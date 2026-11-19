Dunyodagi eng yirik uchuvchisiz yuk samolyoti ilk parvozini amalga oshirdi: Tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Air White Whale kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan W5000 nomli dunyodagi eng yirik uchuvchisiz yuk samolyoti 14 noyabr kuni Ichki Mo‘g‘ulistonda ilk muvaffaqiyatli sinov parvozini bajardi.
- Taxminan 30 daqiqa davom etgan parvoz davomida samolyotning avtonom boshqaruv tizimi, turbovintli dvigateli va uglerod tolali kompozit konstruksiyasi sinovdan o‘tkazildi.
Xitoyda dunyodagi eng yirik uchuvchisiz yuk samolyoti sifatida taqdim etilayotgan W5000 ilk sinov parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Naked Science xabariga ko‘ra, sinovlar 14 noyabr kuni mamlakat shimolidagi Ichki Mo‘g‘uliston hududida o‘tkazildi. Loyiha Xitoyning Air White Whale aviatsiya kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, avtonom yuk aviatsiyasida yangi bosqichni boshlab beradi.
Sinov parvozi qanday kechdi va texnik ko‘rsatkichlar qanday?
Sinov vaqtida W5000 uchish-qo‘nish yo‘lagida taxminan 600 metr masofani bosib o‘tgach, havoga ko‘tarildi. Samolyot 2000 metr balandlikka chiqib, qariyb 30 daqiqa davomida parvoz qildi va belgilangan nuqtaga muvaffaqiyatli qo‘ndi.
Parvoz jarayonida mutaxassislar samolyotning muhim texnik va elektron tizimlarini sinovdan o‘tkazdi:
Avtonom boshqaruv va aloqa: Mustaqil parvoz tizimi, ma’lumot uzatish kanallari hamda yerdagi nazorat qurilmalarining o‘zaro hamohangligi tekshirildi.
Dvigatel va elektronika: Xitoyda ishlab chiqilgan turbovintli dvigatel, parvozni boshqarish tizimlari va elektron uskunalarning ishlash barqarorligi baholandi.
Yengil va mustahkam konstruksiya: Samolyot tuzilishining qariyb 65 foizi uglerod tolali kompozit materiallardan tayyorlangan bo‘lib, bu mustahkamlikni saqlagan holda vaznni kamaytirish va foydali yuk hajmini oshirish imkonini beradi.
Texnik va ekspluatatsion ko‘rsatkichlar
Parametrlar
Foydali yuk va masofa
5 tonnagacha yukni 2600 kilometrgacha tashish
Yuk bo‘limi hajmi
65 kub metr
Yo‘lovchi sig‘imi va masofasi
19 nafar yo‘lovchi, bir parvozda 400 kilometrgacha
Iqtisodiy samaradorlik
Uchuvchi boshqaradigan o‘xshash samolyotlarga nisbatan 60 foizgacha arzon
Xarajatlarni kamaytirish va qo‘llanish yo‘nalishlari
W5000 bortida uchuvchilar talab etilmaydi — samolyot avtonom rejimda parvoz qiladi, yerdagi mutaxassislar esa uning holati va yo‘nalishini kuzatib, muvofiqlashtirib boradi. Ishlab chiquvchilar hisob-kitoblariga ko‘ra, bir tonna yukni bir kilometr masofaga tashish xarajati an’anaviy uchuvchi boshqaradigan yuk samolyotlariga qaraganda 60 foizgacha arzonroq bo‘lishi mumkin. Bunga bortda ekipaj yo‘qligi, yengil kompozit materiallar va yoqilg‘i sarfining maqbullashtirilishi xizmat qiladi.
Kelgusida ushbu samolyot hududlararo yuk tashish, muayyan harorat rejimida saqlanishi zarur bo‘lgan mahsulotlarni yetkazib berish hamda favqulodda vaziyatlarda tezkor yordam vositalarini tashishda qo‘llanilishi mumkin. Shuningdek, 5 tonnagacha yuk tashish imkoniyati oddiy yuk samolyotlarini ishlatish iqtisodiy jihatdan qimmatga tushadigan yo‘nalishlarda ham qulay yechim hisoblanadi.
Sizningcha, uchuvchisiz yuk samolyotlarining keng joriy etilishi yaqin yillarda xalqaro logistika va yuk tashish bozorini qanchalik o‘zgartiradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…