Apple Pay va Google Pay orqali to‘lov qilish imkoniyati paydo bo‘ldi

·42·Texno
Apple Pay va Google Pay orqali to‘lov qilish imkoniyati paydo bo‘ldi

O‘zbekistonda 27 oktyabr kuni foydalanuvchilarga bank kartalarini Apple Pay va Google Pay to‘lov xizmatlariga ulash imkoniyati ochildi.

Apple Wallet ilovasida mahalliy 8 ta bank va fintex xizmati ro‘yxati paydo bo‘lgan. Ular qatorida Uzum, Kapitalbank, O‘zbekiston Milliy banki va TBC Bank bor. Foydalanuvchilar ushbu xizmatlar kartalarini elektron hamyonga qo‘shishlari mumkin.

Google kompaniyasi Google Pay xizmati O‘zbekistonda ishga tushirilganini 19 oktyabr kuni e’lon qilgan edi. Biroq mahalliy bank kartalarini xizmatga ulash imkoniyati 27 oktyabrdan boshlangan.

Google Wallet Android smartfonlari va mos aqlli soatlar orqali kontaktsiz to‘lovlarni amalga oshirish imkonini ham beradi. Shuningdek, unda chiptalar, transport yo‘llanmalari va boshqa raqamli hujjatlarni saqlash mumkin. Ayrim funksiyalarning ishlashi qurilma hamda qo‘llab-quvvatlanadigan xizmatlarga bog‘liq.

Apple PayGoogle PayO‘zbekiston bank tizimiraqamli to‘lovlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Walmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydiWalmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydi21 avgust 19:52O‘zbekistonda Google Pay to‘lov xizmati ishga tushirildiO‘zbekistonda Google Pay to‘lov xizmati ishga tushirildi19 oktabr 12:18O‘zbekistonda Apple Pay xizmati yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqdaO‘zbekistonda Apple Pay xizmati yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda22 oktabr 16:46Apple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydiApple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydi30 sentabr 00:00Google Play ilovalar doʻkonida Venmo toʻlov tizimi ishga tushdiGoogle Play ilovalar doʻkonida Venmo toʻlov tizimi ishga tushdi10 avgust 17:23Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaHindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqda4 avgust 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari