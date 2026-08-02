Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildi
Germaniyaning Raymon kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor ishlanmalaridan biri boʻlgan Tarok Ultra togʻ elektrodvorsipedini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur transport vositasining asosiy oʻziga xos jihati undagi DJI Avinox M2S innovatsion yuritma tizimi boʻlib, u yuqori unumdorlik va ishonchlilikni taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model allaqachon Yevropa bozorida buyurtmalar uchun ochiq boʻlib, uning narxi 8000 yevroni tashkil etadi. Yuqori narx qurilmaning texnik imkoniyatlari va qoʻllanilgan zamonaviy materiallar bilan izohlanadi, bu esa uni professional velosipedchilar hamda ekstremal sport ixlosmandlari uchun jozibali tanlovga aylantiradi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatElektromotor taʼsirchan koʻrsatkichlarni namoyish etadi: u 150 N·m gacha aylanish momentini hamda 1500 W choʻqqi quvvatini taqdim etadi. Bu koʻrsatkich taxminan 2 ot kuchiga teng boʻlib, togʻ sharoitida tik nishablarni yengib oʻtishda muhim ustunlik beradi.
Dvigatel quvvati 700 W·soat sigʻimga ega akkumulyator tomonidan taʼminlanadi. Batareya toʻgʻridan-toʻgʻri yengil va mustahkam uglerod tolali (karbon) ramaga integratsiya qilingan boʻlib, uni tezkor chiqarib olish nazarda tutilmagan. Bu yechim konstruksiyaning umumiy qattiqligi va mustahkamligini sezilarli darajada oshirgan.
Konstruksiya va jihozlanishKuchli motor va salmoqli akkumulyatorga qaramay, Raymon Tarok Ultra modeli atigi 22 kilogramm ogʻirlikni tashkil etadi. Velosipedning osma tizimi eng ogʻir yoʻlsizlik sharoitlariga moʻljallangan boʻlib, u foydalanuvchiga yuqori darajadagi qulaylik va boshqaruv aniqligini beradi.
Transport vositasining old qismida 160 mm yurish masofasiga ega RockShox Lyrik Select+ vilkasi oʻrnatilgan boʻlsa, orqa qismda 150 mm yurishli RockShox Super Deluxe amortizatori ishlaydi. Tezliklarni oʻzgartirish uchun 12 pogʻonali SRAM uzatmalar tizimi masʼul hisoblanadi.
Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida toʻrt porshenli Magura Gustav Elite gidravlik tormozlari qoʻllanilgan. Gʻildiraklar hajmi turlicha yondashuvda yasalgan: old gʻildirak 29 dyuym, orqa gʻildirak esa 27.5 dyuym oʻlchamga ega. Xaridorlar uchun model toʻrtta — S, M, L va XL oʻlchamdagi ramalarda taklif etiladi.
…