Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!
Shimoliy Koreyaning yopiq va sirli rejimi atrofida yana bir bor yetakchining salomatligi bilan bog‘liq shov-shuvli ma’lumotlar ochiqlandi! Seul milliy razvedka agentligi Kim Chen Inning jismoniy holati bo‘yicha maxsus hisobotini e’lon qilib, Pxenyan rahbari o‘ta og‘ir darajadagi semizlikdan aziyat chekayotganini ma’lum qildi. Tibbiy tahlillarga ko‘ra, Shimoliy Koreya yetakchisining vazni naq 140 kilogrammga yetgan va u jiddiy kasalliklar xavf guruhiga kiritilgan. Xo‘sh, razvedka ma’lumotlari Kim Chen Inning hayoti haqida yana qanday tafsilotlarni fosh etmoqda va hozirgi ahvol qanchalik xavfli?
140 kg vazn va yurak-qon tomir xavfi
Janubiy Koreya maxsus xizmatlari tomonidan to‘plangan ma’lumotlarga ko‘ra, Shimoliy Koreya rahbarining tana vazni yana maksimal darajaga ko‘tarilgan:
140 kilogrammlik ko‘rsatkich: Razvedka sun’iy intellekt va videotahlil vositalari orqali yetakchining vazni 140 kg atrofida ekanini aniqlagan;
O‘ta og‘ir semizlik: Bu ko‘rsatkich tibbiyotda yuqori xavf guruhiga mansub bo‘lib, organizmga og‘ir yuklama tug‘diradi;
Kasallik tahdidi: Mutaxassislar Kim Chen Inda yurak-qon tomir, gipertoniya va qandli diabet xastaliklari rivojlanish xavfini juda yuqori deb baholamoqda;
Hozircha barqaror: Barcha salbiy omillarga qaramay, hisobotda uning jismoniy faoliyatida hozircha keskin muammo yoki xastalik alomatlari kuzatilmayotgani qayd etilgan.
Razvedka hisobotining muhim nuqtasi
«Seul razvedka agentligiga ko‘ra, Shimoliy Koreya yetakchisi 140 kilogramm vaznga ega bo‘lib, unda yurak va qon-tomir kasalliklari xavfi yuqori deb baholanmoqda. Shunga qaramay, uning jismoniy holatida hozircha jiddiy muammolar kuzatilmagan».
Pxenyan rahbarining sog‘lig‘i mintaqaviy xavfsizlik va yadroviy qurol nazorati uchun doimo muhim geosiyosiy omil bo‘lib qolmoqda.
Kim Chen Inning salomatlik ko‘rsatkichlari (Jadval)
Ko‘rsatkich / Omil
Razvedka ma’lumoti va bahosi
Aniqlangan tana vazni
Taxminan 140 kilogramm
Asosiy tashxis/holat
O‘ta og‘ir darajadagi semizlik
Ehtimoliy tahdidlar
Yurak va qon-tomir kasalliklari rivojlanishining yuqori xavfi
Hozirgi holati
Jizmoniy jihatdan faoliyatida jiddiy to‘siqlar sezilmagan
Ma’lumot manbasi
Janubiy Koreya milliy razvedka agentligi (Seul)
Sizningcha, Kim Chen Inning salomatligi bilan bog‘liq bunday xavflar kelajakda Shimoliy Koreyadagi hokimiyat boshqaruvi va mintaqa siyosatiga qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkin? Pxenyan voris masalasini ko‘rib chiqishga majbur bo‘ladimi?
O‘z taxmin va mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va dunyo siyosatidagi ushbu qiziqarli xabarni do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!
Izohlar 0
…