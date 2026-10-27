O‘zbekistonda kutilgan inqilob: Apple Pay va Google Pay rasman ishlay boshladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda Apple Pay va Google Pay kontaktsiz to‘lov tizimlari rasman ishga tushirildi.
- Hozirgi bosqichda foydalanuvchilar faqat Visa va Mastercard xalqaro kartalarini Apple Wallet hamda Google Wallet raqamli hamyonlariga biriktirib, NFC texnologiyasi orqali to‘lovlarni amalga oshirishlari mumkin.
- 2026 yil 27 oktyabr holatiga ko‘ra, mamlakatdagi 10 ta tijorat banki ushbu xizmatlarni o‘z mijozlariga taqdim etmoqda.
O‘zbekistonning moliya va fintex bozorida yillar davomida kutilgan tarixiy yangilik yuz berdi: mamlakatda jahon miqyosidagi yirik kontaktsiz to‘lov xizmatlari — Apple Pay va Google Pay rasman faoliyat yurita boshladi.
Endilikda o‘zbekistonlik foydalanuvchilar mahalliy tijorat banklari tomonidan chiqarilgan kartalarini Apple Wallet hamda Google Wallet raqamli hamyonlariga biriktirib, do‘konlar, restoranlar, supermarketlar va jamoat transportlarida to‘lovlarni bevosita iPhone, Apple Watch, shuningdek NFC tizimiga ega Android smartfon va smart-soatlar yordamida bir zumda amalga oshirishlari mumkin.
To‘lov shartlari va cheklovlar: Humo va Uzcard qachon qo‘shiladi?
Xizmatdan foydalanish borasida hozircha quyidagi muhim jihatlar va cheklovlar amal qilmoqda:
Qo‘llab-quvvatlanadigan xalqaro tizimlar: Hozirgi bosqichda kontaktsiz hamyonlarga faqat xalqaro to‘lov tizimlari — Visa va Mastercard kartalarini kiritish imkoniyati mavjud;
Milliy kartalar holati: Mahalliy Humo va Uzcard kartalari hozircha ro‘yxatlarga kiritilmagan;
Banklar imkoniyatlari: Apple kompaniyasi ayrim tijorat banklari har ikkala turdagi kartalarni qo‘llab-quvvatlamasligi mumkinligini, tizim rivojlanib borgan sari ro‘yxat doimiy ravishda kengaytirilishini bildirgan;
Android qurilmalariga qo‘yilgan talab: Android operatsion tizimida Google Wallet orqali kontaktsiz to‘lov qilish uchun smartfonda albatta NFC (Near Field Communication) chipi mavjud bo‘lishi shart.
Qaysi banklar kartalarini ulash mumkin?
2026 yil 27 oktyabr holatiga ko‘ra, O‘zbekistondagi 10 ta bank ushbu servislarni joriy etdi (7 ta bankda ikkala xizmat birdek ishlaydi, jami 8 ta bank Apple Pay'ga, 9 ta bank esa Google Pay'ga ulangan):
Ikkala xizmatda ham to‘liq ishlovchi (Visa va Mastercard) banklar: Oriyent Finans bank, O‘zmilliybank, Kapitalbank, Ipak Yo‘li banki, TBC Bank va Octobank;
Qisman qo‘llab-quvvatlovchi banklar:
Uzum Bank: Ham Apple Pay, ham Google Pay tizimida faqat Visa kartalarini ulash mumkin;
Hamkorbank: Faqat Apple Pay tizimida va faqat Visa kartalarini qabul qiladi;
Aloqabank: Faqat Google Pay tizimida Visa va Mastercard kartalari bilan ishlaydi;
AVO Bank: Faqat Google Pay orqali Mastercard kartalarini qo‘llab-quvvatlaydi.
Apple Pay va Google Pay qo‘llab-quvvatlovchi banklar reyestri
(2026 yil 27 oktyabr holatiga ko‘ra)
№
Bank nomi
Apple Pay (Visa)
Apple Pay (Mastercard)
Google Pay (Visa)
Google Pay (Mastercard)
1
Oriyent Finans bank
✅
✅
✅
✅
2
O‘zmilliybank (NBU)
✅
✅
✅
✅
3
Kapitalbank
✅
✅
✅
✅
4
Ipak Yo‘li banki
✅
✅
✅
✅
5
TBC Bank
✅
✅
✅
✅
6
Octobank
✅
✅
✅
✅
7
Uzum Bank
✅
➖
✅
➖
8
Hamkorbank
✅
➖
➖
➖
9
Aloqabank
➖
➖
✅
✅
10
AVO Bank
➖
➖
➖
✅
Izohlar 0
…