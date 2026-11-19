Futbol maydonidagi og‘ir jarohat fojia bilan tugadi: Abel Nunes haqida nimalar ma’lum?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentinaning «Eseysa» klubi yoshlar jamoasi a'zosi Abel Nunes o‘yin vaqtida boshidan olgan og‘ir jarohat oqibatida vafot etdi.
- Fojia 2026 yil 12 noyabr kuni Buenos-Ayres viloyatining Xose K. Pas shahrida «Deportivo Munis» jamoasiga qarshi o‘tkazilgan AFA Juveniles C musobaqasi doirasidagi bahsda yuz berdi.
- Raqib futbolchisining kuchli zarbasi natijasida hushini yo‘qotgan sportchi shifoxonada o‘tkazilgan jarrohlik amaliyotiga qaramay, 15 noyabr kuni hayotdan ko‘z yumdi.
Jahon futboli yana bir og‘ir va qayg‘uli yo‘qotishga yuz tutdi. Argentinaning «Eseysa» klubi yoshlar jamoasi a’zosi Abel Nunes uchrashuv chog‘ida boshidan olgan og‘ir jarohat oqibatida shifoxonada vafot etdi. 2026 yil 12 noyabr kuni maydonda yuz bergan baxtsiz hodisadan so‘ng shifokorlar uch kun davomida uning hayotini saqlab qolish uchun kurash olib borishdi, biroq 15 noyabr kuni yosh iqtidor egasi hayotdan ko‘z yumdi.
Maydondagi baxtsiz hodisa qanday sodir bo‘ldi?
Ma’lumotlarga ko‘ra, fojia Buenos-Ayres viloyatining Xose K. Pas shahrida Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) shafeligidagi yoshlar musobaqasi (AFA Juveniles C — beshinchi divizion) doirasidagi bahsda yuz bergan. Ayrim ommaviy axborot vositalarida marhum futbolchining yoshi 16 da ekani qayd etilgan bo‘lsa, boshqa manbalarda 18 yoshda bo‘lgani ko‘rsatilgan.
Uchrashuvning keskin lahzalaridan birida raqib futbolchisining to‘pga bergan kuchli zarbasi Abel Nunesning boshiga kelib tekkan. Zarba kuchidan futbolchi o‘sha zahoti maydonda hushini yo‘qotib yiqilgan.
Fojia xronologiyasi
Asosiy tafsilotlar
Jarohat olingan sana va joy
2026 yil 12 noyabr, Xose K. Pas shahri (Buenos-Ayres viloyati)
Musobaqa va raqib
AFA Juveniles C musobaqasi, «Deportivo Munis» jamoasiga qarshi o‘yin
Tibbiy yordam va oqibat
Zudlik bilan jarrohlik amaliyoti o‘tkazildi; 15 noyabr kuni vafot etdi
Shifoxonadagi holat va rasmiy munosabatlar
Hodisa sodir bo‘lishi bilanoq maydondagi tibbiyot xodimlari Nunesga birinchi tez tibbiy yordamni ko‘rsatib, uni zudlik bilan yaqin oradagi shifoxonaga yetkazishgan. Tibbiyot muassasasida futbolchida murakkab jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan bo‘lsa-da, olingan jarohat hayot uchun o‘ta xavfli bo‘lib chiqdi va yakshanba kuni uning vafot etgani rasman tasdiqlandi.
Ushbu og‘ir judolik munosabati bilan «Eseysa» futbol klubi rahbariyati hamda Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) prezidenti Klaudio Tapia bayonot berib, marhum futbolchining oila a’zolari, jamoadoshlari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirishdi.
Sizningcha, yoshlar va bolalar futbolida o‘yinchilarning bosh qismini og‘ir jarohatlardan himoya qilish hamda tibbiy nazoratni kuchaytirish bo‘yicha qanday qo‘shimcha choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…