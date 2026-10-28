Bir kunda 2,8 milliard so‘m: O‘zbekistonda Apple Pay ishga tushirilishi haqiqiy bum yaratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda Apple Pay to‘lov tizimining ishga tushirilishi birinchi sutkaning o‘zidayoq 2,8 milliard so‘mlik tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini berdi.
- Uzum Bank ma’lumotlariga ko‘ra, 142 ming nafar mijoz o‘z Visa kartalarini Apple Wallet tizimiga bog‘lab, xizmatdan faol foydalanishni boshladi.
- Foydalanuvchilar tomonidan amalga oshirilgan to‘lovlarda takroriy operatsiyalar ulushi 48,3 foizni tashkil etib, eng yirik bir martalik xarid 8,4 million so‘mga yetdi.
O‘zbekiston raqamli moliya bozorida ko‘pdan kutilgan voqea ro‘y berdi: global to‘lov tizimi Apple Pay mamlakatimizda faol ishga tushirildi va birinchi sutkaning o‘zidayoq rekord darajadagi faollikni qayd etdi. Ilk 24 soat ichida minglab yurtdoshlarimiz smartfonlari orqali kontaktsiz to‘lov qulayligini amalda sinab ko‘rdilar.
Uzum Bank ma’lumotlariga ko‘ra, xizmat yo‘lga qo‘yilgan dastlabki kunda bankning 142 ming nafar mijozi o‘z kartalarini Apple Wallet ilovasiga biriktirib, umumiy qiymati 2,8 milliard so‘m bo‘lgan to‘lov operatsiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirdi.
Birinchi sutkaning shov-shuvli raqamlari: Qayerda va qancha to‘landi?
Apple Pay tizimining ilk kunlik statistikasi quyidagi e’tiborga molik faktlarni ochiqladi:
142 ming yangi foydalanuvchi: Ilk 24 soat ichida Uzum Bank'ning 142 000 nafar mijozi o‘z Visa kartalarini Apple Wallet tizimiga muvaffaqiyatli bog‘ladi;
Takroriy to‘lovlarning yuqori ko‘rsatkichi: Barcha amalga oshirilgan tranzaksiyalar orasida qayta (takroriy) to‘lovlar ulushi 48,3 foizni tashkil etdi — bu odamlar xizmatni shunchaki ulab ko‘rmay, kundalik hayotida faol ishlata boshlaganini ko‘rsatadi;
Eng ommabop yo‘nalishlar: Foydalanuvchilar yangi to‘lov usulidan eng ko‘p jamoat transporti, supermarket va oziq-ovqat do‘konlari hamda restoran va kafelarda foydalanishdi;
Eng yirik bir martalik xarid: Birinchi kun davomida Apple Pay orqali qayd etilgan eng katta bir martalik to‘lov cheki 8,4 million so‘mga teng bo‘ldi;
1,2 milliard so‘mlik keshbek taqsimoti: Maxsus rag‘batlantirish aksiyasi doirasida dastlabki 24 soatda mijozlarga 1,2 mlrd so‘mlik keshbek mablag‘lari to‘lab berildi.
Global fintexga integratsiya va maxsus taklif
Mazkur voqea O‘zbekiston raqamli iqtisodiyoti va bank infratuzilmasi uchun ulkan yutuq sifatida baholanmoqda:
Dunyo standartlari O‘zbekistonda: «Apple Pay'ning ishga tushirilishi — O‘zbekistonning global fintexga integratsiyalashuvidagi muhim qadamdir: endi o‘zbekistonliklar butun dunyo bo‘ylab millionlab odamlar foydalanadigan zamonaviy to‘lov usulidan erkin foydalanishlari mumkin. Mijozlarimiz Apple Pay'ni uzoq vaqtdan beri kutayotgan edilar va dastlabki kun buni to‘liq tasdiqladi», — deya ta’kidladi Uzum Bank boshqaruvi raisi Svetlana Xe;
Ulanish imkoniyati: Hozirda tizimga Uzum Bank tomonidan chiqarilgan Visa xalqaro kartalarini bir zumda bog‘lash mumkin;
Yangi foydalanuvchilarga 100% keshbek: Xizmat yo‘lga qo‘yilishi munosabati bilan bank maxsus aksiya e’lon qilgan bo‘lib, unga ko‘ra Apple Pay orqali amalga oshirilgan ilk xarid uchun 100 foiz (50 000 so‘mgacha) keshbek taqdim etilmoqda.
Apple Pay'ning O‘zbekiston bozoriga kirib kelishi naqd pulsiz hisob-kitoblar ko‘lamini sezilarli darajada oshirib, xaridlar xavfsizligi va tezkorligini yangi bosqichga olib chiqmoqda.
Izohlar 0
…