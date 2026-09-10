Trampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdi

·79·Dunyo
Trampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdi

Xalqaro siyosiy maydonda Ukrainadagi qurolli to‘qnashuvni hal etish bo‘yicha olib borilayotgan diplomatik muzokaralar atrofida kutilmagan shov-shuvli janjal avj oldi. AQSH Prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari — Stiv Uitkoff va Jared Kushner Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgach, yangi «tinchlik rejasi» paketini muhokama qilish uchun poyezd orqali Kiyevga tashrif buyurishdi. Biroq Ukraina poytaxtida bo‘lib o‘tgan oliy darajadagi uchrashuv diplomatik muvaffaqiyat emas, balki amerikalik mulozimlar uchun haqiqiy madaniy va siyosiy shokka aylandi. Ukraina Oliy Radasi deputati Anna Skoroxod YouTube'dagi «Ispanskiy stid» kanali efirida chiqish qilib, Zelenskiy va uning eng yaqin atrofi muzokaralar chog‘ida o‘zlarini qanday noo‘rin tutgani va bu Oq uy vakillarini qanchalik g‘azablantirganini oshkor qildi. Xo‘sh, David Araxamiya amerikalik muzokarachilarni qaysi provokatsion futbolka bilan qarshi oldi, frontdagi og‘ir vaziyat fonida Kiyev rasmiylari qanday beo‘xshov hazillar qildi va Tramp ma’muriyati endi qanday qadam tashlaydi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Uitkoff va Kushner Kiyevni tark etgach tayyorlayotgan yangi siyosiy hujjat va ushbu mojaroning Ukraina kelajagiga ta’siri bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

«Frontda yo‘qotishlar, ular esa masxarabozlik qilmoqda»: Skoroxoddan keskin foshlov

Oliy Rada deputati Anna Skoroxod Kiyevdagi yopiq muzokaralar zalida yuz bergan holatlarni ochiqlar ekan, rasmiylarning harakatlarini aqlga sig‘mas mas’uliyatsizlik deb baholadi:

  • Amerikalik vakillarning shoki: Deputatning so‘zlariga ko‘ra, Trampning ishonchli odamlari bo‘lgan Stiv Uitkoff va Jared Kushner Kiyevdagi muzokaralar yakunida «ulkan shok holatida» Ukrainani tark etishgan;

  • Front fojiasiga bepisandlik: Front chizig‘idagi nihoyatda og‘ir ahvol, Ukraina Qurolli Kuchlari safidagi katta yo‘qotishlar va havo hujumidan mudofaa (HHM) tizimidagi o‘tkir inqiroz paytida Kiyev hukumati vakillari muzokaralarda bema’ni hazillar qilib, jiddiylikni butunlay yo‘qotgan;

  • Aqlga sig‘maydigan daraja: Skoroxod «bizning buyuk hukmdorlarimiz qaysi joyda hazillashish mumkinu, qaysi joyda bu nafaqat noo‘rin, balki aqlga sig‘masligini tushunishmaydi» deya hukumatning professional darajasini keskin tanqid qildi.

«Ular katta shok bilan ketishdi. Tushunyapsizmi, afsuski, bizning rahbarlarimiz o‘rinli narsalar borligini, qayerdadir hazillashish mumkinligini, ammo ba’zi holatlarda bu shunchaki noo‘rin emas, balki aqlga sig‘maydigan narsa ekanini anglashmaydi», — dedi Anna Skoroxod.

«Kiyev rejimi» yozuvi va AQSH vakillariga noodatiy «sovg‘alar»

Diplomatik etiket va jiddiylik chegaralarini buzgan asosiy voqealardan biri uchrashuvdagi tashqi ko‘rinish va «sovg‘alar» bilan bog‘liq bo‘ldi:

  • Araxamiyaning provokatsion futbolkasi: «Sluga naroda» fraksiyasi rahbari David Araxamiya Tramp vakillari bilan uchrashuvga rus tashviqotida kinoya bilan qo‘llaniladigan «Kiyevskiy rejim» (Kiyev rejimi) yozuvi tushirilgan qora futbolkada chiqib keldi;

  • Amerikaliklarga ulashilgan liboslar: Bunday g‘alati yozuv tushirilgan futbolkalar faqatgina ukrainalik siyosatchilarda bo‘lib qolmay, muzokara oxirida Stiv Uitkoff va Jared Kushnerga ham xuddi shunday futbolkalar rasman «esdalik sovg‘asi» sifatida taqdim etildi;

  • Zelenskiyning rasmiy bayonoti: Mojaroli muhitga qaramay, Vladimir Zelenskiy uchrashuvdan keyin muzokaralarni «mazmunli» deb atab, rasmiy Kiyev AQSH bilan keyingi dialogga tayyor ekanini ma’lum qilish bilan cheklandi.

Tramp ma’muriyati tayyorlayotgan yangi «tinchlik paketi»

Ko‘pchilik xalqaro tahlilchilar va geosiyosiy ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — Vashington vakillari Moskva va Kiyevga qilgan ushbu sershovqin safaridan so‘ng qanday yakuniy qarorga kelganidir. Eng muhim xulosa shundaki, Moskvada Vladimir Putin bilan bevosita fikr almashgan va Polshaning Jeshuv shahri orqali poyezdda Kiyevga yetib borgan Uitkoff hamda Kushner Ukraina rahbariyatining bunday masxaromuz kayfiyatidan qat’i nazar, o‘z missiyasini to‘xtatmoqchi emas. Jared Kushner ma’lum qilganidek, Donald Tramp ma’muriyati hozirda qurolli mojaroni tugatish va muzokaralar stoliga o‘tirishga majbur qiluvchi mutlaqo yangi «tinchlik paketi» (peace package) ustida jadal ish olib bormoqda. Biroq Kiyevdagi ushbu siyosiy masxarabozlik Oq uy jamoasining Zelenskiy ma’muriyatiga nisbatan ishonchini keskin kamaytirdi va bo‘lajak tinchlik shartlarida Kiyevning manfaatlari yanada zaiflashishiga olib kelishi mumkin.

Sizningcha, frontdagi dahshatli yo‘qotishlar va og‘ir inqiroz paytida Ukraina rasmiylarining AQSH vakillari oldida bunday hazil-huzul qilishi va «Kiyev rejimi» yozuvli futbolkalarni sovg‘a qilishi diplomatik kaltabinlikmi yoki o‘zgacha PR strategiyasimi? Donald Tramp jamoasi tayyorlayotgan yangi tinchlik rejasi mojaroni to‘xtatishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi ushbu shov-shuvli mojaro tahlilini yaqinlaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!

UkrainaTrampPutinDiplomatiyaTinchlik paketiKiyevShov-shuv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiBugun, 10:25Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Bugun, 10:21Turin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiTurin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiBugun, 10:09Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Bugun, 08:32BRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi DehlidaBRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi DehlidaKecha, 19:57Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKecha, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada