Hindistonda 16 yoshli o‘smirning qovog‘idan tish o‘sib chiqdi

·67·Dunyo
Hindistonda 16 yoshli o‘smirning qovog‘idan tish o‘sib chiqdi

Hindistonda shifokorlar 16 yoshli o‘smirning ko‘z kosasi yuqori qismida o‘sgan tishni aniqlashdi. G‘ayrioddiy holatda uning chap qovog‘i shishib, bir necha oydan keyin teri orasidan tishga o‘xshash ikkita o‘tkir uchli jism chiqib qolgan. Bu haqda Medical Daily nashri xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, o‘smir Maduray shahridagi Aravind ko‘z kasalxonasiga murojaat qilgan. Shish og‘riqsiz bo‘lgan, ammo teri orasidan qattiq jismlar chiqqach, mutaxassislar buning sababini aniqlashga kirishgan.

Xirurgik asboblar yordamida ko‘z qovog‘idan tish olib tashlanmoqda.

Dastlab shifokorlar bu holatni tish yoki soch kabi to‘qimalarni o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan o‘sma yoki ko‘z qovog‘iga kirib qolgan begona jism bilan bog‘lashgan. Biroq kompyuter tomografiyasi tekshiruvi ko‘z kosasining yuqori qismida bitta tish o‘sganini ko‘rsatgan.

Ma’lum bo‘lishicha, teri orasidan chiqqan ikkita o‘tkir uchli jism alohida tishlar emas, balki bitta tishning qismlari bo‘lgan. Shifokorlar uni muvaffaqiyatli olib tashlashgan.

Bosh suyagi kompyuter tomografiyasida ko‘z kosasidagi yot jism va shikastlanish aks etgan.

Holat haqidagi ilmiy hisobot avval internetda e’lon qilingan, keyinchalik Ophthalmology jurnalida chop etilgan. Shifokor Megana Tanvarning ta’kidlashicha, bu ko‘z kosasining yuqori qismida ektopik tish o‘sishi bilan bog‘liq ilk va yagona qayd etilgan holat hisoblanadi.

MadurayAravind ko‘z kasalxonasiEktopik tishMedical Daily
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda16 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda6 oktabr 08:50Tibbiyot olamida kamyob hodisa: O‘smirning ko‘z kosasi suyagida tishlar qanday rivojlangan?Tibbiyot olamida kamyob hodisa: O‘smirning ko‘z kosasi suyagida tishlar qanday rivojlangan?Bugun 09:33Otning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiOtning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdi8 sentabr 01:17AQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarAQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarKecha 17:0316 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi15 sentabr 13:5538 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi21 avgust 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi