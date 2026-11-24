«Lids»dan 1:4 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin «Chelsi» Alonso haqida qaror qildi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Chelsi» rahbariyati «Lids»dan uchralgan 1:4 hisobidagi mag‘lubiyatga qaramay, bosh murabbiy Xabi Alonsoga to‘liq ishonch bildirmoqda va uni iste’foga chiqarishni rejalashtirmayapti.
- Jurnalist Fabritsio Romanoning ma’lum qilishicha, klub 44 yoshli mutaxassis bilan hamkorlikni davom ettirib, mavjud muammolarni birgalikda hal qilishga qaror qilgan.
«Chelsi»ning so‘nggi o‘yinlardagi omadsiz natijalari Xabi Alonsoning kelajagi borasida savollar tug‘dirdi. Biroq London klubi rahbariyati ispaniyalik mutaxassisni iste’foga chiqarish niyatida emas. Aksincha, unga to‘liq ishonch bildirib, jamoadagi muammolarni birgalikda hal qilishga bel bog‘lagan.
«Chelsi» bosh murabbiyi Xabi Alonso ketma-ket mag‘lubiyatlarga qaramay, o‘z lavozimini saqlab qoladi. Jurnalist Fabritsio Romano ma’lum qilishicha, klub rahbariyati 44 yoshli mutaxassisga ishonishda davom etmoqda va hozircha murabbiyni almashtirish masalasini kun tartibiga qo‘ymagan.
Bu qaror jamoaning so‘nggi natijalari muxlislar va futbol jamoatchiligi orasida norozilik kuchaygan bir paytda qabul qilingani bilan e’tiborga molik.
«Chelsi» Alonsoni ishdan bo‘shatmoqchi emas
Fabritsio Romano tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Chelsi» rahbariyati Xabi Alonsoga to‘liq ishonch bildirmoqda. Klubda ispaniyalik mutaxassisning iste’fosi muhokama qilinmayapti va uning lavozimi xavf ostida emas.
Londonliklar Alonsoni jamoani boshqarish uchun eng munosib mutaxassis deb hisoblamoqda. Rahbariyat murakkab vaziyatdan chiqish uchun faqat bosh murabbiyga emas, balki uning murabbiylar shtabi va klubning boshqa vakillariga ham tayanishni rejalashtirgan.
Bu esa «Chelsi» hozirgi qiyinchiliklarni murabbiyni almashtirish orqali emas, balki mavjud loyihani davom ettirish orqali yengishga harakat qilayotganini anglatadi.
«Lids»dan uchralgan 1:4 hisobidagi mag‘lubiyat vaziyatni og‘irlashtirdi
«Ko‘klar» uchun so‘nggi haftalar oson kechmayapti. Angliya Premer-ligasining 11-turida «Chelsi» safarda «Lids»ga qarshi maydonga tushib, 1:4 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
Bu natija jamoaning muammolarini yana bir bor ko‘rsatdi. Londonliklar so‘nggi beshta uchrashuvning to‘rttasida mag‘lub bo‘lgan.
APL turnir jadvalida ham «Chelsi»ning holati hozircha qoniqarli emas. Jamoa 16 ochko bilan sakkizinchi o‘rinda bormoqda.
Alonso uchun ishonchni natija bilan oqlash vaqti keldi
Klub rahbariyatining murabbiyni qo‘llab-quvvatlashi Xabi Alonso uchun muhim imkoniyat hisoblanadi. Endi ispaniyalik mutaxassis oldidagi asosiy vazifa — jamoadagi muammolarni bartaraf etish, futbolchilarning ishonchini tiklash va natijalarni yaxshilash.
«Chelsi» rahbariyati hozircha shoshilinch qaror qabul qilishni istamayotgan bo‘lsa-da, futbolda murabbiyga bildirilgan ishonchning mustahkamligi ko‘p jihatdan maydondagi natijalarga bog‘liq.
Demak, Alonso uchun keyingi uchrashuvlar nafaqat turnir jadvalida yuqorilash, balki klub rahbariyatining ishonchini amalda oqlash nuqtayi nazaridan ham muhim bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…