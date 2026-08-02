Sud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdi

·25·Texno
Sud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdi
Qisqacha

AQShning Minnesota shtatida fotosuratlarni sun'iy intellekt yordamida kiyimsiz ko'rinishga keltiruvchi ilovalarni taqiqlovchi qonun o'z kuchida qolmoqda. Federal sudya Donovan Frank xAI kompaniyasining ushbu cheklovni vaqtincha to'xtatib qo'lish haqidagi da'vosini rad etdi. Sudya qarorida kompaniya qonun imzolanganidan deyarli uch oy o'tib murojaat qilgani va bu kechikish zarar darajasi shoshilinch emasligidan dalolat berishi ta'kidlandi.

AQShning Minnesota shtatida fotosuratlarni sunʼiy intellekt yordamida kiyimsiz koʻrinishga keltiruvchi ilovalarni taqiqlovchi qonun oʻz kuchida qolmoqda. NBC News xabariga koʻra, federal sudya xAI kompaniyasining ushbu cheklovni vaqtincha toʻxtatib qoʻlish haqidagi daʼvosini rad etgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSh okrug sudyasi Donovan Frank oʻz qarorida qonunning mazmunidan tashqari, xAI kompaniyasi murojaat qilgan vaqtga ham alohida eʼtibor qaratdi. Sudya taʼkidlashicha, kompaniya vaqtinchalik cheklov joriy etishni soʻrab qonun imzolanganidan deyarli uch oy oʻtib, yaʼni hujjat kuchga kirishiga atigi uch kun qolgandagina murojaat qilgan.

„Bunday kechikish zarar darajasi favqulodda va shoshilinch emasligidan dalolat beradi“, — deb yozgan sudya oʻz qarorida. Mazkur qaror xAI kompaniyasining taqiqqa qarshi sud jarayoni toʻxtatilganini anglatmaydi, biroq sud muhokamalari davom etayotgan vaqtda ham qonun amalda boʻlishini taʼminlaydi.

Qonun tafsilotlari va xAI pozitsiyasi

xAI oʻz daʼvosida mazkur taqiq Qoʻshma Shtatlarda ilk bor qoʻllanilayotganini va uning qoidalari oʻta keng qamrovli ekanini taʼkidlagan. Kompaniya vakillarining fikricha, xuddi shu maqsadlarga erishish uchun ancha yumshoqroq muqobil choralar mavjud.

Eslatib oʻtamiz, yil boshida Ilon Maskga tegishli X ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchilar xAI kompaniyasining Grok chat-boti yordamida roziliksiz yaratilgan jinsiy mazmundagi soxta suratlarni tarqatib yuborgan edi. Bu holat jamoatchilik noroziligiga sabab boʻlib, qator tekshiruvlar va cheklovlarga olib kelgandi.

xAISudSunʼiy intellektMinnesotaIlon Mask
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiRaymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiBugun, 01:58SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaSpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaBugun, 01:28OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiOpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiBugun, 00:55YouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldiYouTuber Henk Grin sunʼiy intellektga bogʻlanib qolganini tan oldiBugun, 00:50Citizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiCitizen batareya va quvvatlashni talab qilmaydigan yangi soatlarni taqdim etdiBugun, 00:29Smartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaSmartfon bozorida yangi davr: xarid qilish oʻrniga ijaraga olish trendga chiqmoqdaKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi