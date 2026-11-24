Buzilgan kir yuvish mashinasidan barbekyu mangali yasadi: noodatiy g‘oya internetda shov-shuv bo‘ldi (video)
Bir kishi ishdan chiqqan kir yuvish mashinasini chiqindiga tashlash o‘rniga, undan noodatiy barbekyu mangali yasadi. Uning kutilmagan ixtirosi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilarning qiziqishiga sabab bo‘ldi.
Erkak eski maishiy texnikaning barabanidan foydalanib, uni go‘sht va tovuq pishirish mumkin bo‘lgan mangalga aylantirgan. Natijada odatda chiqindiga chiqariladigan buyum ochiq havoda taom tayyorlash uchun mo‘ljallangan qurilmaga aylandi.
Videodagi eng qiziqarli jihat esa uning hazilomuz izohi bo‘ldi. Muallifning ta’kidlashicha, «siqish rejimida» tovuqlar ajoyib tillarang tusga kirguncha pishadi. Aynan shu kinoyali ta’rif ham internet foydalanuvchilari orasida kulgi va turli munosabatlarni keltirib chiqardi.
Mazkur g‘oya eski buyumlarga yangicha hayot berish, ularni qayta ishlatish va noodatiy usulda foydalanish mumkinligini ko‘rsatadi. Biroq bunday qurilmani amalda ishlatishda metallning tarkibi, issiqqa chidamliligi va oziq-ovqat xavfsizligiga e’tibor berish muhim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…