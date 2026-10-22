O‘zbekistonda Apple Pay xizmati yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda

·0·Texno
O‘zbekistonda Apple Pay xizmati yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda

O‘zbekistonda Apple Pay xalqaro to‘lov xizmatini ishga tushirishga tayyorgarlik ko‘rilmoqda. Turizm qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, xizmat yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda. Biroq uning aniq sanasi hozircha rasman e’lon qilinmagan.

Xizmatni joriy etish bo‘yicha texnik ishlar Markaziy bank, tijorat banklari hamda mahalliy to‘lov tizimlari ishtirokida olib borilmoqda. Rejaga ko‘ra, integratsiya ishlari xalqaro to‘lov xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Turizm qo‘mitasi bu tashabbus xorijiy sayyohlar uchun qulay sharoit yaratish, jumladan, dunyoning yetakchi to‘lov tizimlarini O‘zbekiston infratuzilmasiga integratsiya qilish ishlarining davomi ekanini bildirgan. Maqsad — sayyohlarga mamlakatda ham o‘zlari odatlangan to‘lov vositalaridan foydalanish imkonini yaratish.

Shuningdek, sayyohlar oqimi o‘sishi kutilayotgan Xitoy va Hindiston bozorlariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu mamlakatlarda keng qo‘llaniladigan Alipay+ va NPCI International to‘lov tizimlari bilan ham integratsiya ishlari olib borilmoqda.

Mazkur choralar xorijiy mehmonlarning naqd pul yoki xalqaro bank kartalariga bog‘liqligini kamaytirib, O‘zbekistonda to‘lovlarni amalga oshirishni yanada qulaylashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Apple PayO‘zbekiston Markaziy bankiAlipay+NPCI International
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydiApple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydi30 sentabr 00:00Walmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydiWalmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydi21 avgust 19:52Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildi28 iyul 19:50O‘zbekistonda Google Pay to‘lov xizmati ishga tushirildiO‘zbekistonda Google Pay to‘lov xizmati ishga tushirildi19 oktabr 12:18Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiApple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildi10 sentabr 08:18Apple Pay va Google Pay orqali chipta olish mumkin bo‘ldiApple Pay va Google Pay orqali chipta olish mumkin bo‘ldi19 may 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi