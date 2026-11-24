O‘zbekistonda ish izlovchilarga 3 oygacha stajirovka o‘tash imkoniyati berilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda birinchi marta ish izlayotgan yoki kasbini o‘zgartirmoqchi bo‘lgan fuqarolar uchun uch oygacha haq to‘lanmaydigan stajirovka o‘tash mexanizmini joriy etish taklif qilinmoqda.
- Mazkur tashabbus mehnat qonunchiligiga kiritilayotgan o‘zgartishlar loyihasida nazarda tutilgan bo‘lib, u ish tajribasi yo‘qligi sababli ish topishda qiynalayotgan shaxslarga amaliy ko‘nikma orttirish imkonini beradi.
Ish tajribasi yo‘qligi sababli ish topishda qiynalayotganlar uchun yangi imkoniyat paydo bo‘lishi mumkin. Muhokamaga qo‘yilgan taklifga ko‘ra, birinchi marta yoki boshqa sohada ish qidirayotgan fuqarolarga uch oygacha haq to‘lanmaydigan stajirovka o‘tash huquqi berilishi rejalashtirilmoqda.
O‘zbekistonda mehnat bozoriga kirib kelayotgan fuqarolar uchun yangi mexanizm joriy etilishi mumkin. Unga muvofiq, birinchi marta ish izlayotgan yoki boshqa kasb sohasida faoliyat boshlamoqchi bo‘lgan shaxslar ish beruvchilar huzurida uch oygacha amaliy ko‘nikma orttirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Mazkur taklif mehnat qonunchiligiga kiritilayotgan o‘zgartishlar loyihasida nazarda tutilgan. Hujjat hozircha muhokama bosqichida bo‘lib, uni qabul qilingan qonun sifatida talqin qilish mumkin emas.
Kimlar uch oygacha stajirovka o‘tashi mumkin?
Taklif etilayotgan mexanizm, avvalo, mehnat faoliyatini endi boshlayotgan yoki o‘z kasbini o‘zgartirishga qaror qilgan fuqarolarga qaratilgan.
Unga ko‘ra, bunday shaxslar ish beruvchi huzurida uch oygacha bo‘lgan muddatda haq to‘lanmaydigan tartibda amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishi mumkin.
Bu imkoniyat, ayniqsa, quyidagi toifadagi fuqarolar uchun ahamiyatli bo‘lishi mumkin:
birinchi marta ish qidirayotgan yoshlar;
ta’lim muassasasini tamomlagan, ammo amaliy tajribasi yo‘q bitiruvchilar;
boshqa kasb yoki sohaga o‘tishni istagan shaxslar;
yangi yo‘nalishda ish boshlashdan oldin amaliy tajriba orttirmoqchi bo‘lganlar.
Shu tariqa, ish beruvchi bilan tanishish, kasbning kundalik vazifalarini o‘rganish va muayyan ko‘nikmalarni shakllantirish uchun qisqa muddatli imkoniyat yaratilishi ko‘zda tutilmoqda.
Stajorga ish haqi to‘lanadimi?
Taklif etilayotgan yangi tartibda uch oygacha bo‘lgan stajirovka haq to‘lanmaydigan shaklda tashkil etilishi nazarda tutilgan. Biroq bu holatni mehnat shartnomasi asosida ishga qabul qilingan stajorning huquqlari bilan aralashtirmaslik kerak.
Amaldagi mehnat qonunchiligiga ko‘ra, agar shaxs vakant lavozimga mehnat shartnomasi asosida qabul qilinib, mehnat vazifalarini bajarsa, unga ish haqi to‘lanishi lozim. Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tushuntirishlarida ham mehnat shartnomasi asosida ishga qabul qilingan stajorga mehnatga haq to‘lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan ish haqi to‘lanishi qayd etilgan.
Shuning uchun yangi mexanizmning amalda qanday rasmiylashtirilishi, stajorning huquq va majburiyatlari nimalardan iborat bo‘lishi yakuniy hujjatda aniq belgilab berilishi muhim.
Amaldagi stajirovka tartibi qanday?
Hozirgi qonunchilikda ham stajirovka bilan bog‘liq munosabatlar mavjud. Ularni rasmiylashtirish stajirovkaning turi, maqsadi va tegishli sohaviy talablarga bog‘liq.
Jumladan, mehnat shartnomasi asosida ishga qabul qilingan stajorning mehnat munosabatlari belgilangan tartibda rasmiylashtirilishi, tegishli buyruq chiqarilishi va ma’lumotlar Yagona milliy mehnat tizimida aks ettirilishi kerak.
Shuningdek, stajirovka jarayonida tajribali mutaxassisni murabbiy sifatida biriktirish, amaliy mashg‘ulotlar rejasini belgilash va o‘rganiladigan vazifalarni aniqlash muhim hisoblanadi.
Ayrim sohalarda stajirovkaning muddati va shartlari alohida nizomlar bilan tartibga solinadi. Shu sababli amaldagi barcha stajirovka turlari uchun yagona ikki yillik muddat belgilangan, deb hisoblash to‘g‘ri emas.
Mehnat qonunchiligiga yana qanday o‘zgartishlar kiritilishi mumkin?
Muhokamaga qo‘yilgan loyihada faqat uch oylik stajirovka mexanizmi emas, balki mehnat munosabatlariga oid boshqa takliflar ham bor.
Jumladan:
mehnat shartnomasi bekor qilinganda ogohlantirish muddati pulli kompensatsiya bilan almashtirilsa, kasaba uyushmasiga axborot berish muddatlarini qisqartirish;
masofaviy ta’lim olayotgan xodimlarga beriladigan mehnat kafolatlarini aniqlashtirish.
Ushbu o‘zgartishlar mehnat shartnomalarini bekor qilish jarayoni va masofaviy ta’lim olayotgan xodimlarning huquqlariga taalluqli bo‘ladi.
Yangi tartib qachon kuchga kiradi?
Hozircha uch oygacha haq to‘lanmaydigan stajirovka o‘tash imkoniyati qonunchilikka kiritilishi taklif etilayotgan mexanizm hisoblanadi. Shuning uchun uning kuchga kirish sanasi, stajorlarni tanlash tartibi, ish beruvchilarga qo‘yiladigan talablar va amaliy ko‘nikma orttirish shartlari yakuniy hujjat qabul qilinganidan keyin aniq bo‘ladi.
Taklifning muhim jihatlaridan biri — ish tajribasi yo‘qligi sababli ish topa olmayotgan fuqarolarga kasbni amaliyotda o‘rganish imkoniyatini berishdir. Agar mexanizm samarali ishlasa, ish beruvchilar ham kelajakda o‘z jamoasiga qo‘shilishi mumkin bo‘lgan mutaxassislarni oldindan baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Biroq eng muhim shart — stajirovka haqiqatan ham o‘rganish va tajriba orttirish vositasi bo‘lishi kerak. U ish beruvchilar uchun bepul ishchi kuchidan foydalanish imkoniyatiga aylanmasligi, stajorlarning huquqlari esa aniq himoya qilinishi lozim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…