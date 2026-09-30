Apple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydi

·19·Texno
Apple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple Pay Hindistonda Axis Bank bilan hamkorlikda, dastlab cheklangan tarzda ishga tushiriladi.
  • Xizmat faqat Visa va Mastercard kartalarini qoʻllab-quvvatlaydi, mahalliy RuPay tarmogʻi esa dastlabki bosqichda qoʻshilmaydi.
  • Apple har bir tranzaksiya uchun 20 bazis punkt komissiya talab qilmoqda, bu esa HDFC Bank, ICICI Bank va SBI Card kabi yirik banklar uchun dastlabki bosqichda qoʻllab-quvvatlashni qiyinlashtirmoqda.

Texnologiya olamidagi yetakchi kompaniya Apple oʻzining Apple Pay toʻlov tizimini dunyodagi eng aholisi koʻp mamlakat boʻlgan Hindistonda rasman ishga tushirishga hozirlik koʻrmoqda. TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu xizmat dastlab Axis Bank bilan hamkorlikda cheklangan tarzda taqdim etiladi. Yillar davomida chetda qolib kelgan ulkan bozorga kirib borish Apple uchun muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, joriy etish jarayoni dastlabki bosqichda maʼlum cheklovlarga ega boʻladi. Xususan, Apple Pay xizmati faqatgina Visa va Mastercard toʻlov tizimlariga ulangan Axis Bank kartalarini qoʻllab-quvvatlaydi, biroq Hindistonning mahalliy RuPay tarmogʻi boshlanishiga bu roʻyxatga kiritilmagan. Shuningdek, toʻlovlarni faqat xizmat uchun maxsus moslashtirilgan savdo nuqtalari va terminallari orqali amalga oshirish mumkin boʻladi.

Bozor sharoiti va oʻziga xos xususiyatlar

Hindistonning raqamli toʻlovlar bozori AQSH va boshqa kartalarga asoslangan iqtisodiyotlardan sezilarli darajada farq qiladi. Mamlakatda davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan UPI (Unified Payments Interface) tizimi mutlaq ustunlikka ega boʻlib, isteʼmolchilar bank kartalarisiz toʻgʻridan-toʻgʻri QR-kodlar yordamida tezkor hisob-kitob qilishga oʻrganib qolgan. Apple Pay esa kartalarga tayanadi hamda har bir emitent va infratuzilma provayderidan tizim bilan integratsiya qilishni talab etadi, bu esa keng koʻlamli yoyilishni murakkablashtiradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Apple kompaniyasining tijorat shartlari Hindistonning yirik banklari bilan muzokaralarda asosiy toʻsiqlardan biriga aylangan. Manbalarga koʻra, Apple har bir tranzaksiya uchun taxminan 20 bazis punkt miqdorida komissiya haqi talab qilmoqda. Bu esa toʻlov qatlamidagi umumiy 40–50 bazis punktlik marjaning salmoqli qismini tashkil qiladi va ushbu moliyaviy shartlar tufayli HDFC Bank, ICICI Bank hamda SBI Card kabi yirik moliya muassasalari dastlabki bosqichda tizimni qoʻllab-quvvatlashi kutilmayapti.

Istiqbollar va daromad manbalari

Garchi UPI tizimi bozorda hukmronlik qilsa-da, Apple Pay mamlakatdagi oʻsib borayotgan iPhone foydalanuvchilari orasida oʻz oʻrnini topishi mumkin. Odatda Apple qurilmalaridan foydalanuvchilar yuqori daromadli qatlamga mansub boʻlib, mukofot kartalaridan foydalanish ehtimoli yuqori. Bu esa banklar uchun mazkur xizmatni eʼtiborsiz qoldirishni qiyinlashtiradi.

Hatto Apple Pay dastlab tor doiradagi maxsus xizmat sifatida qolsa ham, uning iqtisodiy modeli Apple uchun Hindiston bozorini sezilarli darajada foydali qilishi kutilmoqda. Tranzaksiyalardan olinadigan komissiya haqi kompaniyaga mamlakatdagi oʻsib borayotgan foydalanuvchilar bazasidan qoʻshimcha daromad olish imkoniyatini taqdim etadi. Boshlangʻich bosqichda Axis Bank mijozlari oʻzlarining kredit kartalarini Wallet ilovasiga qoʻshib, onlayn xaridlar hamda kontaktgacha boʻlmagan toʻlovlarni amalga oshirishlari mumkin boʻladi.

Apple PayHindistonAxis BankTexnologiyaTranzaksiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Walmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydiWalmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydi21 avgust 19:52Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaHindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqda18 sentabr 22:52Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildi28 iyul 19:50Hindiston hukumati Bitchat anonim messenjerini bloklashni talab qildiHindiston hukumati Bitchat anonim messenjerini bloklashni talab qildi26 iyul 15:20Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilish26 iyul 11:22Hindiston hukumati Jack Dorsey yaratgan Bitchat ilovasini bloklashga urinmoqdaHindiston hukumati Jack Dorsey yaratgan Bitchat ilovasini bloklashga urinmoqda24 iyul 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi