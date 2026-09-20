«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!

·65·Dunyo
«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya rasmiylari Saudiya Arabistoniga «Makka shartnomasi» doirasida keng ko‘lamli harbiy yordam ko‘rsatishga tayyorligini bildirdi.
  • Bu kelishuv Yamandagi «Ansar Alloh» harakatining hujumlari sabab Saudiya hududida keskinlashgan xavfsizlik va mudofaa ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan.

Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy va harbiy muvozanatni tubdan o‘zgartirib yuboradigan ulkan tarixiy qadam tashlandi. Turkiya rasmiylari Saudiya Arabistoniga keng ko‘lamli harbiy yordam ko‘rsatishga to‘liq tayyor ekanini bildirdi. Yamandagi «Ansar Alloh» (husiylar) harakatining muntazam raketa va dron hujumlari sabab Saudiya hududida xavfsizlik va mudofaa ehtiyojlari keskinlashgan bir vaziyatda, rasmiy Anqara «Makka shartnomasi» doirasida Er-Riyodning barcha harbiy talablarini to‘liq qondirish niyatida ekanini ma’lum qildi.

Rejap Tayyip Erdo‘g‘on, valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon hamda Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif ishtirokidagi oliy darajadagi muloqotlar manzarasida ushbu kelishuv islom olamining eng qudratli uch armiyasini yagona mudofaa kun tartibi atrofida jipslashtirmoqda. Husiylarning ochiq tahdidlari yangrayotgan bir paytda Anqaraning ushbu qat’iy qarori Arabiston yarimorolidagi kuchlar nisbatini tubdan qayta belgilamoqda.

Xo‘sh, «Makka shartnomasi» qanday harbiy majburiyatlarni o‘z ichiga oladi, Turkiyaning zamonaviy zarbdor dronlari va HHM tizimlari Saudiyani husiylar hujumidan qutqarib qoladimi va bu uch tomonlama ittifoq mintaqada yangi xavfsizlik qalqonini shakllantira oladimi?

«Makka shartnomasi va husiylar tahdidi»: Harbiy yaqinlashuv xronikasi

Anqara va Er-Riyod o‘rtasidagi yangi harbiy hamkorlikning asosiy bosqichlari:

  • Anqaradan rasmiy taklif: Turkiya rahbariyati husiylarning Saudiya shaharlari va neft infratuzilmasiga hujumlari fonida Saudiyaning mudofaa ehtiyojlarini to‘liq qoplashga tayyorligini ochiqladi;

  • «Makka shartnomasi» richagi: Harbiy hamkorlik tarixiy «Makka shartnomasi»ga asoslanib, muqaddas shaharlar xavfsizligi va strategik sheriklikni ta’minlashni ko‘zda tutadi;

  • Uch tomonlama ittifoq muhiti: Anqara, Er-Riyod va Islomobod yetakchilarining do‘stona uchrashuvi (Erdo‘g‘on, Muhammad bin Salmon va Shahboz Sharif) mintaqada yangi mudofaa o‘qi shakllanayotganini ko‘rsatdi;

  • Husiylarning bosimiga javob: «Ansar Alloh» vakillarining Turkiya va Pokistonga yo‘llagan ultimatumlariga qaramay, ittifoqchilar orqaga chekinmasligini amalda isbotladi;

  • Qurolli kuchlar integratsiyasi: Saudiya havo mudofaa tizimi va strategik nuqtalarini turk harbiy texnologiyalari bilan kuchaytirish rejalashtirilmoqda.

Yaqin Sharqdagi yangi harbiy alyans: Salohiyat va majburiyatlar taqqosi

«Makka shartnomasi» doirasidagi asosiy yo‘nalishlar:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Turkiyaning harbiy imkoniyatlari

Saudiya Arabistonining ehtiyojlari

Huquqiy asos

«Makka shartnomasi» va strategik kelishuvlar

Mudofaa va hududiy xavfsizlik talabi

Asosiy harbiy ko‘mak

Zarbdor dronlar (Bayraktar), HHM tizimlari, logistika

Strategik neft bazalari va shaharlarni himoya qilish

Asosiy tahdid manbai

Yamandagi husiylarning mintaqaviy provokatsiyalari

Ballistik raketalar va kamikadze dronlar oqimi

Mintaqaviy hamkor

Pokiston (yadroviy salohiyat va og‘ir qo‘shinlar)

Moliyaviy resurslar va infratuzilmaviy baza

Diplomatik maqom

NATO a’zosi sifatidagi yuqori jangovar tajriba

Islom dunyosining moliyaviy va diniy markazi

Geosiyosiy tahlil: Ekspertlar «Anqara—Er-Riyod» harbiy bloki haqida

Xalqaro siyosat va xavfsizlik bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • Islom olamidagi kuchlar balansi: Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston o‘rtasidagi harbiy munosabatlarning tiklanishi Yaqin Sharqda tashqi kuchlar (G‘arb) ta’sirini kamaytirib, ichki xavfsizlik konturini yaratishga xizmat qiladi;

  • Turk harbiy-sanoat majmuasi g‘alabasi: Saudiya bozori Turkiya mudofaa sanoati uchun misli ko‘rilmagan buyurtmalarni taqdim etadi — bu esa «Baykar» va boshqa harbiy gigantlarning mintaqadagi mavqeyini mustahkamlaydi;

  • Husiylarga kuchli signal: Turkiyadek ulkan armiyaga ega davlatning Saudiya tomonida maydonga chiqishi husiylar harakatini keskin qadamlardan tiyilishga majbur qiluvchi jiddiy tiyib turuvchi omildir;

  • Qizil dengiz va logistika: Ushbu ittifoq faqat quruqlikdagi emas, balki Qizil dengizdagi xalqaro savdo yo‘llarini dengiz qaroqchilari va raketa hujumlaridan qo‘riqlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Turkiyaning «Makka shartnomasi» orqali Saudiya Arabistoniga ochiq harbiy yelka tutishi Yaqin Sharqda yangi harbiy-siyosiy davr boshlanganidan dalolat beradi.

Sizningcha, Turkiyaning Saudiyaga harbiy yordam berishi husiylarning raketa hujumlarini butunlay to‘xtata oladimi yoki Yaqin Sharqda yangi to‘qnashuvlar to‘lqinini boshlaydimi? Turkiya, Saudiya va Pokiston ittifoqi musulmon dunyosining asosiy mudofaa qalqoniga aylana oladi deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosatdagi ushbu tarixiy voqealar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!

Makka shartnomasiAnsar AllohTurkiya-Saudiya munosabatlariHarbiy hamkorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildiOkean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildiBugun, 13:38«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdidBugun, 12:48Oyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldiOyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 12:42«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonotiBugun, 11:47Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiFinlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiBugun, 11:37«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!Bugun, 11:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?