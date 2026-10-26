Meksikada sel dahshati: kasalxonalarni suv bosdi, avtomobillarni oqizib ketdi (video)

·44·Dunyo
Meksikada sel dahshati: kasalxonalarni suv bosdi, avtomobillarni oqizib ketdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Meksikaning Syudad-Xuares shahrida 2026 yilning 23–24 oktyabr kunlari yuz bergan kuchli jala va do‘l oqibatida yirik suv toshqinlari kuzatildi.
  • Tabiiy ofat oqibatida 6-sonli tibbiyot majmuasining jarrohlik va tez yordam bo‘limlariga suv kirib, ko‘plab avtomobillar Rio-Bravo daryosi tomon oqizib ketildi.
  • Qutqaruvchilar suv qurshovida qolgan o‘nlab haydovchilarni qutqardi hamda 150 nafar bemorning xavfsizligini ta’minladi.

Meksikaning AQSH bilan chegaradosh Chiuaua shtatidagi yirik sanoat markazi — Syudad-Xuares shahri ketma-ket yoqqan dahshatli jala va yirik do‘l oqibatida jiddiy to‘satdan suv toshqinlari (flash floods) ostida qoldi. 2026 yilning 23–24 oktyabr kunlari yuz bergan tabiiy ofat shahar infratuzilmasini falaj qilib, ko‘chalarni xavfli suv oqimlariga aylantirdi.

E’tiborlisi, bu mazkur shaharda so‘nggi bir oy ichida kuzatilgan ikkinchi yirik favqulodda vaziyat bo‘lib, sentyabr oyi oxirida ham kuchli yog‘ingarchilik sababli bir nechta to‘g‘onlar toshib, aholiga jiddiy talafot yetkazgan edi.

Tibbiyot majmuasi suv ostida: Jarrohlik va tez yordam bo‘limlariga suv kirdi

Tabiat injiqligi shahardagi asosiy tibbiyot muassasalaridan biri faoliyatiga jiddiy xavf soldi:

  • Do‘l va kanalizatsiya muammosi: Shahardagi 6-sonli tibbiyot majmuasi (Hospital General de Zona No. 6) tomidagi suv oqish yo‘llarini do‘l massasi to‘sib qo‘yishi hamda ko‘cha drenaj tizimlari to‘lib toshishi natijasida bino ichiga sel kirdi;

  • Muhim bo‘limlarga ta’sir: Suv shifoxonaning yerto‘lasi, oshxonasi, shoshilinch tez yordam va hatto jarrohlik bo‘limlarigacha yetib bordi;

  • 150 nafar bemor xavfsizlikda: Murakkab sharoitga qaramay, tibbiyot xodimlari va qutqaruvchilarning sa’y-harakati bilan 150 dan ortiq bemorni evakuatsiya qilishga zarurat qolmadi va ularga tibbiy yordam ko‘rsatish to‘xtatilmadi.

Avtomobillar Rio-Grande tomon oqdi, korxona tomi quladi

Shahar ko‘chalari va turar-joy massivlarida kechgan vaziyat dramalarga boy bo‘ldi:

  • Suv oqizgan mashinalar: Shiddatli sel ko‘chalarda turgan o‘nlab transport vositalarini o‘yinchoqdek oqizib ketdi. Suv oqimi ularni shahar g‘arbidagi soylar orqali chegaradagi mashhur Rio-Bravo (Rio-Grande) daryosi tomon surib olib bordi;

  • Avtomobillardan evakuatsiya: Qutqaruv brigadalari suv qurshovida va mashinalar ichida qamalib qolgan o‘nlab haydovchi hamda yo‘lovchilarni xavfsiz joyga olib chiqdi;

  • 100 dan ortiq favqulodda chaqiruv: 24 soat mobaynida qutqaruv xizmatiga 100 dan ziyod tezkor xabar kelib tushdi; ko‘plab xususiy uylarni suv bosdi, sanoat korxonalaridan birida esa yukka bardosh berolmagan tom qulab tushdi;

  • Qurbonlar bormi? Chiuaua shtati Fuqarolik muhofazasi xizmati bergan rasmiy axborotga ko‘ra, ko‘rilgan keng ko‘lamli moddiy zararlarga qaramay, hodisa oqibatida halok bo‘lganlar yoki jarohatlanganlar qayd etilmadi.

Syudad-XuaresChiuauaRio-Grandetabiiy ofat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istanbulda dahshatli suv toshqini — mashinalar oqib ketdi, binolarni suv bosdi (video)Istanbulda dahshatli suv toshqini — mashinalar oqib ketdi, binolarni suv bosdi (video)15 oktabr 10:11Chilida kuchli sel avtomobillar va avtobusni oqizib ketdi (video)Chilida kuchli sel avtomobillar va avtobusni oqizib ketdi (video)10 oktabr 13:24Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiKanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildi19 sentabr 14:18Qirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldiQirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldi25 iyun 23:04Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!10 sentabr 08:32Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)27 avgust 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi