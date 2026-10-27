O‘zbekistonda kutilgan inqilob: Apple Pay va Google Pay rasman ishlay boshladi (video)

·58·Texno
O‘zbekistonda kutilgan inqilob: Apple Pay va Google Pay rasman ishlay boshladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda Apple Pay va Google Pay kontaktsiz to‘lov tizimlari rasman ishga tushirildi.
  • Hozirgi bosqichda foydalanuvchilar faqat Visa va Mastercard xalqaro kartalarini Apple Wallet hamda Google Wallet raqamli hamyonlariga biriktirib, NFC texnologiyasi orqali to‘lovlarni amalga oshirishlari mumkin.
  • 2026 yil 27 oktyabr holatiga ko‘ra, mamlakatdagi 10 ta tijorat banki ushbu xizmatlarni o‘z mijozlariga taqdim etmoqda.

O‘zbekistonning moliya va fintex bozorida yillar davomida kutilgan tarixiy yangilik yuz berdi: mamlakatda jahon miqyosidagi yirik kontaktsiz to‘lov xizmatlari — Apple Pay va Google Pay rasman faoliyat yurita boshladi.

Endilikda o‘zbekistonlik foydalanuvchilar mahalliy tijorat banklari tomonidan chiqarilgan kartalarini Apple Wallet hamda Google Wallet raqamli hamyonlariga biriktirib, do‘konlar, restoranlar, supermarketlar va jamoat transportlarida to‘lovlarni bevosita iPhone, Apple Watch, shuningdek NFC tizimiga ega Android smartfon va smart-soatlar yordamida bir zumda amalga oshirishlari mumkin.

To‘lov shartlari va cheklovlar: Humo va Uzcard qachon qo‘shiladi?

Xizmatdan foydalanish borasida hozircha quyidagi muhim jihatlar va cheklovlar amal qilmoqda:

  • Qo‘llab-quvvatlanadigan xalqaro tizimlar: Hozirgi bosqichda kontaktsiz hamyonlarga faqat xalqaro to‘lov tizimlari — Visa va Mastercard kartalarini kiritish imkoniyati mavjud;

  • Milliy kartalar holati: Mahalliy Humo va Uzcard kartalari hozircha ro‘yxatlarga kiritilmagan;

  • Banklar imkoniyatlari: Apple kompaniyasi ayrim tijorat banklari har ikkala turdagi kartalarni qo‘llab-quvvatlamasligi mumkinligini, tizim rivojlanib borgan sari ro‘yxat doimiy ravishda kengaytirilishini bildirgan;

  • Android qurilmalariga qo‘yilgan talab: Android operatsion tizimida Google Wallet orqali kontaktsiz to‘lov qilish uchun smartfonda albatta NFC (Near Field Communication) chipi mavjud bo‘lishi shart.

Qaysi banklar kartalarini ulash mumkin?

2026 yil 27 oktyabr holatiga ko‘ra, O‘zbekistondagi 10 ta bank ushbu servislarni joriy etdi (7 ta bankda ikkala xizmat birdek ishlaydi, jami 8 ta bank Apple Pay'ga, 9 ta bank esa Google Pay'ga ulangan):

  • Ikkala xizmatda ham to‘liq ishlovchi (Visa va Mastercard) banklar: Oriyent Finans bank, O‘zmilliybank, Kapitalbank, Ipak Yo‘li banki, TBC Bank va Octobank;

  • Qisman qo‘llab-quvvatlovchi banklar:

    • Uzum Bank: Ham Apple Pay, ham Google Pay tizimida faqat Visa kartalarini ulash mumkin;

    • Hamkorbank: Faqat Apple Pay tizimida va faqat Visa kartalarini qabul qiladi;

    • Aloqabank: Faqat Google Pay tizimida Visa va Mastercard kartalari bilan ishlaydi;

    • AVO Bank: Faqat Google Pay orqali Mastercard kartalarini qo‘llab-quvvatlaydi.

Apple Pay va Google Pay qo‘llab-quvvatlovchi banklar reyestri

(2026 yil 27 oktyabr holatiga ko‘ra)

Bank nomi

Apple Pay (Visa)

Apple Pay (Mastercard)

Google Pay (Visa)

Google Pay (Mastercard)

1

Oriyent Finans bank

2

O‘zmilliybank (NBU)

3

Kapitalbank

4

Ipak Yo‘li banki

5

TBC Bank

6

Octobank

7

Uzum Bank

8

Hamkorbank

9

Aloqabank

10

AVO Bank

Apple PayGoogle PayFintexBank tizimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Pay va Google Pay orqali to‘lov qilish imkoniyati paydo bo‘ldiApple Pay va Google Pay orqali to‘lov qilish imkoniyati paydo bo‘ldiBugun 14:07Walmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydiWalmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydi21 avgust 19:52O‘zbekistonda Google Pay to‘lov xizmati ishga tushirildiO‘zbekistonda Google Pay to‘lov xizmati ishga tushirildi19 oktabr 12:18O‘zbekistonda Apple Pay xizmati yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqdaO‘zbekistonda Apple Pay xizmati yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda22 oktabr 16:46Apple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydiApple Pay xizmati Hindistonda oʻz faoliyatini boshlaydi30 sentabr 00:00Toshkent viloyatida bank xodimi 100 ming dollar bilan ushlandiToshkent viloyatida bank xodimi 100 ming dollar bilan ushlandi6 oktabr 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari