Zelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdi

·5·Dunyo
Zelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdi

AQSH prezidenti Donald Trampning Ukrainada hokimiyatni almashtirish haqidagi chaqiriqlaridan so‘ng bir kun davomida OAV maydonida ko‘rinish bermagan Vladimir Zelenskiy kutilmaganda rasmiy videomurojaat bilan chiqdi. Kiyevdagi Bankovaya ko‘chasida joylashgan o‘z ish kabinetidan chiqish qilgan Ukraina yetakchisi Tramp tomonidan e’lon qilingan Rossiya bilan «energetik sulh» tashabbusiga Kiyev to‘liq qo‘shilishga tayyorligini bildirdi.

Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, Ukraina Qurolli kuchlari (UQK) Rossiya energetika obyektlariga zarba bermaslik bo‘yicha barcha tegishli ko‘rsatma va buyruqlarni allaqachon olgan.

«Hamma uchun yaxshi yangilik»: Zelenskiyning shartlari va pozitsiyasi

O‘zining rasmiy Telegram-kanalida e’lon qilingan murojaatda Zelenskiy Vashingtonning tashabbusiga quyidagicha baho berdi:

  • Energetik sulhga tayyorlik: «Bugun Qo‘shma Shtatlar prezidenti energetik sulhga erishilganini ma’lum qildi. Bu barcha uchun yaxshi yangilik va uning haqiqatga aylanishi nihoyatda muhim. Ukraina Rossiya energetika sektoriga zarbalar bermaslikka tayyor», — deya ta’kidladi u;

  • O‘zarolik tamoyili: Ukraina tomoni ushbu sulh bir tomonlama bo‘lmasligi, balki Rossiya ham o‘z navbatida Ukraina energetika tizimiga hujum qilmasligi hamda AQSH prezidenti bu jarayonni to‘liq qo‘llab-quvvatlashi kerakligiga umid bildirmoqda;

  • Armiyaga aniq buyruqlar: «Ukraina Qurolli kuchlari barcha tegishli buyruqlarni oldi. Biz Amerikaning Rossiya bilan muloqoti tafsilotlarini hamda Vladimir Putin AQSH prezidenti Donald Tramp aytgan narsalarni aynan bajarishini kutmoqdamiz», — deya qo‘shimcha qildi Zelenskiy.

Sirli sukunatga nuqta: Murojaat qayerdan yo‘llandi?

Ushbu chiqish Kiyev atrofidagi ko‘plab mish-mishlarni vaqtincha to‘xtatdi:

  • Ish kabinetidan chiqish: Videolavha tasvirlaridan ma’lum bo‘lishicha, Zelenskiy avval xabar qilinganidek bunkerda yoki xorijda emas, balki Kiyev markazidagi Bankovaya ko‘chasida joylashgan o‘z qarorgohida turib nutq so‘zlagan;

  • Tramp bayonotidan keyingi ilk qadam: Avvalroq Donald Tramp «Kiyevga kelisha oladigan yangi yetakchi kerak» degan keskin bayonot bilan chiqqan va shundan so‘ng Zelenskiyning an’anaviy kundalik murojaati chiqmay qolgani sabab uning g‘oyib bo‘lgani haqida taxminlar tarqalgan edi.

Kiyevning Rossiya neft-gaz va energetika tuzilmalariga hujumlarni to‘xtatish bo‘yicha ko‘rsatma bergani Donald Tramp vositachiligidagi Vashington va Moskva kelishuvlari amaliy bosqichga ko‘chayotganini anglatadi.

Vladimir ZelenskiyDonald TrampEnergetik sulhUkraina Qurolli kuchlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?Bugun 21:26«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildiBugun 19:11Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldiZelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldiBugun 18:41«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?3 oktabr 17:28Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi23 sentabr 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi