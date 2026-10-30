Rossiyada erkakning ko‘z to‘qimasida o‘simlik urug‘i unib chiqdi

·0·Dunyo
Rossiyada erkakning ko‘z to‘qimasida o‘simlik urug‘i unib chiqdi

Rossiyaning Yakutiya hududida shifokorlar 42 yoshli erkakning ko‘zidan unib chiqqan o‘simlik urug‘ini olib tashladi. Uruq erkakning ko‘zida qariyb to‘rt oy davomida qolib ketgan.

Mahalliy nashrlar xabariga ko‘ra, Maksim Slepsov yozda Abiy tumanidagi o‘rmonda bo‘lganida daraxt shoxi ko‘ziga tegib ketgan. Shundan so‘ng ko‘zi qizarib, yallig‘lana boshlagan. Erkak ko‘ziga kirgan yog‘och parchasini olib tashlagan bo‘lsa-da, mayda urug‘ to‘qima ichida qolib ketgan.

Keyingi to‘rt oy davomida uning ko‘zida og‘riq, yallig‘lanish, bosh og‘rig‘i va ko‘z ichi bosimining oshishi kuzatilgan. Nihoyat, u Yakutsk shahridagi Respublika oftalmologiya shifoxonasiga murojaat qilgan.

Tekshiruv jarayonida shifokorlar urug‘ ko‘zning oq qismini qoplab turuvchi yupqa parda ostida unib, ildiz chiqarganini aniqlagan. Oftalmolog Yelizaveta Karpova mahalliy og‘riqsizlantirish ostida uni in’eksiya ignasi yordamida olib tashlagan. Ildizning uzunligi taxminan 3 millimetrga yetgan.

Shifokorning ta’kidlashicha, o‘z vaqtida davolanmaganida bu holat shox pardada yara paydo bo‘lishi va hatto ko‘rish qobiliyatining yo‘qolishiga olib kelishi mumkin edi. Operatsiyadan keyin erkakning ahvoli yaxshilangan, bosh og‘riqlari ham yo‘qolgan.

YakutiyaYakutskoftalmologiyaMaksim Slepsov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiDunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandi5 oktabr 10:21Tibbiyot olamida kamyob hodisa: O‘smirning ko‘z kosasi suyagida tishlar qanday rivojlangan?Tibbiyot olamida kamyob hodisa: O‘smirning ko‘z kosasi suyagida tishlar qanday rivojlangan?17 oktabr 09:33Tailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandiTailand o‘rmonlarida yer ostida o‘suvchi «Iblis guli» aniqlandi8 sentabr 18:18Yer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandiYer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandi5 oktabr 14:49Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldi24 oktabr 00:07Uch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildiUch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildi14 oktabr 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda