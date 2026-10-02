Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!

·3·Dunyo
Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!

Shimoliy Koreyaning yopiq va sirli rejimi atrofida yana bir bor yetakchining salomatligi bilan bog‘liq shov-shuvli ma’lumotlar ochiqlandi! Seul milliy razvedka agentligi Kim Chen Inning jismoniy holati bo‘yicha maxsus hisobotini e’lon qilib, Pxenyan rahbari o‘ta og‘ir darajadagi semizlikdan aziyat chekayotganini ma’lum qildi. Tibbiy tahlillarga ko‘ra, Shimoliy Koreya yetakchisining vazni naq 140 kilogrammga yetgan va u jiddiy kasalliklar xavf guruhiga kiritilgan. Xo‘sh, razvedka ma’lumotlari Kim Chen Inning hayoti haqida yana qanday tafsilotlarni fosh etmoqda va hozirgi ahvol qanchalik xavfli?

140 kg vazn va yurak-qon tomir xavfi

Janubiy Koreya maxsus xizmatlari tomonidan to‘plangan ma’lumotlarga ko‘ra, Shimoliy Koreya rahbarining tana vazni yana maksimal darajaga ko‘tarilgan:

  • 140 kilogrammlik ko‘rsatkich: Razvedka sun’iy intellekt va videotahlil vositalari orqali yetakchining vazni 140 kg atrofida ekanini aniqlagan;

  • O‘ta og‘ir semizlik: Bu ko‘rsatkich tibbiyotda yuqori xavf guruhiga mansub bo‘lib, organizmga og‘ir yuklama tug‘diradi;

  • Kasallik tahdidi: Mutaxassislar Kim Chen Inda yurak-qon tomir, gipertoniya va qandli diabet xastaliklari rivojlanish xavfini juda yuqori deb baholamoqda;

  • Hozircha barqaror: Barcha salbiy omillarga qaramay, hisobotda uning jismoniy faoliyatida hozircha keskin muammo yoki xastalik alomatlari kuzatilmayotgani qayd etilgan.

Razvedka hisobotining muhim nuqtasi

«Seul razvedka agentligiga ko‘ra, Shimoliy Koreya yetakchisi 140 kilogramm vaznga ega bo‘lib, unda yurak va qon-tomir kasalliklari xavfi yuqori deb baholanmoqda. Shunga qaramay, uning jismoniy holatida hozircha jiddiy muammolar kuzatilmagan».

Pxenyan rahbarining sog‘lig‘i mintaqaviy xavfsizlik va yadroviy qurol nazorati uchun doimo muhim geosiyosiy omil bo‘lib qolmoqda.

Kim Chen Inning salomatlik ko‘rsatkichlari (Jadval)

Ko‘rsatkich / Omil

Razvedka ma’lumoti va bahosi

Aniqlangan tana vazni

Taxminan 140 kilogramm

Asosiy tashxis/holat

O‘ta og‘ir darajadagi semizlik

Ehtimoliy tahdidlar

Yurak va qon-tomir kasalliklari rivojlanishining yuqori xavfi

Hozirgi holati

Jizmoniy jihatdan faoliyatida jiddiy to‘siqlar sezilmagan

Ma’lumot manbasi

Janubiy Koreya milliy razvedka agentligi (Seul)

Sizningcha, Kim Chen Inning salomatligi bilan bog‘liq bunday xavflar kelajakda Shimoliy Koreyadagi hokimiyat boshqaruvi va mintaqa siyosatiga qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkin? Pxenyan voris masalasini ko‘rib chiqishga majbur bo‘ladimi?

O‘z taxmin va mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va dunyo siyosatidagi ushbu qiziqarli xabarni do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!

Kim Chen InShimoliy KoreyaSeul razvedka agentligiYurak-qon tomir xavfi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»20 sentabr 12:54Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi11 sentabr 09:14Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchi20 avgust 09:00Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?3 iyul 02:46“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota