Apple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple Pay Hindistonda Axis Bank bilan hamkorlikda, dastlab cheklangan tarzda ishga tushiriladi.
- Xizmat faqat Visa va Mastercard kartalarini qoʻllab-quvvatlaydi, mahalliy RuPay tarmogʻi esa dastlabki bosqichda qoʻshilmaydi.
- Apple har bir tranzaksiya uchun 20 bazis punkt komissiya talab qilmoqda, bu esa HDFC Bank, ICICI Bank va SBI Card kabi yirik banklar uchun dastlabki bosqichda qoʻllab-quvvatlashni qiyinlashtirmoqda.
Texnologiya olamidagi yetakchi kompaniya Apple oʻzining Apple Pay toʻlov tizimini dunyodagi eng aholisi koʻp mamlakat boʻlgan Hindistonda rasman ishga tushirishga hozirlik koʻrmoqda. TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu xizmat dastlab Axis Bank bilan hamkorlikda cheklangan tarzda taqdim etiladi. Yillar davomida chetda qolib kelgan ulkan bozorga kirib borish Apple uchun muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, joriy etish jarayoni dastlabki bosqichda maʼlum cheklovlarga ega boʻladi. Xususan, Apple Pay xizmati faqatgina Visa va Mastercard toʻlov tizimlariga ulangan Axis Bank kartalarini qoʻllab-quvvatlaydi, biroq Hindistonning mahalliy RuPay tarmogʻi boshlanishiga bu roʻyxatga kiritilmagan. Shuningdek, toʻlovlarni faqat xizmat uchun maxsus moslashtirilgan savdo nuqtalari va terminallari orqali amalga oshirish mumkin boʻladi.
Bozor sharoiti va oʻziga xos xususiyatlarHindistonning raqamli toʻlovlar bozori AQSH va boshqa kartalarga asoslangan iqtisodiyotlardan sezilarli darajada farq qiladi. Mamlakatda davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan UPI (Unified Payments Interface) tizimi mutlaq ustunlikka ega boʻlib, isteʼmolchilar bank kartalarisiz toʻgʻridan-toʻgʻri QR-kodlar yordamida tezkor hisob-kitob qilishga oʻrganib qolgan. Apple Pay esa kartalarga tayanadi hamda har bir emitent va infratuzilma provayderidan tizim bilan integratsiya qilishni talab etadi, bu esa keng koʻlamli yoyilishni murakkablashtiradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Apple kompaniyasining tijorat shartlari Hindistonning yirik banklari bilan muzokaralarda asosiy toʻsiqlardan biriga aylangan. Manbalarga koʻra, Apple har bir tranzaksiya uchun taxminan 20 bazis punkt miqdorida komissiya haqi talab qilmoqda. Bu esa toʻlov qatlamidagi umumiy 40–50 bazis punktlik marjaning salmoqli qismini tashkil qiladi va ushbu moliyaviy shartlar tufayli HDFC Bank, ICICI Bank hamda SBI Card kabi yirik moliya muassasalari dastlabki bosqichda tizimni qoʻllab-quvvatlashi kutilmayapti.
Istiqbollar va daromad manbalariGarchi UPI tizimi bozorda hukmronlik qilsa-da, Apple Pay mamlakatdagi oʻsib borayotgan iPhone foydalanuvchilari orasida oʻz oʻrnini topishi mumkin. Odatda Apple qurilmalaridan foydalanuvchilar yuqori daromadli qatlamga mansub boʻlib, mukofot kartalaridan foydalanish ehtimoli yuqori. Bu esa banklar uchun mazkur xizmatni eʼtiborsiz qoldirishni qiyinlashtiradi.
Hatto Apple Pay dastlab tor doiradagi maxsus xizmat sifatida qolsa ham, uning iqtisodiy modeli Apple uchun Hindiston bozorini sezilarli darajada foydali qilishi kutilmoqda. Tranzaksiyalardan olinadigan komissiya haqi kompaniyaga mamlakatdagi oʻsib borayotgan foydalanuvchilar bazasidan qoʻshimcha daromad olish imkoniyatini taqdim etadi. Boshlangʻich bosqichda Axis Bank mijozlari oʻzlarining kredit kartalarini Wallet ilovasiga qoʻshib, onlayn xaridlar hamda kontaktgacha boʻlmagan toʻlovlarni amalga oshirishlari mumkin boʻladi.
Izohlar 0
…