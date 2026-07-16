Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradi
Mashhur Roblox platformasi oʻyin yaratish sohasida yangi davrni boshlab berdi. Kompaniya foydalanuvchilarga oddiy matnli buyruqlar orqali mobil qurilmalarda oʻyin dizaynini yaratish imkonini beruvchi Build deb nomlangan yangi funksiyani taqdim etdi. Ushbu texnologiya hatto dasturlash boʻyicha hech qanday tajribaga ega boʻlmagan yosh ijodkorlarga ham oʻz gʻoyalarini raqamli dunyoga koʻchirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Build funksiyasi murakkab algoritmlar va Roblox tomonidan ishlab chiqilgan xususiy sunʼiy intellekt modellari asosida ishlaydi. Masalan, foydalanuvchi "zich oʻrmonda joylashgan shinam sarguzasht oʻyini yaratilsin" deb yozsa, tizim avtomatik ravishda oʻyin mexanikasi, atrof-muhit, qahramonlar, vizual uslub va hatto tovushlarni shakllantirib beradi. Bu jarayon avvalari haftalab vaqt talab qilgan boʻlsa, endi bir necha daqiqada amalga oshiriladi.
Sifat va raqobat masalasiGarchi Google, Microsoft va Tencent kabi texnologik gigantlar ham shunga oʻxshash vositalar ustida ishlayotgan boʻlsa-da, Roblox ushbu yondashuvni ommaviy foydalanuvchilar, ayniqsa yoshlar orasida birinchilardan boʻlib joriy etmoqda. Biroq, bu yangilik soha mutaxassislari orasida maʼlum xavotirlarni ham keltirib chiqardi. Tanqidchilarning fikricha, oʻyin yaratish toʻsigʻining pasayishi platformada past sifatli va bir xil turdagi kontentning koʻpayib ketishiga sabab boʻlishi mumkin.
Game Developer Conference tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotga koʻra, soha mutaxassislarining 52 foizi generativ sunʼiy intellekt oʻyin sanoatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin deb hisoblaydi. Asosiy xavotir shundaki, inson mehnati bilan yaratilgan sifatli loyihalar sunʼiy intellekt tomonidan tezkorlik bilan ishlab chiqarilgan "shovqin" ichida yoʻqolib ketishi mumkin. Roblox bu muammoni hal qilish uchun maxsus reyting tizimidan foydalanishini maʼlum qildi.
Reyting va kelajakdagi rejalarKompaniya vakillarining tushuntirishicha, sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan oʻyinlar foydalanuvchilarning ushbu oʻyinda qancha vaqt qolishiga qarab saralanadi. Agar oʻyin qiziqarsiz boʻlsa va uni hech kim oʻynamasa, u qidiruv natijalarida koʻrinmaydi. Bu esa platformada faqat haqiqatda qiziqarli va sifatli loyihalar ommalashishini taʼminlaydi.
- Build funksiyasi 28-iyuldan boshlab Yangi Zelandiyada ochiq alfa-testdan oʻtkaziladi;
- 9 yoshdan oshgan foydalanuvchilar oʻyin yaratishi, 16 yoshdan oshganlar esa ularni butun dunyoga eʼlon qilishi mumkin;
- Xizmatning ham bepul, ham pullik kengaytirilgan versiyalari mavjud boʻladi.
Ushbu yangiliklar Roblox platformasining nafaqat oʻyin maydoni, balki kelajakdagi eng yirik ijodiy ekotizimlardan biriga aylanish maqsadini tasdiqlaydi. Sunʼiy intellektning integratsiyasi oʻzbekistonlik yosh dasturchilar va geym-dizaynerlar uchun ham oʻz iqtidorlarini jahon miqyosida namoyish etish uchun yangi eshiklarni ochishi mumkin.
…