoralash
Asosiy talab
Usman Nurmagomedov va uning do‘stlariga UFC turnirlarini umrbod taqiqlash
Keltirilgan misol
Dillon Denisga nisbatan qo‘llanilgan avvalgi cheklovlar
UFC rahbariyatiga chaqiriq va umrbod taqiq talabi
Shuningdek, inflyuyenser bunday noxush holatlarga nisbatan tashkilot ikkiyuzlamachilik qilmasligi kerakligini aytdi. U Dillon Denis bilan bog‘liq eski voqeani eslatib o‘tdi:
«UFC Dillon Denisga turnirlarga kelishni taqiqlagan edi. Axir uning o‘ziga ham 20 kishi hujum qilgan, o‘shanda u yonida faqat akasi bilan bo‘lgan. U holda bu odamlarga nima uchun hech qanday chora ko‘rilmadi? UFC Usman Nurmagomedov va uning do‘stlariga o‘z turnirlariga kelishni umrbod taqiqlashidan juda umidvorman. U qafasdan oshib o‘tganidan keyin Sun Yadunga tirsagi bilan zarba berishga urindi. Familiya insonni boshqalardan ustun qilmaydi».
Mazkur bayonot MMA jamoatchiligida katta rezonans keltirib chiqarib, muhokamalar markaziga aylandi. Hozircha UFC rahbariyati tomonidan mazkur holat yuzasidan qat’iy rasmiy qarorlar e’lon qilingani yo‘q.
Sizningcha, mashhur jamoalar va sportchilar o‘rtasidagi bunday mojarolarga qarshi UFC qanday qat’iy jazo choralarini qo‘llashi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…