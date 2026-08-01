Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?

·39·Dunyo
Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?
Qisqacha

Ispaniyada Nueva Pescanova kompaniyasi tomonidan Las-Palmas porti hududida barpo etilishi rejalashtirilgan 65 million yevrolik dunyodagi ilk tijoriy sakkizoyoq fermasini tashkil etish rejasi rasman bekor qilindi. Atrof-muhitga ta'siri yuzasidan besh yil davom etgan huquqiy bahslar hamda jamoatchilik va hayvonlar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlarning keskin tanqidlaridan so'ng kompaniya ushbu rejadan voz kechdi.

Ispaniyada dunyodagi ilk tijoriy sakkizoyoq fermasini tashkil etish rejasi rasman bekor qilindi. Bir necha yil davomida xalqaro bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan ushbu loyiha tugatilgani ortidan bir qator davlatlar va AQSHning ayrim shtatlari sakkizoyoq yetishtirishni u boshlanmasidanoq taqiqlash choralarini ko‘rmoqda.

Gap Nueva Pescanova kompaniyasi tomonidan Kanar orollaridagi Las-Palmas porti hududida qurilishi rejalashtirilgan 65 million yevrolik ferma haqida bormoqda. Loyihaga ko‘ra, har yili 3 ming tonna sakkizoyoq go‘shti ishlab chiqarish ko‘zlangan edi. Biroq atrof-muhitga ta’siri yuzasidan besh yil davom etgan huquqiy bahslardan so‘ng kompaniya ushbu rejadan voz kechdi. Kompaniya qaror faqat biznes va huquqiy omillar bilan bog‘liqligini bildirgan.

Loyiha 2021 yilda e’lon qilinganidan buyon hayvonlar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar va jamoatchilikning keskin tanqidiga uchradi. Mutaxassislar sakkizoyoqlar yuqori darajada aql-zakovatga ega, og‘riq va stressni his qiladigan jonivorlar ekanini ta’kidlab, ularni sun’iy sharoitda ommaviy parvarishlash axloqiy jihatdan jiddiy muammo ekanini bildirishdi.

Sakkizoyoqlik suv ostidagi toshlar va o‘simliklar orasida suzmoqda.

Olimlar fikricha, tabiatda yakka yashaydigan sakkizoyoqlarni bir havzada saqlash stress, tajovuzkorlik va hatto kannibalizmga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, kompaniya akvamadaniyat yovvoyi tabiatdagi sakkizoyoqlarga bo‘lgan bosimni kamaytirishini ta’kidlab kelgan edi.

So‘nggi yillarda AQSHning Vashington va Kaliforniya shtatlari sakkizoyoq yetishtirishni taqiqladi. Shuningdek, Ispaniya, Meksika va Chilida ham shunga o‘xshash qonun loyihalari muhokama qilinmoqda. Mutaxassislar Ispaniyadagi ushbu qarorni tijoriy sakkizoyoq fermalariga qarshi kurashda muhim qadam sifatida baholamoqda, ammo kelajakda bunday loyihalar boshqa hududlarda yana paydo bo‘lishi ehtimolini ham istisno etmayapti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Bugun, 17:58Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiSahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiBugun, 17:52Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiBugun, 17:44Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Bugun, 17:24Tailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiTailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiBugun, 16:51«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchiBugun, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda