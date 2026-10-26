Meksikada sel dahshati: kasalxonalarni suv bosdi, avtomobillarni oqizib ketdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Meksikaning Syudad-Xuares shahrida 2026 yilning 23–24 oktyabr kunlari yuz bergan kuchli jala va do‘l oqibatida yirik suv toshqinlari kuzatildi.
- Tabiiy ofat oqibatida 6-sonli tibbiyot majmuasining jarrohlik va tez yordam bo‘limlariga suv kirib, ko‘plab avtomobillar Rio-Bravo daryosi tomon oqizib ketildi.
- Qutqaruvchilar suv qurshovida qolgan o‘nlab haydovchilarni qutqardi hamda 150 nafar bemorning xavfsizligini ta’minladi.
Meksikaning AQSH bilan chegaradosh Chiuaua shtatidagi yirik sanoat markazi — Syudad-Xuares shahri ketma-ket yoqqan dahshatli jala va yirik do‘l oqibatida jiddiy to‘satdan suv toshqinlari (flash floods) ostida qoldi. 2026 yilning 23–24 oktyabr kunlari yuz bergan tabiiy ofat shahar infratuzilmasini falaj qilib, ko‘chalarni xavfli suv oqimlariga aylantirdi.
E’tiborlisi, bu mazkur shaharda so‘nggi bir oy ichida kuzatilgan ikkinchi yirik favqulodda vaziyat bo‘lib, sentyabr oyi oxirida ham kuchli yog‘ingarchilik sababli bir nechta to‘g‘onlar toshib, aholiga jiddiy talafot yetkazgan edi.
Tibbiyot majmuasi suv ostida: Jarrohlik va tez yordam bo‘limlariga suv kirdi
Tabiat injiqligi shahardagi asosiy tibbiyot muassasalaridan biri faoliyatiga jiddiy xavf soldi:
Do‘l va kanalizatsiya muammosi: Shahardagi 6-sonli tibbiyot majmuasi (Hospital General de Zona No. 6) tomidagi suv oqish yo‘llarini do‘l massasi to‘sib qo‘yishi hamda ko‘cha drenaj tizimlari to‘lib toshishi natijasida bino ichiga sel kirdi;
Muhim bo‘limlarga ta’sir: Suv shifoxonaning yerto‘lasi, oshxonasi, shoshilinch tez yordam va hatto jarrohlik bo‘limlarigacha yetib bordi;
150 nafar bemor xavfsizlikda: Murakkab sharoitga qaramay, tibbiyot xodimlari va qutqaruvchilarning sa’y-harakati bilan 150 dan ortiq bemorni evakuatsiya qilishga zarurat qolmadi va ularga tibbiy yordam ko‘rsatish to‘xtatilmadi.
Avtomobillar Rio-Grande tomon oqdi, korxona tomi quladi
Shahar ko‘chalari va turar-joy massivlarida kechgan vaziyat dramalarga boy bo‘ldi:
Suv oqizgan mashinalar: Shiddatli sel ko‘chalarda turgan o‘nlab transport vositalarini o‘yinchoqdek oqizib ketdi. Suv oqimi ularni shahar g‘arbidagi soylar orqali chegaradagi mashhur Rio-Bravo (Rio-Grande) daryosi tomon surib olib bordi;
Avtomobillardan evakuatsiya: Qutqaruv brigadalari suv qurshovida va mashinalar ichida qamalib qolgan o‘nlab haydovchi hamda yo‘lovchilarni xavfsiz joyga olib chiqdi;
100 dan ortiq favqulodda chaqiruv: 24 soat mobaynida qutqaruv xizmatiga 100 dan ziyod tezkor xabar kelib tushdi; ko‘plab xususiy uylarni suv bosdi, sanoat korxonalaridan birida esa yukka bardosh berolmagan tom qulab tushdi;
Qurbonlar bormi? Chiuaua shtati Fuqarolik muhofazasi xizmati bergan rasmiy axborotga ko‘ra, ko‘rilgan keng ko‘lamli moddiy zararlarga qaramay, hodisa oqibatida halok bo‘lganlar yoki jarohatlanganlar qayd etilmadi.
Izohlar 0
…