Rapunzel ertagi hayotga ko‘chdi: bloger uyini sehrli minoraga aylantirib ko‘pchilikning e’tiborini tortdi (video)

·60·Dunyo
Rapunzel ertagi hayotga ko‘chdi: bloger uyini sehrli minoraga aylantirib ko‘pchilikning e’tiborini tortdi (video)

Amerikalik bloger Mikara Tyuers Hellouin bayramiga noodatiy va ijodiy libos tayyorlab, ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. U Disney multfilmidagi Rapunzel obrazini gavdalantirish bilan birga, qahramon yashagan minorani ham o‘z uyining hovlisida yaratdi.

Blogerning asosiy g‘oyasi bolalarga shirinliklarni Rapunzelning uzun sochlari yordamida yetkazish bo‘lgan. Buning uchun u soch o‘rimiga kichik savatcha bog‘lab, uni chiroqlar bilan bezatdi. Bolalar shirinlik olish uchun kelganida, savatcha yuqoridan pastga tushirildi.

Mikara Tyuers tayyorgarlik jarayonini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida muntazam namoyish etib bordi. Uning turmush o‘rtog‘i, haykaltarosh Den Chudzinski ham bu ishda yordam berdi. U Flin Rayder obrazini gavdalantirdi. Yana bir ayol esa Rapunzelning asardagi asrab oluvchi onasi Gotel rolini ijro etdi.

Minoraning old qismi qurilishda ishlatiladigan penoplastdan tayyorlanib, uyning kirish qismiga o‘rnatildi. Rapunzel qiyofasini to‘ldirish uchun bloger sun’iy gullar bilan bezatilgan uzun parikdan foydalandi.

Mahalliy ayollardan biri hovlida tashkil etilgan bayram videosini e’lon qilib, uni «Bir umrga tatigulik Hellouin xotiralari» deya ta’rifladi.

Ogayo shtatining Findli shahrida yashovchi Mikara Tyuers noodatiy va murakkab kostyumlar, xususan, Disney malikalari liboslarini yaratishi bilan tanilgan. Uning YouTube kanaliga 2,7 milliondan ortiq kishi obuna bo‘lgan.

Mikara TyuersHellouinRapunzelDen Chudzinski
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi24 sentabr 21:0524 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi10 sentabr 12:16Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)1 sentabr 15:08Efiopiyada buqa va eshak o‘rtasidagi noodatiy yaqinlik olimlar e’tiborini tortdiEfiopiyada buqa va eshak o‘rtasidagi noodatiy yaqinlik olimlar e’tiborini tortdiBugun 18:12Suv ostidagi xavf: Kuchli bo‘rondan so‘ng Florida ko‘chalarini timsohlar egallab oldiSuv ostidagi xavf: Kuchli bo‘rondan so‘ng Florida ko‘chalarini timsohlar egallab oldiBugun 12:34Turkiyada yo‘ldagi mashinalarga qarata o‘q uzgan shaxs 8 kishining umriga zomin bo‘ldiTurkiyada yo‘ldagi mashinalarga qarata o‘q uzgan shaxs 8 kishining umriga zomin bo‘ldiBugun 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi