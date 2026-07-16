Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradi

·0·Texno
Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradi

Mashhur Roblox platformasi oʻyin yaratish sohasida yangi davrni boshlab berdi. Kompaniya foydalanuvchilarga oddiy matnli buyruqlar orqali mobil qurilmalarda oʻyin dizaynini yaratish imkonini beruvchi Build deb nomlangan yangi funksiyani taqdim etdi. Ushbu texnologiya hatto dasturlash boʻyicha hech qanday tajribaga ega boʻlmagan yosh ijodkorlarga ham oʻz gʻoyalarini raqamli dunyoga koʻchirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Build funksiyasi murakkab algoritmlar va Roblox tomonidan ishlab chiqilgan xususiy sunʼiy intellekt modellari asosida ishlaydi. Masalan, foydalanuvchi "zich oʻrmonda joylashgan shinam sarguzasht oʻyini yaratilsin" deb yozsa, tizim avtomatik ravishda oʻyin mexanikasi, atrof-muhit, qahramonlar, vizual uslub va hatto tovushlarni shakllantirib beradi. Bu jarayon avvalari haftalab vaqt talab qilgan boʻlsa, endi bir necha daqiqada amalga oshiriladi.

Sifat va raqobat masalasi

Garchi Google, Microsoft va Tencent kabi texnologik gigantlar ham shunga oʻxshash vositalar ustida ishlayotgan boʻlsa-da, Roblox ushbu yondashuvni ommaviy foydalanuvchilar, ayniqsa yoshlar orasida birinchilardan boʻlib joriy etmoqda. Biroq, bu yangilik soha mutaxassislari orasida maʼlum xavotirlarni ham keltirib chiqardi. Tanqidchilarning fikricha, oʻyin yaratish toʻsigʻining pasayishi platformada past sifatli va bir xil turdagi kontentning koʻpayib ketishiga sabab boʻlishi mumkin.

Game Developer Conference tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotga koʻra, soha mutaxassislarining 52 foizi generativ sunʼiy intellekt oʻyin sanoatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin deb hisoblaydi. Asosiy xavotir shundaki, inson mehnati bilan yaratilgan sifatli loyihalar sunʼiy intellekt tomonidan tezkorlik bilan ishlab chiqarilgan "shovqin" ichida yoʻqolib ketishi mumkin. Roblox bu muammoni hal qilish uchun maxsus reyting tizimidan foydalanishini maʼlum qildi.

Reyting va kelajakdagi rejalar

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan oʻyinlar foydalanuvchilarning ushbu oʻyinda qancha vaqt qolishiga qarab saralanadi. Agar oʻyin qiziqarsiz boʻlsa va uni hech kim oʻynamasa, u qidiruv natijalarida koʻrinmaydi. Bu esa platformada faqat haqiqatda qiziqarli va sifatli loyihalar ommalashishini taʼminlaydi.

  • Build funksiyasi 28-iyuldan boshlab Yangi Zelandiyada ochiq alfa-testdan oʻtkaziladi;
  • 9 yoshdan oshgan foydalanuvchilar oʻyin yaratishi, 16 yoshdan oshganlar esa ularni butun dunyoga eʼlon qilishi mumkin;
  • Xizmatning ham bepul, ham pullik kengaytirilgan versiyalari mavjud boʻladi.
Roblox kelajakda faqat oʻyin yaratish bilan cheklanib qolmoqchi emas. Yaqin oylarda ijodkorlarga oʻyinlarni testdan oʻtkazishda yordam beradigan maxsus sunʼiy intellekt agentlari va tahliliy vositalar ham ishga tushirilishi kutilmoqda. Shuningdek, bitta buyruq bilan butun boshli 3D sahnalarni yaratuvchi yangi model ustida ham ish olib borilmoqda.

Ushbu yangiliklar Roblox platformasining nafaqat oʻyin maydoni, balki kelajakdagi eng yirik ijodiy ekotizimlardan biriga aylanish maqsadini tasdiqlaydi. Sunʼiy intellektning integratsiyasi oʻzbekistonlik yosh dasturchilar va geym-dizaynerlar uchun ham oʻz iqtidorlarini jahon miqyosida namoyish etish uchun yangi eshiklarni ochishi mumkin.

RobloxSunʼiy IntellektBuildTexnologiyaOʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiBugun, 23:27Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaBugun, 22:59SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiSpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiBugun, 22:55BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBugun, 22:52Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaUber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 22:27Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBeehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBugun, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi