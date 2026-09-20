«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya rasmiylari Saudiya Arabistoniga «Makka shartnomasi» doirasida keng ko‘lamli harbiy yordam ko‘rsatishga tayyorligini bildirdi.
- Bu kelishuv Yamandagi «Ansar Alloh» harakatining hujumlari sabab Saudiya hududida keskinlashgan xavfsizlik va mudofaa ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan.
Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy va harbiy muvozanatni tubdan o‘zgartirib yuboradigan ulkan tarixiy qadam tashlandi. Turkiya rasmiylari Saudiya Arabistoniga keng ko‘lamli harbiy yordam ko‘rsatishga to‘liq tayyor ekanini bildirdi. Yamandagi «Ansar Alloh» (husiylar) harakatining muntazam raketa va dron hujumlari sabab Saudiya hududida xavfsizlik va mudofaa ehtiyojlari keskinlashgan bir vaziyatda, rasmiy Anqara «Makka shartnomasi» doirasida Er-Riyodning barcha harbiy talablarini to‘liq qondirish niyatida ekanini ma’lum qildi.
Rejap Tayyip Erdo‘g‘on, valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon hamda Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif ishtirokidagi oliy darajadagi muloqotlar manzarasida ushbu kelishuv islom olamining eng qudratli uch armiyasini yagona mudofaa kun tartibi atrofida jipslashtirmoqda. Husiylarning ochiq tahdidlari yangrayotgan bir paytda Anqaraning ushbu qat’iy qarori Arabiston yarimorolidagi kuchlar nisbatini tubdan qayta belgilamoqda.
Xo‘sh, «Makka shartnomasi» qanday harbiy majburiyatlarni o‘z ichiga oladi, Turkiyaning zamonaviy zarbdor dronlari va HHM tizimlari Saudiyani husiylar hujumidan qutqarib qoladimi va bu uch tomonlama ittifoq mintaqada yangi xavfsizlik qalqonini shakllantira oladimi?
«Makka shartnomasi va husiylar tahdidi»: Harbiy yaqinlashuv xronikasi
Anqara va Er-Riyod o‘rtasidagi yangi harbiy hamkorlikning asosiy bosqichlari:
Anqaradan rasmiy taklif: Turkiya rahbariyati husiylarning Saudiya shaharlari va neft infratuzilmasiga hujumlari fonida Saudiyaning mudofaa ehtiyojlarini to‘liq qoplashga tayyorligini ochiqladi;
«Makka shartnomasi» richagi: Harbiy hamkorlik tarixiy «Makka shartnomasi»ga asoslanib, muqaddas shaharlar xavfsizligi va strategik sheriklikni ta’minlashni ko‘zda tutadi;
Uch tomonlama ittifoq muhiti: Anqara, Er-Riyod va Islomobod yetakchilarining do‘stona uchrashuvi (Erdo‘g‘on, Muhammad bin Salmon va Shahboz Sharif) mintaqada yangi mudofaa o‘qi shakllanayotganini ko‘rsatdi;
Husiylarning bosimiga javob: «Ansar Alloh» vakillarining Turkiya va Pokistonga yo‘llagan ultimatumlariga qaramay, ittifoqchilar orqaga chekinmasligini amalda isbotladi;
Qurolli kuchlar integratsiyasi: Saudiya havo mudofaa tizimi va strategik nuqtalarini turk harbiy texnologiyalari bilan kuchaytirish rejalashtirilmoqda.
Yaqin Sharqdagi yangi harbiy alyans: Salohiyat va majburiyatlar taqqosi
«Makka shartnomasi» doirasidagi asosiy yo‘nalishlar:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Turkiyaning harbiy imkoniyatlari
Saudiya Arabistonining ehtiyojlari
Huquqiy asos
«Makka shartnomasi» va strategik kelishuvlar
Mudofaa va hududiy xavfsizlik talabi
Asosiy harbiy ko‘mak
Zarbdor dronlar (Bayraktar), HHM tizimlari, logistika
Strategik neft bazalari va shaharlarni himoya qilish
Asosiy tahdid manbai
Yamandagi husiylarning mintaqaviy provokatsiyalari
Ballistik raketalar va kamikadze dronlar oqimi
Mintaqaviy hamkor
Pokiston (yadroviy salohiyat va og‘ir qo‘shinlar)
Moliyaviy resurslar va infratuzilmaviy baza
Diplomatik maqom
NATO a’zosi sifatidagi yuqori jangovar tajriba
Islom dunyosining moliyaviy va diniy markazi
Geosiyosiy tahlil: Ekspertlar «Anqara—Er-Riyod» harbiy bloki haqida
Xalqaro siyosat va xavfsizlik bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:
Islom olamidagi kuchlar balansi: Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston o‘rtasidagi harbiy munosabatlarning tiklanishi Yaqin Sharqda tashqi kuchlar (G‘arb) ta’sirini kamaytirib, ichki xavfsizlik konturini yaratishga xizmat qiladi;
Turk harbiy-sanoat majmuasi g‘alabasi: Saudiya bozori Turkiya mudofaa sanoati uchun misli ko‘rilmagan buyurtmalarni taqdim etadi — bu esa «Baykar» va boshqa harbiy gigantlarning mintaqadagi mavqeyini mustahkamlaydi;
Husiylarga kuchli signal: Turkiyadek ulkan armiyaga ega davlatning Saudiya tomonida maydonga chiqishi husiylar harakatini keskin qadamlardan tiyilishga majbur qiluvchi jiddiy tiyib turuvchi omildir;
Qizil dengiz va logistika: Ushbu ittifoq faqat quruqlikdagi emas, balki Qizil dengizdagi xalqaro savdo yo‘llarini dengiz qaroqchilari va raketa hujumlaridan qo‘riqlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.
Turkiyaning «Makka shartnomasi» orqali Saudiya Arabistoniga ochiq harbiy yelka tutishi Yaqin Sharqda yangi harbiy-siyosiy davr boshlanganidan dalolat beradi.
Sizningcha, Turkiyaning Saudiyaga harbiy yordam berishi husiylarning raketa hujumlarini butunlay to‘xtata oladimi yoki Yaqin Sharqda yangi to‘qnashuvlar to‘lqinini boshlaydimi? Turkiya, Saudiya va Pokiston ittifoqi musulmon dunyosining asosiy mudofaa qalqoniga aylana oladi deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosatdagi ushbu tarixiy voqealar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…