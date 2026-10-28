Bir kunda 2,8 milliard so‘m: O‘zbekistonda Apple Pay ishga tushirilishi haqiqiy bum yaratdi

·67·Texno
Bir kunda 2,8 milliard so‘m: O‘zbekistonda Apple Pay ishga tushirilishi haqiqiy bum yaratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda Apple Pay to‘lov tizimining ishga tushirilishi birinchi sutkaning o‘zidayoq 2,8 milliard so‘mlik tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini berdi.
  • Uzum Bank ma’lumotlariga ko‘ra, 142 ming nafar mijoz o‘z Visa kartalarini Apple Wallet tizimiga bog‘lab, xizmatdan faol foydalanishni boshladi.
  • Foydalanuvchilar tomonidan amalga oshirilgan to‘lovlarda takroriy operatsiyalar ulushi 48,3 foizni tashkil etib, eng yirik bir martalik xarid 8,4 million so‘mga yetdi.

O‘zbekiston raqamli moliya bozorida ko‘pdan kutilgan voqea ro‘y berdi: global to‘lov tizimi Apple Pay mamlakatimizda faol ishga tushirildi va birinchi sutkaning o‘zidayoq rekord darajadagi faollikni qayd etdi. Ilk 24 soat ichida minglab yurtdoshlarimiz smartfonlari orqali kontaktsiz to‘lov qulayligini amalda sinab ko‘rdilar.

Uzum Bank ma’lumotlariga ko‘ra, xizmat yo‘lga qo‘yilgan dastlabki kunda bankning 142 ming nafar mijozi o‘z kartalarini Apple Wallet ilovasiga biriktirib, umumiy qiymati 2,8 milliard so‘m bo‘lgan to‘lov operatsiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirdi.

Birinchi sutkaning shov-shuvli raqamlari: Qayerda va qancha to‘landi?

Apple Pay tizimining ilk kunlik statistikasi quyidagi e’tiborga molik faktlarni ochiqladi:

  • 142 ming yangi foydalanuvchi: Ilk 24 soat ichida Uzum Bank'ning 142 000 nafar mijozi o‘z Visa kartalarini Apple Wallet tizimiga muvaffaqiyatli bog‘ladi;

  • Takroriy to‘lovlarning yuqori ko‘rsatkichi: Barcha amalga oshirilgan tranzaksiyalar orasida qayta (takroriy) to‘lovlar ulushi 48,3 foizni tashkil etdi — bu odamlar xizmatni shunchaki ulab ko‘rmay, kundalik hayotida faol ishlata boshlaganini ko‘rsatadi;

  • Eng ommabop yo‘nalishlar: Foydalanuvchilar yangi to‘lov usulidan eng ko‘p jamoat transporti, supermarket va oziq-ovqat do‘konlari hamda restoran va kafelarda foydalanishdi;

  • Eng yirik bir martalik xarid: Birinchi kun davomida Apple Pay orqali qayd etilgan eng katta bir martalik to‘lov cheki 8,4 million so‘mga teng bo‘ldi;

  • 1,2 milliard so‘mlik keshbek taqsimoti: Maxsus rag‘batlantirish aksiyasi doirasida dastlabki 24 soatda mijozlarga 1,2 mlrd so‘mlik keshbek mablag‘lari to‘lab berildi.

Global fintexga integratsiya va maxsus taklif

Mazkur voqea O‘zbekiston raqamli iqtisodiyoti va bank infratuzilmasi uchun ulkan yutuq sifatida baholanmoqda:

  • Dunyo standartlari O‘zbekistonda: «Apple Pay'ning ishga tushirilishi — O‘zbekistonning global fintexga integratsiyalashuvidagi muhim qadamdir: endi o‘zbekistonliklar butun dunyo bo‘ylab millionlab odamlar foydalanadigan zamonaviy to‘lov usulidan erkin foydalanishlari mumkin. Mijozlarimiz Apple Pay'ni uzoq vaqtdan beri kutayotgan edilar va dastlabki kun buni to‘liq tasdiqladi», — deya ta’kidladi Uzum Bank boshqaruvi raisi Svetlana Xe;

  • Ulanish imkoniyati: Hozirda tizimga Uzum Bank tomonidan chiqarilgan Visa xalqaro kartalarini bir zumda bog‘lash mumkin;

  • Yangi foydalanuvchilarga 100% keshbek: Xizmat yo‘lga qo‘yilishi munosabati bilan bank maxsus aksiya e’lon qilgan bo‘lib, unga ko‘ra Apple Pay orqali amalga oshirilgan ilk xarid uchun 100 foiz (50 000 so‘mgacha) keshbek taqdim etilmoqda.

Apple Pay'ning O‘zbekiston bozoriga kirib kelishi naqd pulsiz hisob-kitoblar ko‘lamini sezilarli darajada oshirib, xaridlar xavfsizligi va tezkorligini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Apple PayUzum BankRaqamli to‘lovlarFintex
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Pay va Google Pay orqali to‘lov qilish imkoniyati paydo bo‘ldiApple Pay va Google Pay orqali to‘lov qilish imkoniyati paydo bo‘ldiKecha 14:07O‘zbekistonda kutilgan inqilob: Apple Pay va Google Pay rasman ishlay boshladi (video)O‘zbekistonda kutilgan inqilob: Apple Pay va Google Pay rasman ishlay boshladi (video)Kecha 20:54O‘zbekistonda Apple Pay xizmati yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqdaO‘zbekistonda Apple Pay xizmati yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda22 oktabr 16:46Apple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydiApple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydi30 sentabr 00:00Google Play ilovalar doʻkonida Venmo toʻlov tizimi ishga tushdiGoogle Play ilovalar doʻkonida Venmo toʻlov tizimi ishga tushdi10 avgust 17:23Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaHindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqda4 avgust 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari