Qashqadaryoda haydovchilik guvohnomasi olib berishni va’da qilgan ayol 1800 dollar bilan ushlandi
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida haydovchilik guvohnomasini tanishlari orqali olib berishni va’da qilib, buning uchun 2000 dollar talab qilgan ayol qo‘lga olindi. U kelishilgan pulning bir qismini olayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan.
Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, holat «Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor-profilaktik tadbirlari doirasida aniqlangan.
Guvohnoma uchun 2000 dollar talab qilingan
Tezkor tadbir davomida Shahrisabz tumanida yashovchi D. Amanova fuqaroga «B» toifali haydovchilik guvohnomasini tanishlari orqali olib berishni va’da qilgani ma’lum bo‘lgan.
Bu xizmat evaziga u 2000 AQSH dollari talab qilgan. Biroq kelishilgan mablag‘ning 1800 dollarini olayotgan paytida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Ayol muqaddam ham sudlangan
Ichki ishlar boshqarmasi xabarida qayd etilishicha, D. Amanova muqaddam Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) va 211-moddasi (pora berish) bilan sudlangan.
Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Haydovchilik guvohnomasini va’da qilganlarga ishonish xavfli
Bu voqea haydovchilik guvohnomasini imtihon va belgilangan tartiblarsiz, tanish-bilish orqali olib berishni va’da qiladigan shaxslarga ishonish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatadi.
Haydovchilik guvohnomasi qonuniy tartibda, belgilangan talablar asosida olinishi kerak. Uni pul evaziga «bitirib berish» va’dasi esa fuqarolarni nafaqat moliyaviy zararga, balki huquqiy muammolarga ham duchor qilishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…