Nina Drama Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili janjali yuzasidan keskin bayonot berdi

1 daqiqa o'qish67
Nina Drama Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili janjali yuzasidan keskin bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC inflyuyenseri Nina Drama Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov jamoasi o'rtasida yuz bergan mojaroni keskin qoralab, buni oldindan rejalashtirilgan hujum deb atadi.
  • U UFC rahbariyatidan Usman Nurmagomedov va uning do'stlariga tashkilot turnirlarida qatnashishni umrbod taqiqlashni talab qildi.
  • Drama Dillon Denisga nisbatan qo'llanilgan avvalgi cheklovlarni eslatib, UFC bu borada ikkiyuzlamachilik qilmasligi kerakligini ta'kidladi.

UFC mashhur inflyuyenseri Nina Drama sobiq chempion Merab Dvalishvili hamda Usman Nurmagomedov jamoasi o‘rtasida yuz bergan mojaro yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi. U sodir etilgan voqeani keskin qoralab, aybdorlarga nisbatan eng qat’iy choralar ko‘rilishi kerakligini ta’kidladi.

«Bu oldindan rejalashtirilgan hujum edi»

Nina Dramaning so‘zlariga ko‘ra, Merab Dvalishvili unga akadek yaqin inson hisoblanadi. Shu bois, u sodir bo‘lgan voqea videosini ko‘rganda o‘zini yomon his qilganini yashirmadi.

«Merab Dvalishvili menga xuddi akamdek. Unga qilingan hujum videosini ko‘rganimda, haqiqatan ham ko‘nglim aynidi. Bu qo‘rqoqlar qilmishlari uchun javob berishlari kerak. Bu oldindan rejalashtirilgan hujum edi, ular tasvirga olish uchun telefonlarini ham avvaldan tayyorlab qo‘yishgan», — dedi u.

Munosabat va bayonot jihatlari

Tafsilotlar

Bayonot muallifi

UFC inflyuyenseri Nina Drama

Asosiy fikr

Merab Dvalishviliga qilingan hujumni keskin qoralash

Asosiy talab

Usman Nurmagomedov va uning do‘stlariga UFC turnirlarini umrbod taqiqlash

Keltirilgan misol

Dillon Denisga nisbatan qo‘llanilgan avvalgi cheklovlar

UFC rahbariyatiga chaqiriq va umrbod taqiq talabi

Shuningdek, inflyuyenser bunday noxush holatlarga nisbatan tashkilot ikkiyuzlamachilik qilmasligi kerakligini aytdi. U Dillon Denis bilan bog‘liq eski voqeani eslatib o‘tdi:

«UFC Dillon Denisga turnirlarga kelishni taqiqlagan edi. Axir uning o‘ziga ham 20 kishi hujum qilgan, o‘shanda u yonida faqat akasi bilan bo‘lgan. U holda bu odamlarga nima uchun hech qanday chora ko‘rilmadi? UFC Usman Nurmagomedov va uning do‘stlariga o‘z turnirlariga kelishni umrbod taqiqlashidan juda umidvorman. U qafasdan oshib o‘tganidan keyin Sun Yadunga tirsagi bilan zarba berishga urindi. Familiya insonni boshqalardan ustun qilmaydi».

Mazkur bayonot MMA jamoatchiligida katta rezonans keltirib chiqarib, muhokamalar markaziga aylandi. Hozircha UFC rahbariyati tomonidan mazkur holat yuzasidan qat’iy rasmiy qarorlar e’lon qilingani yo‘q.

Sizningcha, mashhur jamoalar va sportchilar o‘rtasidagi bunday mojarolarga qarshi UFC qanday qat’iy jazo choralarini qo‘llashi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari