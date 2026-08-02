Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildi

·0·Texno
Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildi

Germaniyaning Raymon kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor ishlanmalaridan biri boʻlgan Tarok Ultra togʻ elektrodvorsipedini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur transport vositasining asosiy oʻziga xos jihati undagi DJI Avinox M2S innovatsion yuritma tizimi boʻlib, u yuqori unumdorlik va ishonchlilikni taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model allaqachon Yevropa bozorida buyurtmalar uchun ochiq boʻlib, uning narxi 8000 yevroni tashkil etadi. Yuqori narx qurilmaning texnik imkoniyatlari va qoʻllanilgan zamonaviy materiallar bilan izohlanadi, bu esa uni professional velosipedchilar hamda ekstremal sport ixlosmandlari uchun jozibali tanlovga aylantiradi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Elektromotor taʼsirchan koʻrsatkichlarni namoyish etadi: u 150 N·m gacha aylanish momentini hamda 1500 W choʻqqi quvvatini taqdim etadi. Bu koʻrsatkich taxminan 2 ot kuchiga teng boʻlib, togʻ sharoitida tik nishablarni yengib oʻtishda muhim ustunlik beradi.

Dvigatel quvvati 700 W·soat sigʻimga ega akkumulyator tomonidan taʼminlanadi. Batareya toʻgʻridan-toʻgʻri yengil va mustahkam uglerod tolali (karbon) ramaga integratsiya qilingan boʻlib, uni tezkor chiqarib olish nazarda tutilmagan. Bu yechim konstruksiyaning umumiy qattiqligi va mustahkamligini sezilarli darajada oshirgan.

Konstruksiya va jihozlanish

Kuchli motor va salmoqli akkumulyatorga qaramay, Raymon Tarok Ultra modeli atigi 22 kilogramm ogʻirlikni tashkil etadi. Velosipedning osma tizimi eng ogʻir yoʻlsizlik sharoitlariga moʻljallangan boʻlib, u foydalanuvchiga yuqori darajadagi qulaylik va boshqaruv aniqligini beradi.

Transport vositasining old qismida 160 mm yurish masofasiga ega RockShox Lyrik Select+ vilkasi oʻrnatilgan boʻlsa, orqa qismda 150 mm yurishli RockShox Super Deluxe amortizatori ishlaydi. Tezliklarni oʻzgartirish uchun 12 pogʻonali SRAM uzatmalar tizimi masʼul hisoblanadi.

Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida toʻrt porshenli Magura Gustav Elite gidravlik tormozlari qoʻllanilgan. Gʻildiraklar hajmi turlicha yondashuvda yasalgan: old gʻildirak 29 dyuym, orqa gʻildirak esa 27.5 dyuym oʻlchamga ega. Xaridorlar uchun model toʻrtta — S, M, L va XL oʻlchamdagi ramalarda taklif etiladi.

ElektrodvorsipedRaymonDJIVelosipedTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaSpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaBugun, 01:28Sud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiSud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiBugun, 01:23OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiOpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiBugun, 00:55YouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldiYouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldiBugun, 00:50Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiCitizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiBugun, 00:29Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaSmartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi