Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?
Ispaniyada Nueva Pescanova kompaniyasi tomonidan Las-Palmas porti hududida barpo etilishi rejalashtirilgan 65 million yevrolik dunyodagi ilk tijoriy sakkizoyoq fermasini tashkil etish rejasi rasman bekor qilindi. Atrof-muhitga ta'siri yuzasidan besh yil davom etgan huquqiy bahslar hamda jamoatchilik va hayvonlar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlarning keskin tanqidlaridan so'ng kompaniya ushbu rejadan voz kechdi.
Ispaniyada dunyodagi ilk tijoriy sakkizoyoq fermasini tashkil etish rejasi rasman bekor qilindi. Bir necha yil davomida xalqaro bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan ushbu loyiha tugatilgani ortidan bir qator davlatlar va AQSHning ayrim shtatlari sakkizoyoq yetishtirishni u boshlanmasidanoq taqiqlash choralarini ko‘rmoqda.
Gap Nueva Pescanova kompaniyasi tomonidan Kanar orollaridagi Las-Palmas porti hududida qurilishi rejalashtirilgan 65 million yevrolik ferma haqida bormoqda. Loyihaga ko‘ra, har yili 3 ming tonna sakkizoyoq go‘shti ishlab chiqarish ko‘zlangan edi. Biroq atrof-muhitga ta’siri yuzasidan besh yil davom etgan huquqiy bahslardan so‘ng kompaniya ushbu rejadan voz kechdi. Kompaniya qaror faqat biznes va huquqiy omillar bilan bog‘liqligini bildirgan.
Loyiha 2021 yilda e’lon qilinganidan buyon hayvonlar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar va jamoatchilikning keskin tanqidiga uchradi. Mutaxassislar sakkizoyoqlar yuqori darajada aql-zakovatga ega, og‘riq va stressni his qiladigan jonivorlar ekanini ta’kidlab, ularni sun’iy sharoitda ommaviy parvarishlash axloqiy jihatdan jiddiy muammo ekanini bildirishdi.
Olimlar fikricha, tabiatda yakka yashaydigan sakkizoyoqlarni bir havzada saqlash stress, tajovuzkorlik va hatto kannibalizmga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, kompaniya akvamadaniyat yovvoyi tabiatdagi sakkizoyoqlarga bo‘lgan bosimni kamaytirishini ta’kidlab kelgan edi.
So‘nggi yillarda AQSHning Vashington va Kaliforniya shtatlari sakkizoyoq yetishtirishni taqiqladi. Shuningdek, Ispaniya, Meksika va Chilida ham shunga o‘xshash qonun loyihalari muhokama qilinmoqda. Mutaxassislar Ispaniyadagi ushbu qarorni tijoriy sakkizoyoq fermalariga qarshi kurashda muhim qadam sifatida baholamoqda, ammo kelajakda bunday loyihalar boshqa hududlarda yana paydo bo‘lishi ehtimolini ham istisno etmayapti.
…