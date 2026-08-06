Vinisius 2031 yilgacha qoladimi? Muzokaralarda keskin burilish
Vinisius Junior «Real» bilan 2031 yilgacha mo'ljallangan yangi shartnoma bo'yicha kelishuvga erishgani aytilmoqda, biroq hujjat hali rasman imzolanmagan. So'nggi muzokaralarda klub yiliga 24 million yevrogacha bo'lgan paketni taklif qilgan va tomonlar maosh, bonuslar hamda imij huquqlariga oid masalalarda ancha yaqinlashgan.
Vinisius Juniorning «Real»dagi kelajagi atrofidagi uzoq muhokamalar hal qiluvchi bosqichga yaqinlashmoqda. Jurnalist Ramon Alvares ma’lumotiga ko‘ra, braziliyalik vinger Madrid klubi bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan yangi shartnoma bo‘yicha kelishuvga erishgan.
Biroq muhim jihat bor: «Real» hozircha shartnoma uzaytirilganini rasman e’lon qilmadi. Ispaniyaning bir qator nufuzli manbalari esa tomonlar o‘rtasidagi so‘nggi uchrashuv ijobiy o‘tganini, ammo yakuniy imzo hali qo‘yilmaganini yozmoqda.
Ikki yillik muzokarada ilk jiddiy yaqinlashuv
Vinisius va «Real» o‘rtasidagi yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralar ancha vaqtdan beri davom etib kelayotgandi. Asosiy kelishmovchilik futbolchining maoshi, shartnomani uzaytirgani uchun beriladigan mukofot va imij huquqlariga oid shartlar bilan bog‘liq bo‘lgan.
So‘nggi muzokarada «Real»ni bosh direktor Xose Anxel Sanches va skautlar xizmati rahbari Juni Kalafat, futbolchi tomonini esa agent Frederiko Pena taqdim etgani aytilmoqda.
Ispaniya matbuotiga ko‘ra, Madrid klubi avvalgi taklifini yaxshilab, bonuslar bilan birga yiliga 24 million yevrogacha bo‘lgan paketni taqdim qilgan. Vinisius tomoni dastlab 30 million yevro atrofida daromad talab qilgan bo‘lsa-da, yangi shartlar ikki tomonni avvalgidan ancha yaqinlashtirgan.
Uchrashuvdan keyin klubda ham, futbolchining atrofida ham yangilanish bo‘yicha optimizm kuchaygan. Ammo moliyaviy va huquqiy tafsilotlar to‘liq kelishilmaguncha, shartnomani rasman imzolangan deb hisoblashga erta.
«Arsenal» vaziyatni diqqat bilan kuzatdi
Vinisiusning amaldagi kelishuvi 2027 yil 30 iyunda yakunlanadi. Bu ma’lumot «Real»ning 2023 yildagi rasmiy bayonotida ham qayd etilgan.
Shu sabab yangi shartnoma bo‘yicha kelishuv kechikkani Angliyaning «Arsenal» klubi e’tiborini tortdi. Londonliklar braziliyalik futbolchining vakillari bilan bog‘liq vaziyatni o‘rgangan va muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlansa, transfer imkoniyatini ko‘rib chiqishga tayyor bo‘lgan.
«Real» ham Vinisiusni shartnomasining so‘nggi yiliga yetib borgan holda yo‘qotishni istamaydi. Agar kelishuv tuzilmasa, futbolchi 2027 yil yanvaridan boshlab boshqa klublar bilan erkin muzokara o‘tkazish huquqiga ega bo‘ladi.
Shu nuqtayi nazardan, «Arsenal» qiziqishi muzokaralardagi bosimni kuchaytirgan omillardan biri bo‘ldi. Ammo so‘nggi xabarlardan keyin londonliklarning Vinisiusni olib ketish imkoniyati sezilarli darajada kamayishi mumkin.
Mourinoning pozitsiyasi ham ta’sir qildi
«Real»ning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino Vinisiusni kelgusi loyihaning muhim qismi sifatida ko‘rayotgani aytilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis futbolchi bilan shaxsan muloqot qilib, uning jamoadagi o‘rni va kelajakdagi vazifalarini tushuntirgan.
Vinisius ham mavsumoldi tayyorgarligi vaqtida yangi murabbiy bilan ishlashdan mamnunligini bildirib, «baxtli futbol» o‘ynashni istashini aytdi. Shu bilan birga, o‘sha paytda uning shartnomasi hali uzaytirilmagan va muzokaralar davom etayotgan edi.
Braziliyalik vingerning Kilian Mbappe va yangi futbolchilar bilan bir tarkibda qanday ishlatilishi ham muzokaralarda muhim o‘rin tutgan bo‘lishi mumkin. Chunki futbolchi uchun faqat maosh emas, maydondagi maqomi va klubning unga bo‘lgan ishonchi ham ahamiyatli.
2018 yilda boshlangan tarix davom etadimi?
Vinisius «Real»ga 2018 yil iyulida, 18 yoshida «Flamengo»dan kelib qo‘shilgan. O‘sha transfer qiymati taxminan 45 million yevro deb baholangandi.
Dastlab moslashishda qiynalgan braziliyalik futbolchi keyinchalik jamoaning asosiy hujum qurollaridan biriga aylandi. U 2022 yilgi Chempionlar ligasi finalida «Liverpul»ga qarshi g‘alaba golini urib, «Real»ga tarixidagi 14-Yevropa kubogini olib kelgan.
Klubning 2023 yildagi rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, Vinisius o‘sha vaqtgacha birinchi jamoada 235 ta uchrashuv o‘tkazib, 63 ta gol urgan va to‘qqizta sovrinni qo‘lga kiritgan edi.
Uning Madriddagi keyingi yillari ham shaxsiy natijalar, katta o‘yinlardagi gollar va maydon tashqarisidagi turli bahslar bilan o‘tdi. Shuning uchun Vinisius bilan shartnomani uzaytirish oddiy kadrlar qarori emas — klubning kelgusi besh yillik hujum strategiyasiga oid tanlovdir.
Rasmiy e’longacha ehtiyotkorlik zarur
Ramon Alvares kelishuvga erishilganini xabar qilmoqda. Cadena SER ham yangi moliyaviy taklif ikki tomonni yaqinlashtirgani va Vinisiusning shartlar bo‘yicha ustunlikka erishganini yozdi.
Biroq AS nashrining so‘nggi ma’lumotida «Real» futbolchidan tez orada yakuniy javob kutayotgani va hali to‘liq kelishuv mavjud emasligi ta’kidlangan.
Demak, hozirgi vaziyatni quyidagicha baholash to‘g‘riroq:
Vinisius va «Real» o‘rtasidagi muzokaralarda katta siljish bor;
yangi shartnoma 2031 yilgacha mo‘ljallanishi kutilmoqda;
«Arsenal»ning transfer imkoniyati kamaymoqda;
ammo klubning rasmiy bayonoti va futbolchining imzosi hali kutilmoqda.
Agar kelishuv yakunlansa, Vinisius «Real»dagi faoliyatini 13 yilgacha uzaytirishi mumkin. Agar oxirgi tafsilotlarda yana kelishmovchilik paydo bo‘lsa, Yevropa transfer bozoridagi eng katta kurashlardan biri qayta ochiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…