SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqda

·25·Texno
SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqda
Qisqacha

Ilon Maskga tegishli SpaceX kompaniyasi Memfis yaqinidagi xAI maʼlumotlar markazlarini quvvat bilan taʼminlayotgan 69 ta gaz turbinasini 2027-yilning iyul oyiga qadar toʻliq demontaj qilishini maʼlum qildi. Ushbu bahsli turbinalar oʻrnida umumiy quvvati 1,2 gigavattni tashkil etuvchi yangi doimiy gaz elektr stansiyasi qurib bitkazilgunga qadar yana bir yil davomida ishini davom ettiradi.

Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi Memfis yaqinidagi xAI sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini quvvat bilan taʼminlab turgan 69 ta gaz turbinasini 2027-yilning iyul oyiga qadar toʻliq demontaj qilishini maʼlum qildi. Ushbu infratuzilma loyihasi atrof-muhit va energetika xavfsizligi masalalari tufayli jamoatchilik va huquqshunoslar eʼtiborida qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, bahsli gaz turbinalari yangi doimiy gaz elektr stansiyasi qurib bitkazilgunga qadar yana bir yil davomida oʻz ishini davom ettiradi. Yangi rejalashtirilayotgan elektr stansiyasining umumiy quvvati 1,2 gigavattni tashkil etishi kutilmoqda. Hozirgi kunda foydalanilayotgan uskunalar Missisipi shtatida, Tennessi chegarasi yaqinida joylashgan boʻlib, ularning faoliyati ekologlar va mahalliy faollar eʼtiroziga sabab boʻlmoqda.

Ekologik nizolar va sud jarayonlari

Mazkur turbinalardan foydalanish masalasi allaqachon sud muhokamasiga sabab boʻlgan. Xususan, Milliy rangdor aholi taraqqiyotiga koʻmaklashish assotsiatsiyasi (NAACP) hamda Janubiy ekologik huquq markazi (Southern Environmental Law Center) xAI kompaniyasini zarur ruxsatnomalarsiz uskunalar ekspluatatsiyasida ayblamoqda. Kompaniya esa turbinalar maxsus tashish platformalarida turgani sababli alohida litsenziya talab etilmasligini taʼkidlab kelmoqda.

Biroq AQSh federal meʼyorlariga koʻra, maʼlum bir quvvatga ega boʻlgan va doimiy asosda ishlatiladigan bunday qurilmalar joylashish usulidan qatʼi nazar, majburiy litsenziyalanishi shart. Mutaxassislarning baholashicha, mavjud qurilmalar har yili smog hosil boʻlishida qatnashuvchi 2000 tonnadan ortiq azot oksidlarini (NOx) atmosferaga chiqarishi mumkin.

Shunga qaramay, joriy yilning iyul oyida AQSh Adliya vazirligi ushbu sudʼnizosida SpaceX pozitsiyasini qoʻllab-quvvatladi. Idoraning bildirishicha, mazkur uskunalar faoliyati mamlakatning milliy, iqtisodiy va energetik xavfsizligi masalalari bilan chambarchas bogʻliq.

Kelgusidagi energetik rejalar

Yangi barpo etiladigan gaz elektr stansiyasi quvvati 16,48 dan 50 megavattgacha boʻlgan 41 ta gaz turbinasidan iborat boʻladi. Litsenziyalash uchun taqdim etilgan hujjatlarga tayanib aytish mumkinki, bu qurilmalar hozirda qoʻllanilayotganlardan tubdan farq qiladi va zamonaviy talablarga javob beradi.

Maʼlumot uchun, avvalroq Ilon Mask mobil gaz elektr stansiyalariga ixtisoslashgan APR Energy kompaniyasini ham sotib olgan edi. Biroq mavjud manbalarga koʻra, mazkur kompaniya jihozlari yangi majmua tarkibiga kiritilmaydi. Bu esa kelgusida yana boshqa yirik energetika loyihalari amalga oshirilishidan darak berishi mumkin.

SpaceXElon MuskxAIEnergetikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiRaymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiBugun, 01:58Sud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiSud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiBugun, 01:23OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiOpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiBugun, 00:55YouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldiYouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldiBugun, 00:50Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiCitizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiBugun, 00:29Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaSmartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi