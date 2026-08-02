Arsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdi

·0·Sport
Arsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdi

Londonning Arsenal klubi mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi ilk oʻyinda Ispaniyaning Jirona jamoasiga qarshi bahs olib bordi va 4:1 hisobida ishonchli gʻalaba qozondi. GOAL.com xabar berishicha, mazkur uchrashuv Mikel Arteta shogirdlari uchun hujumkor oʻyin va tarkib imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish uchun ajoyib imkoniyat boʻldi hamda yangi futbolchilarning harakatlari muxlislarda katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning eng asosiy voqealaridan biri 34 million funt sterling evaziga xarid qilingan yangi futbolchi Kristos Tzolisning debyuti boʻldi. Klub Bryuggedan kelib qoʻshilgan gretsiyalik vinger Mikel Artetaning taktik talablariga tezda moslasha olishini koʻrsatib qoʻydi. Uning maydondagi faolligi va yuqori pressing uslubi jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirdi.

Debyutantlar va yosh iqtidorlarning yorqin oʻyini

Kristos Tzolis jamoaning ikkinchi golida muhim rol oʻynadi. Maydon markazida toʻpni egallab olgan vinger raqib jarima maydonchasi yaqinida oʻtkir zarba berdi va himoyachiga tekkan toʻp darvozadan joy oldi. Bu gol yangi futbolchining jamoa oʻyiniga tez singib ketayotganini yaqqol koʻrsatib berdi.

Biroq uchrashuvning haqiqiy qahramoni 16 yoshli akademiya tarbiyalanuvchisi Maks Doumen boʻldi. U oʻzining yetuk oʻyini bilan mutaxassislarni ham lol qoldirdi. Yosh iqtidorli futbolchi uchrashuv boshida mahorat koʻrsatib, Kay Xaversga qulay pas uzatdi va hisob ochilishini taʼminladi. Ikkinchi boʻlim boshida esa Arnau Martines Girona safida javob gollaridan birini kiritganidan soʻng, Maks Doumenning oʻzi chiroyli gol urib, ustunlikni tikladi.

Arteta jamoasining kelajakdagi rejalari

Oʻyin davomida tajribali futbolchilar ham oʻz imkoniyatlarini koʻrsatishdi. Xususan, Gabriel Jezus Ben Uaytning uzatmasidan keyin jarima maydonchasida hushyorlik namoyish etib, jamoasining navbatdagi goliga mualliflik qildi. Bu gol hujumchining kelajagi borasidagi savollarga vaqtincha boʻlsa-da nuqta qoʻydi.

Mikel Arteta uchrashuv davomida yosh akademiya vakillari Marli Salmon, Andre Xarriman-Annus va Sedax O'Nil kabi istiqbolli futbolchilarga ham imkon berdi. Bu esa Arsenal klubining zaxirasi yetarlicha kuchli ekanini va yoshlarga doimiy eʼtibor qaratilishini koʻrsatdi. Mavsumoldi tayyorgarlikdagi bunday ishonchli start londonliklar uchun oldindagi qiyin mavsum oldidan muhim ruhiy ustunlik beradi.

ArsenalJironaKristos TzolisMaks DoumenMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Kecha, 23:36Brayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiBrayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiKecha, 23:32Real Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdiReal Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdiKecha, 23:32Real Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinReal Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinKecha, 22:54Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiReal Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiKecha, 22:32Chelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi 35 yoshli hujumchi Denni Velbekni oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda