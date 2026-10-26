Olimlar 1600 yillik Rim shishasining rang o‘zgartirish xususiyatini qayta yaratdi

·44·Dunyo
Olimlar 1600 yillik Rim shishasining rang o‘zgartirish xususiyatini qayta yaratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sheffild universiteti olimlari 1600 yillik Likurg qadahi kabi yorug‘lik ta’sirida rangini o‘zgartiradigan qadimgi Rim shishasining xususiyatini qayta yaratishga muvaffaq bo‘ldi.
  • Tadqiqotchilar shisha tarkibiga oltin va kumushning mayda nanozarrachalarini qo‘shib, uni 1000 darajadan yuqori haroratda eritish orqali ushbu noyob optik effektga erishdilar.

Buyuk Britaniyadagi Sheffild universiteti olimlari yorug‘lik ta’sirida rangini o‘zgartiradigan qadimgi Rim shishasining xususiyatini qayta yaratishga muvaffaq bo‘ldi. Bu haqda The Guardian nashri 2026 yil 25 oktyabrda xabar berdi.

Gap Britaniya muzeyida saqlanayotgan, taxminan 1600 yillik Likurg qadahi haqida ketmoqda. U odatiy yorug‘likda yashil, orqa tomondan yoritilganda esa yoqutdek qizil rangda ko‘rinadi. Bu noodatiy xususiyat asrlar davomida tarixchilar va shishasoz mutaxassislarni hayratda qoldirib kelgan.

Olimlar ushbu hodisani qayta yaratish uchun qadimgi shisha tayyorlash usuliga asoslangan. Tajribalarda eritilgan shisha tarkibiga oltin va kumushning juda mayda nanozarrachalari qo‘shilgan. Shisha 1000 darajadan yuqori haroratda eritilib, soviganida uning ichida nanoo‘lchamli metall zarrachalari hosil bo‘lgan. Natijada qadimgi qadahdagiga o‘xshash rang o‘zgarishi kuzatilgan.

Tadqiqotchilarning tushuntirishicha, shisha tarkibidagi nanozarrachalar yorug‘lik bilan o‘zaro ta’sirlashadi. Yorug‘lik shisha orqali o‘tganda, ko‘k va yashil ranglarning bir qismi to‘silib, qizil va to‘q sariq tuslar ko‘rinadi. Yorug‘lik shisha yuzasidan qaytganda esa u yashil rangda namoyon bo‘ladi.

Universitetning kimyoviy, materiallar va biologik muhandislik maktabi xodimi doktor Liza Hollands bu natijaga erishish uzoq va mashaqqatli jarayon bo‘lganini ta’kidladi.

«Men uchun bu mo‘jiza», — dedi u.

To‘rtinchi asrga mansub Likurg qadahi qadimgi mifologiyaga oid tasvirlar bilan bezatilgan. Unda sharob xudosi Dionisning shoh Likurg ustidan g‘alabasi aks ettirilgan. 2022 yilda xalqaro ekspertlar qadahni dunyodagi shisha san’atining yetti mo‘jizasidan biri sifatida e’tirof etgan.

London universiteti kollejining arxeologik materiallar bo‘yicha faxriy professori Ien Fristounning ta’kidlashicha, Sheffild universiteti olimlari yaratgan shisha avvalgi tajribalarga qaraganda asl kosaning yashil va qizil ranglariga yaqinroq.

Mutaxassisning fikricha, shishaning yakuniy rangi uni eritish jarayonidagi sharoitlarga, jumladan, pech ichidagi joylashuviga ham bog‘liq bo‘lgan. Bu esa qadimgi Rim ustalari uchun bunday ranglarni aniq nazorat qilish oson bo‘lmaganini ko‘rsatadi.

Loyiha doirasida shisha rassomi Elliot Uoker ham qadimgi qadahdan ilhomlangan zamonaviy haykal yaratgan. Ushbu asar 2026 yil 6–15 noyabr kunlari Sheffilddagi Millennium galereyasida namoyish etiladi. Keyinchalik u Turner shisha muzeyida doimiy saqlanishi rejalashtirilgan.

Olimlarning fikricha, ushbu tadqiqot qadimgi Rim ustalari shisha tayyorlashda qanday usullardan foydalanganini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, u tarixiy shisha buyumlarining noyob optik xususiyatlarini zamonaviy usullar yordamida qayta yaratish imkoniyatlarini ham namoyon etadi.

Likurg qadahiSheffild universitetiNanotexnologiyaQadimgi Rim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiyada o‘ta kuchli magnit maydoniga chidamli kvant sensor yaratildiNiderlandiyada o‘ta kuchli magnit maydoniga chidamli kvant sensor yaratildi27 sentabr 21:52Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldi15 sentabr 17:52Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdi13 sentabr 01:29Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiNega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdi22 iyun 14:57Litiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiLitiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdi21 iyun 19:22Olimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiOlimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdi20 iyun 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi