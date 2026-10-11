Zelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdi
AQSH prezidenti Donald Trampning Ukrainada hokimiyatni almashtirish haqidagi chaqiriqlaridan so‘ng bir kun davomida OAV maydonida ko‘rinish bermagan Vladimir Zelenskiy kutilmaganda rasmiy videomurojaat bilan chiqdi. Kiyevdagi Bankovaya ko‘chasida joylashgan o‘z ish kabinetidan chiqish qilgan Ukraina yetakchisi Tramp tomonidan e’lon qilingan Rossiya bilan «energetik sulh» tashabbusiga Kiyev to‘liq qo‘shilishga tayyorligini bildirdi.
Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, Ukraina Qurolli kuchlari (UQK) Rossiya energetika obyektlariga zarba bermaslik bo‘yicha barcha tegishli ko‘rsatma va buyruqlarni allaqachon olgan.
«Hamma uchun yaxshi yangilik»: Zelenskiyning shartlari va pozitsiyasi
O‘zining rasmiy Telegram-kanalida e’lon qilingan murojaatda Zelenskiy Vashingtonning tashabbusiga quyidagicha baho berdi:
Energetik sulhga tayyorlik: «Bugun Qo‘shma Shtatlar prezidenti energetik sulhga erishilganini ma’lum qildi. Bu barcha uchun yaxshi yangilik va uning haqiqatga aylanishi nihoyatda muhim. Ukraina Rossiya energetika sektoriga zarbalar bermaslikka tayyor», — deya ta’kidladi u;
O‘zarolik tamoyili: Ukraina tomoni ushbu sulh bir tomonlama bo‘lmasligi, balki Rossiya ham o‘z navbatida Ukraina energetika tizimiga hujum qilmasligi hamda AQSH prezidenti bu jarayonni to‘liq qo‘llab-quvvatlashi kerakligiga umid bildirmoqda;
Armiyaga aniq buyruqlar: «Ukraina Qurolli kuchlari barcha tegishli buyruqlarni oldi. Biz Amerikaning Rossiya bilan muloqoti tafsilotlarini hamda Vladimir Putin AQSH prezidenti Donald Tramp aytgan narsalarni aynan bajarishini kutmoqdamiz», — deya qo‘shimcha qildi Zelenskiy.
Sirli sukunatga nuqta: Murojaat qayerdan yo‘llandi?
Ushbu chiqish Kiyev atrofidagi ko‘plab mish-mishlarni vaqtincha to‘xtatdi:
Ish kabinetidan chiqish: Videolavha tasvirlaridan ma’lum bo‘lishicha, Zelenskiy avval xabar qilinganidek bunkerda yoki xorijda emas, balki Kiyev markazidagi Bankovaya ko‘chasida joylashgan o‘z qarorgohida turib nutq so‘zlagan;
Tramp bayonotidan keyingi ilk qadam: Avvalroq Donald Tramp «Kiyevga kelisha oladigan yangi yetakchi kerak» degan keskin bayonot bilan chiqqan va shundan so‘ng Zelenskiyning an’anaviy kundalik murojaati chiqmay qolgani sabab uning g‘oyib bo‘lgani haqida taxminlar tarqalgan edi.
Kiyevning Rossiya neft-gaz va energetika tuzilmalariga hujumlarni to‘xtatish bo‘yicha ko‘rsatma bergani Donald Tramp vositachiligidagi Vashington va Moskva kelishuvlari amaliy bosqichga ko‘chayotganini anglatadi.
Izohlar 0
…