Abbosbek Fayzullayev Saudiya Arabistoniga qarshi o‘yinda jarohat oldi: uning holati qanday?
O‘zbekiston milliy jamoasining Saudiya Arabistoni ustidan qozongan g‘alabasi (2:1) quvonchli yakunlangan bo‘lsa-da, uchrashuvdagi jarohat xavotirli vaziyatni yuzaga keltirdi. Terma jamoa yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev bahs davomida shikastlanib, maydonni erta tark etishga majbur bo‘ldi.
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi futbolchining holati bo‘yicha tibbiy tekshiruv natijalarini ma’lum qildi.
Fayzullayevning o‘ng oyoq to‘pig‘i shikastlangan
Assotsiatsiya xabariga ko‘ra, milliy jamoa tibbiy shtabi futbolchiga tezkorlik bilan chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruv o‘tkazgan. Natijada Abbosbek Fayzullayevning o‘ng oyoq to‘piq qismi shikastlangani aniqlangan.
Hozirda futbolchini imkon qadar tezroq safga qaytarish choralari ko‘rilmoqda. Bu jarayonda terma jamoa va klub tibbiy shtablari hamkorlik qilmoqda.
«Ayni paytda futbolchini imkon qadar tezroq safga qaytarish yuzasidan terma jamoa va klub tibbiy shtabi hamkorlikda barcha zarur tibbiy muolajalarni boshlab yuborgan», — deyiladi O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bayonotida.
Hozircha Fayzullayevning tiklanishi qancha vaqt davom etishi va qachon maydonga qaytishi haqida aniq ma’lumot berilmagan.
O‘zbekiston Saudiya Arabistonini Esanov dubli evaziga mag‘lub etdi
Eslatib o‘tamiz, 17 noyabr kuni Qatar poytaxti Dohada o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy jamoasi Saudiya Arabistonini 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
Bellashuvning hal qiluvchi qahramoni Sherzod Esanov bo‘ldi. U 19 va 35-daqiqalarda gol urib, terma jamoaga g‘alaba keltirdi. Saudiyaliklar safida esa Firas Al Buraykan 23-daqiqada hisobni tenglashtirgandi.
Shunday qilib, g‘alaba bilan yakunlangan uchrashuv O‘zbekiston uchun quvonchli natija olib kelgan bo‘lsa, Fayzullayevning jarohati jamoa muxlislarini xavotirga soldi. Endi asosiy e’tibor futbolchining tiklanish jarayoni va maydonga qaytish muddatiga qaratiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…